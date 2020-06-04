Адская кухня. Как возвращается ресторанный бизнес

В Алматы на доставку работали три заведения. Своя служба доставки в сети существует уже полтора года, и она пригодилась во время пандемии: «На доставке мы делали 30-35% от оборота ресторанов до карантина. Это намного больше, чем до него: цифра выросла в четыре-пять раз. Мы все наши силы по маркетингу бросили на доставку, до этого мы большей частью рекламировали наши рестораны. После понедельника 25 мая, когда мы снова открылись, падение заказов по доставке составило около 60%, но мы были к этому готовы».

«Когда объявили, что рестораны закрываются на период карантина, мы часть сотрудников отпустили, сразу сказали, что понадобятся только человек 100. У кого есть возможность, остаться в городе - оставайтесь, у кого нет возможности - уезжайте. Соответственно три четверти персонала мы отпустили по домам. Те, кто остались, отработали очень дружно. Я очень довольна командой на период карантина, мы работали без выходных», — рассказывает Гульбану Майгарина. Недавно она написала в Facebook, что требуются топ-менеджеры: территориальный директор, операционный директор, финансовый директор и т.д.

«Речь идет об управляющем составе. Я сделала чистку еще до пандемии, мы уже тогда должны были начать набирать людей, ну и с частью расстались во время карантина, когда увидели все слабые стороны работы своей сети. Сейчас мы этим и занимаемся, работаем над ошибками», — объясняет руководитель.

Из карантина сеть Lanzhou вышла без потерь: все рестораны открылись или уже откроются на этой неделе, плюс заработал новый в микрорайоне Таугуль. Кроме того, скоро Lanzhou появится на фудкорте одного из ТРЦ.

Перед открытием нужно было выполнить требования санэпидемиологов. Самым сложным оказалось убедить гостей быть в маске: «Очень много возмущений, люди стали агрессивнее, это очень сильно чувствуется. Мы персонал настраиваем на выдержку, терпение. Все же остальные требования СЭС изначально были прописаны для общепита».

Еще одно из требований СЭС: изменить рассадку – между столами, на Lanzhou повлияло не сильно: «У нас рестораны большие, и мы можем себе позволить такую рассадку, у нас самый маленький ресторан - 700 кв. метров. Сейчас мы работаем над тем, чтобы пропускать большее количество людей. Трудимся с персоналом над скоростью приготовления еды и принятия заказа, чтобы люди еще быстрее ели и уходили. 20 минут - оптимальное время для обслуживания одного гостя, у нас же сейчас выходит от 20 до 30 минут, а в час пик бывает и дольше».

В сети посещаемость восстановилась на четвёртый день после открытия. При этом пришлось поднять цены на 3-5%: «Удорожание продуктов произошло на 30%, но поднимаем немножко. Любое поднятие цены для нас самих сложно морально, мы понимаем, что люди богаче не стали. Мы ожидали, что в июне будет снижение цен овощи, мясо, но этого не произошло. Уже понятно, что зарабатывать мы будем меньше в любом случае. Деньгами, которыми мы рассчитывали выплатить налоги, нам пришлось рассчитать полностью персонал. Потоки изменились, денежные расходы у нас ушли в другую сторону. Соответственно с налогами сейчас сложно, и мы будем просить отсрочку. Каких-то послаблений от государства я не вижу, никакой помощи не было. У нас была подушка безопасности перед карантином, без нее справиться было очень сложно».



Если говорить о гипотетической помощи от государства, то Гульбану Майгарина надеется на отсрочку по налогам на 3-4 месяца, и на снижение самих налогов, в таком случае ее бы сети удалось бы удержать цены.

В прошлом году компания начала работать в Москве, и были большие планы в целом на российский рынок: «Перед началом пандемии мы успели закрыть заведение в Москве, решили пока отойти, но сам проект не закрываем, думаю, где-то к сентябрю мы начнем заходить в Россию заново. Просто начнем уже с других городов, у нас будет очень сильный партнер. В Новосибирске у нас все встало. Мы там долго не могли найти помещение, сейчас появились предложения, но у нас нет возможности поехать и посмотреть. Ждем, когда откроют границы».

Гульбану Майгарина отмечает, что во время карантина запросов на франшизу стало больше, заметно активизировалась Россия. Гульбану звонили рестораторы из разных городов. Она связывает это с тем, что на рынке сейчас важны форматы быстрого, доступного и качественного питания: в кризис люди еще больше начнут считать деньги:

«Видите, мы же не развлекательное заведение, и для нас сейчас это преимущество. Люди, наверное, себя в каких-то развлечениях ограничивают, а кушать-то будут всегда. С учетом наших цен, дешевле поесть у нас, чем готовить дома. Сложно будет в любом случае. Мы не унываем, никто из партнеров не отказался от ресторанов, все открываются постепенно. Кто-то еще работает на доставке, - все зависит от карантина в каждом из городов, но открываться планируют все».

«Открываться было непросто»

Restopark открылся 19 декабря 2019 года, в нем под одним пространством на территории Forum Almaty объединено 8 заведений. После карантина появилось еще два, — договор был подписан еще до режима ЧП. Но при этом из карантина не вышли два арендатора — они еще в раздумьях насчет будущего своего бизнеса. Так что в сухом остатке все равно осталось 8.

Во время самоизоляции Restopark не работал даже на доставку: «Подумали-подумали с арендаторами и поняли, что смысла нет, это трата энергии, а выхлопа никакого из-за агрегаторов, которые в среднем берут 30-35% от стоимости заказа, а своей доставки у нас нет», — рассказывает Газиз Исмухаметов, представитель Restoparkа.