«При высоком уровне неопределенности компаниям нужна большая творческая энергия»

Как работает колл-центр в нынешних условиях?

Одно из больших достижений – перевод 90% работников колл-центра на удаленную работу. При этом каждый сотрудник был обеспечен оборудованием и всеми необходимыми доступами в базы данных. Более того, нам удалось в течение трех дней (практически рекордные сроки) создать облачный колл-центр. Все нововведения привели к тому, что наши клиенты получают такой же хороший сервис и даже больше – время ожидания ответа оператора резко сократилось, абоненты Beeline стали еще быстрее получать необходимую помощь и консультации. Стоит отметить, что пройти конкурс и стать сотрудником облачного колл-центра теперь может каждый желающий житель Казахстана – из любого населенного пункта. Ранее (до пандемии) персонал в колл-центры мы подбирали только в нескольких городах – там, где находились офисы.

Расскажите о вашем проекте по стажировке Digital Generation. Как он проводится теперь и для кого нужен?

Проект Digital Generation был запущен с начала 2019 года. Он дает возможности развития молодежи и необходимый опыт для дальнейшей успешной карьеры в Beeline Казахстан. Мы активно начали работать с ВУЗами и молодежными организациями страны, уже заключены партнерские соглашения с шестью крупными ВУЗами. Студенты 3 и 4 курсов могут участвовать в реальных проектах, получать знания и практические навыки от экспертов нашей компании. Есть две опции – оплачиваемая стажировка для студентов последних курсов, когда нужно пройти все этапы интервью и тестирование, прежде чем попасть в реальный рабочий процесс, и практика, бесплатная стажировка, которая начинается с первых курсов, если с ВУЗом есть соглашение. Студенты, прошедшие стажировку, в дальнейшем могут построить карьеру в компании, и у нас уже есть реальные примеры руководителей, которые присоединились когда-то к нашей яркой команде в качестве студентов-практикантов.

В прошлом году мы получили более 400 заявлений на стажировку. В этом году, с конца мая, когда было объявлено о наборе, у нас уже более 1500 заявлений от студентов. До середины июня идет подбор стажеров в формате онлайн, в таком же режиме будет проходить их адаптация, инструктаж и назначение кураторов. Для компании это один из вариантов планирования кадрового резерва, с учетом прогноза востребованности специалистов. В рамках проекта мы привлекаем будущих инженеров, архитекторов проектов, IT-разработчиков, тестировщиков, аналитиков, маркетологов. У стажеров есть доступ ко всей корпоративной жизни внутри компании, они участвуют в процессах на равных и могут, как и все сотрудники, предлагать и реализовывать инновационные идеи, осуществляя свой вклад в развитие Beeline Казахстан.

Акцент при выборе стажеров мы делаем не только на hard-скиллы, но и на soft-скиллы – так называемые гибкие навыки. Студенты 3-4 курсов – это та молодежь, которая часто уже имеет определенный опыт работы в проектах, технические навыки, но для нас важны умение быстро адаптироваться к ситуации, гибкость мышления, навыки стратегически подходить к решению задач и рассматривать ситуационные кейсы с разных сторон. Из текущих 1500 заявок в компанию попадут только лучшие из лучших, отбор очень жесткий, но те, кто не пройдут конкурс, могут прийти к нам на практику. В прошлом году из 400 заявок мы отобрали 80 студентов на стажировку, из них остались работать около 15 человек. Есть стажеры, которые работают более полугода, совмещая учебу и работу. Теоретические знания часто отличаются от того, что происходит в бизнесе и, на мой взгляд, это отличная возможность для студентов 1- 2 курсов дополнить свой багаж из теории важным практическим опытом, приобретенным в крупной международной компании.

Изменились ли наиболее востребованные специальности для вашей сферы, какие навыки вообще нужны специалисту в новой карантинной реальности?

Если говорить о нашей компании, то мы живем в трансформации постоянно и стараемся предугадывать тренды. Наш текущий фокус направлен на подбор специалистов онлайн-продаж, разработки продуктов, дизайна, инженерии, Big Data и тому подобное. Но понимая, что на рынке остро не хватает специалистов с гибкими навыками, мы находим возможности повышать квалификацию и переучивать текущих сотрудников. В кризис вообще важно быстро учиться, уметь принимать решения в условиях неопределенности, быстро адаптироваться к технологическим изменениям и конечно строить эффективные коммуникации.

Если смотреть на тенденции рынка труда, изменения не сильно зависят от кризиса, они происходят постоянно. Учитывая развитие технологий, особенно в последние несколько лет, мы понимаем, что пандемия и мировой кризис дали импульс для быстрого принятия трансформационных изменений в компании и ускорения цифровизации.