Может закрыться каждый пятый кинотеатр

Возвращаясь к рекламной статье: «У нас есть перед глазами пример наших коллег из России, которые открылись 1 августа с низкими показателями. Одним из важнейших факторов для этого послужило отсутствие хорошего контента. Еще один пример – кинотеатр в Усть-Каменогорске, который получил разрешение на работу, но закрылся снова, так как опять же столкнулся с репертуарной нехваткой. Это большой урон по имиджу кинотеатра, а в нашем случае - целой сети. Видя все это, мы не можем сказать однозначно, что, даже если нам дадут разрешение на работу в ближайшее время, мы сразу же откроемся. Эпидемиологическая ситуация в Казахстане нестабильна, поэтому мы понимаем решение местных продюсеров перенести даты своих премьер на более поздние сроки. Так, около 16 фильмов запланированы на начало зимы, в их числе продюсерские проекты Нуртаса Адамбаева, Нурлана Коянбаева, Тимура Бактыбаева, Куралай Анарбек и других видных деятелей. Это еще один фактор, почему мы считаем открытие кинотеатров до Нового года нецелесообразным», - говорит Ерлан Бухарбаев.

Со стороны это заявление похоже на выстрел себе же в ногу, и нужно попытаться понять, что кроется за желанием крупнейшей кинопрокатной компании страны не работать до нового года.

Данияр Айса — директор сети «Жалын», в которой пять кинотеатров в Мангистауской области: в городах Актау, Жанаозене и Форт-Шевченко. На Наурыз в Актау и в Форт-Шевченко должны были открыться новые кинотеатры, и теперь Данияр говорит о том, что кампания находится на грани банкротства: под строительство в маленьких городах брались кредиты, в том числе по госпрограмме. «Я развиваю кинопрокат в регионах, в небольших городах, где 8-10 тысяч жителей, там, куда Kinopark-Kinoplexx Theatres не пойдет. Это очень значимые проекты для городов, потому что там ничего нет, никаких развлечений. В 2013 году я открыл первый кинотеатр в Жанаозене, и через два-три года там заработали три кинотеатра, появился досуг», — рассказывает Данияр.

Он не согласен с заявлением Kinopark, считая, что это прямое неуважение к зрителям и индустрии: «Пусть Kinopark-Kinoplexx Theatres откроет кинотеатры в регионах, а потом говорит за весь Казахстан. Они же открывают кинотеатры только в крупных городах. Я предполагаю, что они не платят аренду в ТРЦ, поэтому могут себе позволить не работать и полгода, и год. У них есть инвесторы, учредители. Я думаю, что это неуважение к гражданам, к зрителям, к собственным сотрудникам, к индустрии. Они не согласовали с нами эту статью, хотя летом была создана Ассоциация владельцев кинотеатров, у нас есть единый чат. Мы же тоже на этом рынке, мы же тоже работаем! Сейчас кто у нас кинопрокатчик? Kinopark-Kinoplexx Theatres, Chaplin Cinema, Арсенал и около 40 независимых кинотеатров по всей стране. Kinopark играет в какую-то игру, думаю, что им на руку, если закроются несколько кинотеатров, и они станут монополистами. Если Kinopark-Kinoplexx Theatres хочет открыться через полгода, то пусть так и делает, мы не против, но мы хотим начать работать в ближайшее время, и я хочу попросить власти не слушать Kinopark-Kinoplexx Theatres. Почему мы, независимые кинотеатры, должны зависеть от заявления одной кинокомпании?