Казахстанский производитель длинномерных рельсов заключил крупный экспортный контракт с РЖД

Завод осуществит экспорт железнодорождных рельсов длиной 100 и 25 метров типа Р65 категории ДТ350, предназначенных для использования в ремонтных работах железнодорожных путей России. При этом покупательь - РЖД – одна из трёх крупнейших железнодорожных компаний мира, с общей протяженностью железнодорожных путей в 85,6 тыс. км.

Строительство АРБЗ началось в апреле 2013 года. Общая стоимость проекта составила 82,7 млрд тенге, до 70% необходимого финансирования было предоставлено со стороны АО «Банк Развития Казахстана» (БРК), которое профинансировало проект в рамках госпрограммы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы сроком от 10 до 20 лет. БРК также сопровождал проект на всех этапах строительства: от проектирования до момента запуска. На покупку современного европейского оборудования у Siemens S.p.A. БРК предоставил связанный заем на сумму 47,7 млн евро, также был представлен заем на сумму 66,8 млрд тенге на реализацию проекта. Софинансирование проекта осуществляла казахстанская «дочка» «Сбербанка России».