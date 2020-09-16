Казахстанский производитель длинномерных рельсов заключил крупный экспортный контракт с РЖД

ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (АРБЗ) приступил к реализации крупного проекта по экспорту продукции в Российскую Федерацию. О поставке 50 тысяч тонн железнодорожных рельсов предприятие договорилось с «Российскими железными дорогами» и уже отгрузило первую партии продукции.
Завод осуществит экспорт железнодорождных рельсов длиной 100 и 25 метров типа Р65 категории ДТ350, предназначенных для использования в ремонтных работах железнодорожных путей России. При этом покупательь - РЖД – одна из трёх крупнейших железнодорожных компаний мира, с общей протяженностью железнодорожных путей в 85,6 тыс. км.
Строительство АРБЗ началось в апреле 2013 года. Общая стоимость проекта составила 82,7 млрд тенге, до 70% необходимого финансирования было предоставлено со стороны АО «Банк Развития Казахстана» (БРК), которое профинансировало проект в рамках госпрограммы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы сроком от 10 до 20 лет. БРК также сопровождал проект на всех этапах строительства: от проектирования до момента запуска. На покупку современного европейского оборудования у Siemens S.p.A. БРК предоставил связанный заем на сумму 47,7 млн евро, также был представлен заем на сумму 66,8 млрд тенге на реализацию проекта. Софинансирование проекта осуществляла казахстанская «дочка» «Сбербанка России».
Сейчас «АРБЗ» - один из ведущих производителей длинномерных термоупрочненных рельсов ов длиной до 120 метров в ЕАЭС с проектной мощностью в 200 тысяч тонн рельсов и 230 тысяч тонн фасонного проката. На заводе трудятся более 800 работников. Завод производит рельсы, как для строительства железных дорог общего назначения, так и для высокоскоростных магистралей. Его продукция сертифицирована по национальным стандартам Казахстана, Украины, России и европейских стран.
С 2016 года в ходе строительства и ремонта казахстанских железнодорожных путей использовано свыше 400 тыс. тонн продукции «АРБЗ», что соответствует протяженности железнодорожных линий в 3 тыс. километров, подсчитали на предприятии. Рельсы завода используются в России, Украине, Эстонии, Латвии, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Грузии, Туркменистане, Афганистане и Турции.
Прокат рельсовов для российских железных дорог осуществлялся из заготовок производства АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» входящего в состав одного из крупнейшего горно-металлургического холдинга РФ – «Металлоинвест», который является стратегическим партнером Актюбинского рельсобалочного завода.
В настоящее время Актюбинский рельсобалочный завод проводит работу по началу экспорту продукции на европейские рынки, получив в ноябре прошлого года сертификат от TÜV Rheinland на производство железнодорожных рельсов 60Е1 европейского образца по стандарту EN 13674-1:2017. Такой тип рельсов используют в странах Европейского союза, Балтии, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Получение сертификата позволит расширить географию сбыта казахстанской рельсобалочной продукции. От привычных для Казахстана Р65 рельсы 60Е1 отличаются по техническим параметрам: высотой рельса, высотой и толщиной шейки и шириной головки.
Кроме того, АРБЗ освоил производство железнодорожных рельсов типа Р65 категории 1, выпущенных по ДСТУ 4344:2004. В результате данных работ в марте текущего года был получен сертификат соответствия, наличие которого является необходимым условием для реализации рельсовой продукции на территории Украины.
Данные мероприятия направлены на повышение экспортного потенциала как предприятия, так и Республики Казахстан.