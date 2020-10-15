Год на Nasdaq

В середине октября 2019 года Freedom Holding Corp. открыл торги своими акциями на Nasdaq. Компания стала первым финансовым брокером из СНГ, разместившим свои бумаги на второй по величине американской бирже. Несмотря на пандемию, холдингу удалось существенно нарастить выручку, прибыль и клиентскую базу. Всё это должно помочь компании усилить интерес инвесторов к своей деятельности.
Цена одной акции Freedom Holding Corp. на момент запуска торгов на Nasdaq − 15 октября 2019 года − составляла $14,42 за акцию. С того дня бумаги холдинга торгуются под тикером FRHC, и за прошедший календарный год они выросли на 89% при среднем ежедневном объёме торгов в 265 000 акций, эквивалентном $4,5 млн. Вместе с тем произошёл солидный рост выручки на 92,8% в сравнении с другими брокерами, EPS – на 247,4%, ROA – на 6,3%, ROE – на 28,3%, ROI – на 12,8%, Profit Margin – на 27,5%.
Помимо Nasdaq акции холдинга торгуются на Санкт-Петербургской бирже (SPB) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Санкт-Петербургская биржа запустила торги акциями Freedom Holding Corp. через день после Nasdaq. Цена акции тогда составила $13,31 и за год выросла на 104,7%. Торги на Казахстанской фондовой бирже стартовали 4 февраля 2019 года и с того момента стоимость одной бумаги выросла на 269,8% с 3 194 тенге. Средний объём торгов при этом составлял 12,8 млн. тенге в день.
По последним данным, крупнейшими держателями акций холдинга являются компании Blackrock, Goldman, Renaissance, Arrowstreet, Allianz SE.
По итогам фискального года, завершившегося 31 марта 2020 года Freedom Holding Corp. сообщил о росте выручки на 64% до $122 млн. Он был обеспечен комиссионными доходами, которые увеличились более чем вдвое до $92,7 млн. Тогда как чистая прибыль выросла почти в 1,5 раза до $22 млн. Активы и обязательства холдинга на конец марта увеличились на $102,6 млн. и $91,2 млн., соответственно. Вместе с тем холдинг увеличил расходы на 43% до $28 млн. в связи с повышением комиссионных выплат на $15,7 млн. на фоне прироста клиентской базы и объёма совершаемых сделок. Прибыль на акцию за прошедший год составила $0,38, показав более чем трёхкратное увеличение. Компания также нарастила операционные расходы на $16,9 млн., в результате расширения деятельности и открытия филиалов.
Первый квартал 2021-го фискального года Freedom Holding Corp. завершил с ещё более высокими показателями. Выручка компании увеличилась на 93% ($27,2 млн.) в основном за счет роста комиссионных доходов на 92% до $43,3 млн. Чистая прибыль вновь увеличилась в 1,5 раза до $24,3 млн. Активы и обязательства холдинга к концу июня 2020 года выросли на $716 млн. и $683 млн., соответственно. При этом расходы увеличились на 41% ($7,9 млн.) в связи с расширением клиентской базы и объёма совершаемых сделок, которые привели к росту комиссионных выплат. Прибыль на акцию за прошедшие три месяца увеличилась более чем втрое – до $0,42.
Деятельность Freedom Holding Corp. расширилась в том числе благодаря приобретению двух крупных акционерных обществ. В июле 2020 года российским подразделением холдинга была поглощена инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» − один из старейших и крупнейших брокеров на российском фондовом рынке. Покупка «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджент» позволит холдингу укрепить позиции на российском рынке и нарастить локальную базу клиентов.
Кроме того, казахстанское подразделение холдинга заключило договор купли-продажи на 100% простых акций банка Kassa Nova, принадлежащему АО «ForteBank». Сделка будет завершена после её одобрения антимонопольным органом и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. С окончанием процесса покупки банк войдёт в структуру Freedom Holding Corp. как дочерняя компания АО «Фридом Финанс». В планах компании построить в Казахстане банк с современным инвестиционно-банковским сервисом.
Прирост же клиентской базы происходил на фоне быстрого восстановления рынков после серьёзной просадки в марте из-за начавшейся пандемии. Для финансовой индустрии последние месяцы оказались рекордными за предыдущие 10 лет по объём торгов на мировых биржах, комиссионным доходам и количеству открытых счетов. Происходил стремительный рост частных инвестиций. К 30 июня 2020 года Freedom Holding Corp. открыл 152 тыс. клиентских счетов, а в 1 квартале 2021-го фискального года – 12 тыс. счетов.
Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. назвал этот год для компании непростым, но в целом положительным: «Наша команда сфокусирована на том, чтобы показать максимально возможные финансовые показатели, которые должны в будущем влиять на наше устойчивое развитие. Я очень рад, что мы смогли получить рекордный объем выручки и использовать те уникальные возможности, которые нам предоставил рынок за последние кварталы».
Сегодня Freedom Holding Corp. представляет на Nasdaq весь финансовый сектор Казахстана. Это накладывает на компанию двойную ответственность, поскольку она в некотором смысле является лицом страны, и потому должна удовлетворять всем требованиям, которые биржа предъявляет к отчётности, финансовым результатам, ликвидности, корпоративному управлению и прозрачности бизнеса своих эмитентов. В силу этого каждый успех и ошибка холдинга будут определять степень доверия инвесторов к Казахстану».
Freedom Holding Corp. – это финансовый холдинг, осуществляющий розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, а также инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании «Freedom Finance» в Восточной Европе и Центральной Азии. Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи (UX). Штаб-квартира компании находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административные офисы − в России и США. Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Украине, Узбекистане, Германии и на Кипре.