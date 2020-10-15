Год на Nasdaq

Помимо Nasdaq акции холдинга торгуются на Санкт-Петербургской бирже (SPB) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Санкт-Петербургская биржа запустила торги акциями Freedom Holding Corp. через день после Nasdaq. Цена акции тогда составила $13,31 и за год выросла на 104,7%. Торги на Казахстанской фондовой бирже стартовали 4 февраля 2019 года и с того момента стоимость одной бумаги выросла на 269,8% с 3 194 тенге. Средний объём торгов при этом составлял 12,8 млн. тенге в день.

По последним данным, крупнейшими держателями акций холдинга являются компании Blackrock, Goldman, Renaissance, Arrowstreet, Allianz SE.

По итогам фискального года, завершившегося 31 марта 2020 года Freedom Holding Corp. сообщил о росте выручки на 64% до $122 млн. Он был обеспечен комиссионными доходами, которые увеличились более чем вдвое до $92,7 млн. Тогда как чистая прибыль выросла почти в 1,5 раза до $22 млн. Активы и обязательства холдинга на конец марта увеличились на $102,6 млн. и $91,2 млн., соответственно. Вместе с тем холдинг увеличил расходы на 43% до $28 млн. в связи с повышением комиссионных выплат на $15,7 млн. на фоне прироста клиентской базы и объёма совершаемых сделок. Прибыль на акцию за прошедший год составила $0,38, показав более чем трёхкратное увеличение. Компания также нарастила операционные расходы на $16,9 млн., в результате расширения деятельности и открытия филиалов.

Первый квартал 2021-го фискального года Freedom Holding Corp. завершил с ещё более высокими показателями. Выручка компании увеличилась на 93% ($27,2 млн.) в основном за счет роста комиссионных доходов на 92% до $43,3 млн. Чистая прибыль вновь увеличилась в 1,5 раза до $24,3 млн. Активы и обязательства холдинга к концу июня 2020 года выросли на $716 млн. и $683 млн., соответственно. При этом расходы увеличились на 41% ($7,9 млн.) в связи с расширением клиентской базы и объёма совершаемых сделок, которые привели к росту комиссионных выплат. Прибыль на акцию за прошедшие три месяца увеличилась более чем втрое – до $0,42.

Деятельность Freedom Holding Corp. расширилась в том числе благодаря приобретению двух крупных акционерных обществ. В июле 2020 года российским подразделением холдинга была поглощена инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» − один из старейших и крупнейших брокеров на российском фондовом рынке. Покупка «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджент» позволит холдингу укрепить позиции на российском рынке и нарастить локальную базу клиентов.

Кроме того, казахстанское подразделение холдинга заключило договор купли-продажи на 100% простых акций банка Kassa Nova, принадлежащему АО «ForteBank». Сделка будет завершена после её одобрения антимонопольным органом и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. С окончанием процесса покупки банк войдёт в структуру Freedom Holding Corp. как дочерняя компания АО «Фридом Финанс». В планах компании построить в Казахстане банк с современным инвестиционно-банковским сервисом.

Прирост же клиентской базы происходил на фоне быстрого восстановления рынков после серьёзной просадки в марте из-за начавшейся пандемии. Для финансовой индустрии последние месяцы оказались рекордными за предыдущие 10 лет по объём торгов на мировых биржах, комиссионным доходам и количеству открытых счетов. Происходил стремительный рост частных инвестиций. К 30 июня 2020 года Freedom Holding Corp. открыл 152 тыс. клиентских счетов, а в 1 квартале 2021-го фискального года – 12 тыс. счетов.

Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. назвал этот год для компании непростым, но в целом положительным: «Наша команда сфокусирована на том, чтобы показать максимально возможные финансовые показатели, которые должны в будущем влиять на наше устойчивое развитие. Я очень рад, что мы смогли получить рекордный объем выручки и использовать те уникальные возможности, которые нам предоставил рынок за последние кварталы».

Сегодня Freedom Holding Corp. представляет на Nasdaq весь финансовый сектор Казахстана. Это накладывает на компанию двойную ответственность, поскольку она в некотором смысле является лицом страны, и потому должна удовлетворять всем требованиям, которые биржа предъявляет к отчётности, финансовым результатам, ликвидности, корпоративному управлению и прозрачности бизнеса своих эмитентов. В силу этого каждый успех и ошибка холдинга будут определять степень доверия инвесторов к Казахстану».

Freedom Holding Corp. – это финансовый холдинг, осуществляющий розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, а также инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании «Freedom Finance» в Восточной Европе и Центральной Азии. Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи (UX). Штаб-квартира компании находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административные офисы − в России и США. Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Украине, Узбекистане, Германии и на Кипре.