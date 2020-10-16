​Из банка в платформу. Чем Kaspi обеспечил себе успешное IPO?

Также до 2012 года Kaspi активно развивал сегмент кредитных карт, которые генерировали 40% от оборота. Несмотря на эффективность бизнеса (с начала 2010-х годов портфель кредитных карт увеличился примерно в шесть раз до почти 600 млрд тенге, а проблемными из него в разные годы оказывались от 14% до 30% займов − V), банк закрыл программу кредитных карт, изменив фокус с максимизации прибыли на удовлетворение потребительских нужд. В этой связи и появился продукт Kaspi Red.



Сейчас же, по данным Национального банка, Kaspi занимает третью строчку по размерам активов, немного уступая Сбербанку − финансовому институту, подконтрольному правительству России. Вместе с тем он является вторым банком по объему размещенных вкладов населения с долей рынка в 18% (то есть, почти каждый пятый казахстанец держит деньги на депозите в Kaspi).

Банк Астаны как пример

Такой же стремительный рост розничного направления некогда демонстрировал ныне многими забытый Банк Астаны. Данный фининститут в свое время произвел небольшой фурор на рынке, предложив очень удобные условия своим клиентам: удобное мобильное приложение, бонусы, простые операции переводов, платежей и конвертаций, а также быструю доставку карты курьером. Таргетинг на интернет-аудиторию принес банку отличные результаты.

Как итог Банк Астаны с 2015 по 2018 год нарастил депозитную базу физлиц в 10 раз. Даже учитывая эффект низкой базы, это был впечатляющий рост, не имевший аналогов в то время.