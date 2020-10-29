Дефицит воды в Мангистауской области обещают частично устранить в 2021 году

Питьевая вода в Мангистаускую область поступает из Российской Федерации через водопровод «Астрахань-Мангышлак». Однако 17,5 тысяч кубометров в сутки забирает из него на промышленные и хозяйственные нужды «Каражанбасмунай», из-за чего жители близлежащих сел и районов испытывают дефицит в питьевой воде. Для решения этого вопроса компания строит опреснительный завод, который позволит самостоятельно производить воду, близкую к питьевой.

«Основной завод состоит из пяти ступеней очистки. Как только вода пластовая начинает поступать, идет очистка через отстойники, фильтры, ультрафильтрации и так далее. В конечном итоге мы получаем близкую к питьевой воду. Мы будем брать воду не из моря, а нашу пластовую воду», - объяснил инженер по надзору Мейрбек Отаров.