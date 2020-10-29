Дефицит воды в Мангистауской области обещают частично устранить в 2021 году

После завершения в первом квартале 2021 года строительства опреснительного завода на нефтяном месторождении «Каражанбас» в Мангистауской области частично решится вопрос с дефицитом воды для жителей. Стоимость проекта оценивается в 18 млрд тенге.
Питьевая вода в Мангистаускую область поступает из Российской Федерации через водопровод «Астрахань-Мангышлак». Однако 17,5 тысяч кубометров в сутки забирает из него на промышленные и хозяйственные нужды «Каражанбасмунай», из-за чего жители близлежащих сел и районов испытывают дефицит в питьевой воде. Для решения этого вопроса компания строит опреснительный завод, который позволит самостоятельно производить воду, близкую к питьевой.
«Основной завод состоит из пяти ступеней очистки. Как только вода пластовая начинает поступать, идет очистка через отстойники, фильтры, ультрафильтрации и так далее. В конечном итоге мы получаем близкую к питьевой воду. Мы будем брать воду не из моря, а нашу пластовую воду», - объяснил инженер по надзору Мейрбек Отаров.
Завод расположен на площади 5 гектаров. Его стоимость – 18 млрд тенге, а мощность – 17,5 тысяч кубических метров в сутки. На данный момент строительство завершено лишь на 35% - из-за пандемии коронавируса возникли проблемы с поставкой оборудования. Поэтому срок сдачи проекта перенесен с декабря 2020 года на первый квартал 2021 года. В связи с тем, что объект относится к первой категории сложности, работников планируется обучать специально. При этом на работу примут исключительно местные кадры.
«Здесь будут работать сотрудники группы компаний «Каражанбасмунай». Сейчас у нас проводится тестирование, первый этап прошел, порядка 190 человек подали заявки, из них будет отбор, 54 человека пройдут, которые и будут трудоустроены на опреснительный завод. Специалисты у нас есть, но мы их еще будем дополнительно обучать», - отметил первый вице-президент ТОО «Каражанбасмунай» Куанышбай Нургалиев.
Кроме того, запуск предприятия позволит решить еще ряд технологических вопросов компании. С 2021 по 2035 годы «Каражанбасмунай» планирует увеличить добычу нефти на месторождении не менее чем на 700 тыс. тонн, сократить количество капитальных и подземных ремонтов скважин, а также уменьшить объемы грифонообразования.