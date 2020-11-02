Как ПИФы и ETF становятся важными инвестинструментами

ПИФ формируется за счет совокупных инвестиций большой группы людей, которые выкупают паи (долю). Управляют ПИФами специальные компании, которые не только придумывают их инвестиционную стратегию, но также привлекают инвесторов, выпускают паи, продают их и покупают.

Существует и такая разновидность фондов как ETF – торгуемый на бирже фонд (Exchange-traded fund). ETF – это своего рода ПИФ, который собирается не на основе мнения управляющей компании, а на основе определенного биржевого индекса и торгуется как обычная ценная бумага. ETF позволяет заработать ровно столько, сколько заработает рынок в целом, в рамках индекса, к которому они привязаны – не больше и не меньше.

Инвестирование в ПИФы имеет плюсы и минусы. Из плюсов можно отметить следующее:

Решается проблема отсутствия необходимых компетенций у непрофессиональных инвесторов. Им не приходится изучать финансовую отчетность сотен компаний, отслеживать изменения в оценках рейтинговых агентств и ежедневно мониторить ситуацию на рынках. При этом начинающие инвесторы могут следить за действиями специалистов и учиться на основании принятых ими решений.

В торгующихся на Казахстанской фондовой бирже KASE ПИФах пайщики могут выйти из фонда и зафиксировать доход в любой торговый день года.

Деятельность ПИФов регулируется надзорными органами. Это значит, что управляющая компания должна быть лицензирована и действовать в соответствии с мерами, предусмотренными регулятором.

Вкладчики получают регулярную отчетность по структуре и составу активов ПИФов, что позволяет принимать оперативные решения.

Минусы, в свою очередь, заключаются в следующем:

Некоторые Пифы предлагают инвесторам гарантированную доходность от стоимости чистых активов. Выплата дивидендов зависит от стратегии фонда и как правило составляет 2-3% годовых от стоимости чистых активов. Большинство фондов залистингованы на KASE, что дает возможность инвесторам совершать покупку на любую сумму.

Согласно данным Национального банка, в Казахстане на начало августа 2020 года было зарегистрировано 30 ПИФов, находящихся под управлением 19 компаний. Из них фактически работают 22 ПИФа. Этот рынок, судя по данным Нацбанка, растёт очень динамично: если на начало июля 2019 года в активах ПИФов было сосредоточено 167 млрд тенге, то на начало августа 2020 этот показатель превысил 227 млрд тенге.

В 2017 году инвестиционная компания «Фридом Финанс» создала интервальный ПИФ Fixed Income, состоящий из долговых инструментов развитых рынков, деноминированных в твердой валюте (суверенных и корпоративных еврооблигаций эмитентов развитых стран), а также ETF на различные сектора экономики. В 2019 компания «Фридом Финанс» изменила структуру и валюту котирования фонда. Его пайщикам доступна ежеквартальная гарантированная выплата дивидендов в размере 0,75% от стоимости чистых активов фонда на конец соответствующего года.

ИПИФ был достаточно диверсифицирован как в разрезе инструментов, так и в разрезе валют. В первой половине 2020 года основная доля активов ПИФа Fixed Income находилась в долларах США – 72,9%. Доля казахстанского тенге в активах составляла 22,5%. На долю других валют приходилось 4,5% активов. Эти меры призваны сгладить возможные валютные колебания при текущей нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках.

Что касается инструментов, то ИПИФ на 64% состоял из бумаг с фиксированной доходностью – локальных облигаций казахстанских эмитентов, номинированных в тенге, и международных облигаций казахстанских эмитентов, номинированных в долларах США. Примерно по 14% приходится на денежные инструменты (наличность и РЕПО) и биржевые фонды (различные ETF). И только на 6% портфель состоял из акций (в том числе акций АО НАК «Казатомпром» и KAZ Minerals PLC).

По секторам экономики степень диверсификации портфеля была умеренной. На долю финансового сектора приходилось 32,07%, на органы госуправления Казахстана – 23,5 %, на сферу телекоммуникаций – 12%, на отрасль лёгкой промышленности – 11,52%, на органы иностранного госуправления – 9,78%, на нефтегазовый сектор – 4,26%. Список прочих секторов, доля которого составляла 5,4%, включал в себя атомную энергетику, горнодобывающую промышленность и оборонную сферу.

С ИПИФ Fixed Income можно получить не только хорошо сбалансированный портфель, но и льготное налогообложение, а также простую процедуру оформления покупки и продажи пая. Инвестируя в этот инструмент, вкладчики могут рассчитывать на привлекательную доходность с низким уровнем риска.