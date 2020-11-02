Как ПИФы и ETF становятся важными инвестинструментами

Во что вкладывать, когда банковские депозиты или недвижимость – традиционные для казахстанцев способы инвестирования – не дают желаемых результатов? Все конечно слышали про фондовый рынок, но выйти на него и сразу же начать зарабатывать на акциях способен не каждый. Именно для начинающих инвесторов хорошо подходят паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Попробуем разобраться в том, что они из себя представляют.
ПИФ формируется за счет совокупных инвестиций большой группы людей, которые выкупают паи (долю). Управляют ПИФами специальные компании, которые не только придумывают их инвестиционную стратегию, но также привлекают инвесторов, выпускают паи, продают их и покупают.
Существует и такая разновидность фондов как ETF – торгуемый на бирже фонд (Exchange-traded fund). ETF – это своего рода ПИФ, который собирается не на основе мнения управляющей компании, а на основе определенного биржевого индекса и торгуется как обычная ценная бумага. ETF позволяет заработать ровно столько, сколько заработает рынок в целом, в рамках индекса, к которому они привязаны – не больше и не меньше.
Инвестирование в ПИФы имеет плюсы и минусы. Из плюсов можно отметить следующее:
Решается проблема отсутствия необходимых компетенций у непрофессиональных инвесторов. Им не приходится изучать финансовую отчетность сотен компаний, отслеживать изменения в оценках рейтинговых агентств и ежедневно мониторить ситуацию на рынках. При этом начинающие инвесторы могут следить за действиями специалистов и учиться на основании принятых ими решений.
В торгующихся на Казахстанской фондовой бирже KASE ПИФах пайщики могут выйти из фонда и зафиксировать доход в любой торговый день года.
Деятельность ПИФов регулируется надзорными органами. Это значит, что управляющая компания должна быть лицензирована и действовать в соответствии с мерами, предусмотренными регулятором.
Вкладчики получают регулярную отчетность по структуре и составу активов ПИФов, что позволяет принимать оперативные решения.
Минусы, в свою очередь, заключаются в следующем:
Некоторые Пифы предлагают инвесторам гарантированную доходность от стоимости чистых активов. Выплата дивидендов зависит от стратегии фонда и как правило составляет 2-3% годовых от стоимости чистых активов. Большинство фондов залистингованы на KASE, что дает возможность инвесторам совершать покупку на любую сумму.
Согласно данным Национального банка, в Казахстане на начало августа 2020 года было зарегистрировано 30 ПИФов, находящихся под управлением 19 компаний. Из них фактически работают 22 ПИФа. Этот рынок, судя по данным Нацбанка, растёт очень динамично: если на начало июля 2019 года в активах ПИФов было сосредоточено 167 млрд тенге, то на начало августа 2020 этот показатель превысил 227 млрд тенге.
В 2017 году инвестиционная компания «Фридом Финанс» создала интервальный ПИФ Fixed Income, состоящий из долговых инструментов развитых рынков, деноминированных в твердой валюте (суверенных и корпоративных еврооблигаций эмитентов развитых стран), а также ETF на различные сектора экономики. В 2019 компания «Фридом Финанс» изменила структуру и валюту котирования фонда. Его пайщикам доступна ежеквартальная гарантированная выплата дивидендов в размере 0,75% от стоимости чистых активов фонда на конец соответствующего года.
ИПИФ был достаточно диверсифицирован как в разрезе инструментов, так и в разрезе валют. В первой половине 2020 года основная доля активов ПИФа Fixed Income находилась в долларах США – 72,9%. Доля казахстанского тенге в активах составляла 22,5%. На долю других валют приходилось 4,5% активов. Эти меры призваны сгладить возможные валютные колебания при текущей нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках.
Что касается инструментов, то ИПИФ на 64% состоял из бумаг с фиксированной доходностью – локальных облигаций казахстанских эмитентов, номинированных в тенге, и международных облигаций казахстанских эмитентов, номинированных в долларах США. Примерно по 14% приходится на денежные инструменты (наличность и РЕПО) и биржевые фонды (различные ETF). И только на 6% портфель состоял из акций (в том числе акций АО НАК «Казатомпром» и KAZ Minerals PLC).
По секторам экономики степень диверсификации портфеля была умеренной. На долю финансового сектора приходилось 32,07%, на органы госуправления Казахстана – 23,5 %, на сферу телекоммуникаций – 12%, на отрасль лёгкой промышленности – 11,52%, на органы иностранного госуправления – 9,78%, на нефтегазовый сектор – 4,26%. Список прочих секторов, доля которого составляла 5,4%, включал в себя атомную энергетику, горнодобывающую промышленность и оборонную сферу.
С ИПИФ Fixed Income можно получить не только хорошо сбалансированный портфель, но и льготное налогообложение, а также простую процедуру оформления покупки и продажи пая. Инвестируя в этот инструмент, вкладчики могут рассчитывать на привлекательную доходность с низким уровнем риска.
С 2018 года на KASE торгуются акции сегрегированного субфонда FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF - это первый в истории ETF на активы казахстанского рынка, выпущенный по английскому праву. ETF на индекс KASE включает в себя акции 8 крупнейших компаний, обращаемых на Казахстанской фондовой бирже, таких как Банк ЦентрКредит, Народный банк Казахтелеком, Kcell, KAZ Minerals, КазТрансОйл, KEGOC и Казатомпром. Доходность за последний год (16 октября 2020 года к 16 октября 2019 года) в тенге составила 17%.
Еще раньше, в 2015 году, АО «Фридом Финанс» запустила листинг паев биржевого индексного фонда SPDR S&P 500 ETF TRUST (NYSE) на Казахстанской фондовой бирже. На сегодняшний день средняя цена пая около 330 доллара. Средний дневной объем торгов составляет 22,1 млрд долларов. Совокупные активы этого ETF представлены в размере около 300 млрд долларов.
Наряду с ИПИФ и ПИФ компания «Фридом финанс» предлагает инвесторам возможность участия в закрытом паевом инвестиционном фонде (ЗПИФ) «Фонд первичных размещений». Этот инструмент обеспечивает комплексный подход к инвестированию в IPO иностранных акций и депозитарных расписок на иностранные акции. ЗПИФ не имеет аналогов на казахстанском рынке и торгуется на трёх биржах: Казахстанской фондовой бирже (KASE), Московской фондовой бирже (MOEX), Санкт-Петербургской бирже (SPB).
«Фонд первичных размещений» также обеспечивает оптимальный уровень диверсификации средств вкладчиков, которые направляются в отобранные по рекомендациям «Фридом Финанса» IPO. Вместе с тем он обладает ещё рядом преимуществ. Во-первых, позиции инвесторов фиксируются спустя три месяца с момента покупки. Во-вторых, торговая стратегия фонда максимально алгоритмизирована и свободна от субъективных оценок управляющего. Благодаря этому фонд имеет жёсткие условия закрытия позиций после периода блокировки в IPO и инвестирует ровно 10% активов в каждое первичное размещение акций.
В настоящее время ЗПИФ – это один из самых торгуемых ПИФов по объему торгов на этих трёх биржах. На MOEX 144 ПИФа, при этом ЗПИФ «Фонд первичных размещений» является одним из самых популярных продуктов cо средним дневным объемом 208,3 млн. рублей. На KASE старт торгов произошел 3 сентября 2020 года, средний дневной объем с начала торгов - 255 млн. тенге.
За время торгов на KASE проторговалось более 1,1 млн. бумаг «Фонда первичных размещений» объемом свыше $24,1 млн. По данным управляющей компании «Восток-Запад», стоимость чистых активов «Фонда первичных размещений» на 20 октября 2020 года достигла $156,1 млн.
Новые для казахстанского финансового рынка инструменты показывают стремительный рост и становятся настоящей альтернативой для инвесторов, ищущих новые возможности для размещения средств.
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