Бизнес на четырех квадратных метрах

В какой-то момент они поняли, что им нужен некий «шоурум» для шоколада, – помимо других кофеен, в которых они уже выставлялись. Им также захотелось лично общаться с людьми, чтобы получать обратную связь покупателей напрямую.

В первую очередь, решение в пользу небольшой кофейни в формате «кофе на вынос» было принято из-за отсутствия опыта и навыков, связанных с открытием заведений, объясняет Нурлан. Маленькая кофейня была первой ступенью – на большую нужно больше опыта. Но значительно расширяться супруги пока не планируют – им нравится уют и отсутствие помпы, и что-то, что можно сделать своими руками. Поэтому весь ремонт был полностью сделан ими лично, без приглашения рабочих.

Первоначальные вложения в бизнес были небольшими, но доход не то чтобы не окупал вложения – бизнес забирал все деньги, заработанные на шоколаде. В минус супруги работали минимум первые полгода.