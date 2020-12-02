И такое количество знаковых подписей под документом даёт надежду на то, что это немного скорректирует общую траекторию развития.

Манифест о предназначении корпораций

Американцы заслуживают экономику, которая позволяет каждому человеку преуспеть через усердную работу и креативность, и вести жизнь со смыслом и достоинством. Мы верим в систему свободного рынка — это лучший способ создания хороших рабочих мест, сильной и устойчивой экономики, инноваций, здоровой окружающей среды и экономических возможностей для всех.

Компании играют жизненно важную роль в экономике через создание рабочих мест, поддержку инноваций и предоставление базовых товаров и услуг. Компании создают и продают потребительские товары; производят оборудование и транспорт; поддерживают национальную оборонную промышленность; выращивают и производят продукты питания; предоставляют медицинские услуги; генерируют и транспортируют энергию; и предлагают финансовые, коммуникационные и иные сервисы, которые усиливают экономический рост.

В то время как каждая из наших компаний в отдельности служит её собственному корпоративному предназначению, мы разделяем фундаментальное служение всем нашим стейкхолдерам. Мы обязуемся:

- Нести ценность нашим клиентам. Мы продолжим традицию американских компаний постоянно совершенствовать принцип «соответствовать ожиданиям клиентов или же превосходить их».

- Инвестировать в наших сотрудников. Это начинается со справедливой оплаты и важных элементов соцпакета. Это также включает их поддержку через тренинги и обучение, которое помогает развить новые навыки в быстро меняющемся мире. Мы также поддерживаем инклюзивность и право быть иным, взаимное достоинство и уважение.

- Работать честно и этично с нашими поставщиками. Мы обязуемся служить как хорошие партнёры другим компаниям, большим и маленьким, которые помогают нам в осуществлении наших целей.

- Поддерживать сообщества, в которых мы работаем. Мы уважаем людей в наших локальных сообществах и защищаем окружающую среду через принятие устойчивых практик сквозь все процессы нашего бизнеса.

- Генерировать долгосрочную ценность для наших акционеров, которые предоставляют капитал, позволяющий компаниям инвестировать, расти и внедрять инновации. Мы разделяем принципы прозрачности и эффективного вовлечения акционеров.

Каждый из вышеописанных стейкхолдеров является неотъемлемой частью. Мы обязуемся нести ценность всем им, во благо будущего успеха наших компаний, нашего общества и нашей страны.

19 августа 2019 года, круглый стол предпринимателей (Вашингтон, США), перевод Алексея Ли