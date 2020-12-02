В 2019 году главы многих крупнейших американских корпораций, включая Apple, Bank of America, Amazon и еще пары сотен других, собрались за круглым столом, выработали и подписали Манифест о предназначении корпораций. Казахстанский предприниматель Алексей Ли перевел документ и написал небольшое предисловие о том, чем он ценен.
Предисловие от Алексея Ли
Почему это важно? Всё большее количество людей понимает, что компании не должны больше действовать, к примеру, только в краткосрочных интересах акционеров либо топ-менеджмента — это ведёт к появлений компаний, не волнующихся ни об окружающей среде, ни об интересах сотрудников.
Мы живём в хрупком мире, который начал крошиться под воздействием агрессивного развития человечества, начиная с 20-го века, и мы будем всё больше пожинать последствия. Есть мнение, что на ход развития человечества всё больше влияния будут оказывать корпорации и города, и всё меньшее — государства.
Все чувствуют, что миру нужен более сбалансированный и устойчивый подход к жизни и к деятельности. Теория стейкхолдеров в целом не нова, и она про то, что у компании есть как минимум 5 важных сторон, между которыми не должно быть перекосов.
И такое количество знаковых подписей под документом даёт надежду на то, что это немного скорректирует общую траекторию развития.
Манифест о предназначении корпораций
Американцы заслуживают экономику, которая позволяет каждому человеку преуспеть через усердную работу и креативность, и вести жизнь со смыслом и достоинством. Мы верим в систему свободного рынка — это лучший способ создания хороших рабочих мест, сильной и устойчивой экономики, инноваций, здоровой окружающей среды и экономических возможностей для всех.
Компании играют жизненно важную роль в экономике через создание рабочих мест, поддержку инноваций и предоставление базовых товаров и услуг. Компании создают и продают потребительские товары; производят оборудование и транспорт; поддерживают национальную оборонную промышленность; выращивают и производят продукты питания; предоставляют медицинские услуги; генерируют и транспортируют энергию; и предлагают финансовые, коммуникационные и иные сервисы, которые усиливают экономический рост.
В то время как каждая из наших компаний в отдельности служит её собственному корпоративному предназначению, мы разделяем фундаментальное служение всем нашим стейкхолдерам. Мы обязуемся:
- Нести ценность нашим клиентам. Мы продолжим традицию американских компаний постоянно совершенствовать принцип «соответствовать ожиданиям клиентов или же превосходить их».
- Инвестировать в наших сотрудников. Это начинается со справедливой оплаты и важных элементов соцпакета. Это также включает их поддержку через тренинги и обучение, которое помогает развить новые навыки в быстро меняющемся мире. Мы также поддерживаем инклюзивность и право быть иным, взаимное достоинство и уважение.
- Работать честно и этично с нашими поставщиками. Мы обязуемся служить как хорошие партнёры другим компаниям, большим и маленьким, которые помогают нам в осуществлении наших целей.
- Поддерживать сообщества, в которых мы работаем. Мы уважаем людей в наших локальных сообществах и защищаем окружающую среду через принятие устойчивых практик сквозь все процессы нашего бизнеса.
- Генерировать долгосрочную ценность для наших акционеров, которые предоставляют капитал, позволяющий компаниям инвестировать, расти и внедрять инновации. Мы разделяем принципы прозрачности и эффективного вовлечения акционеров.
Каждый из вышеописанных стейкхолдеров является неотъемлемой частью. Мы обязуемся нести ценность всем им, во благо будущего успеха наших компаний, нашего общества и нашей страны.
19 августа 2019 года, круглый стол предпринимателей (Вашингтон, США), перевод Алексея Ли