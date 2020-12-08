Галым Нуржанов о миссии и достижениях Kazakhmys Barlau

Галым Жумабаевич, какие основные проекты сегодня реализует ваша компания и в каких регионах страны они сосредоточены? На какие проекты сегодня ставятся основные приоритеты?

В данное время мы реализуем 14 инвестиционных проектов, 5 из которых – новые и начаты только в этом году. В основном они сосредоточены вблизи моногородов Жезказган, Балхаш и Сатпаев, и конечно в таких важных и перспективных с точки зрения геологоразведки районах, как Улытауский и Карагайлинский. Проекты реализуются вокруг наших промышленных объектов – рудников, обогатительных фабрик, заводов. Мы нацелены на то, чтобы за короткое время пополнить минерально-сырьевую базу за счет проведения геологоразведочных работ. Что касается самых приоритетных направлений, то основной упор мы делаем на медь, полиметаллы, золото и серебро. Проводимые нами геологоразведочные работы включают в себя, как проведение комплексной переоценки ресурсного потенциала разрабатываемых месторождений, так и проведение поисковых работ на новых участках и недоизученных рудопроявлениях.

Нередко в выступлениях первых лиц корпорации говорится о возрождении «второго Жезказгана». Есть ли реальная перспектива возродить то, что было когда-то открыто великим геологом Канышем Сатпаевым?

Как известно, работы на Жезказганской площадке проводятся с 20-х годов прошлого столетия. Так что, Жезказган хорошо изучен. Тем не менее, сегодня нами проводится прогнозно-ревизионная работа, которая не проводилась здесь с 1974 года. Мы создали команду из числа компетентных специалистов, которые работают над пересмотром всех результатов предшествующих исследований и изучают их. Открытия кардинально новых месторождений здесь ждать не приходится, но мы предполагаем, что есть такие участки, которые были пропущены или не до конца исследованы. Мы надеемся, что новые технологии, современные средства обработки, комплексная переинтерпретация геолого-геофизических данных, а также высококачественные поисковые геологоразведочные работы на этой основе помогут нам их выявить.

В пределах Жезказганского региона выделено 50 рудоперспективных объектов, рекомендованных для проведения поисково-оценочных работ, на нескольких из них уже проводит работы Kazakhmys Barlau.

Самые перспективные для нас зоны – Жаман-Айбат и Жиландинская группа месторождений. Так, в последней, например, ожидается прирост прогнозных ресурсов на 700 тысяч тонн меди. Это хороший прирост. Со следующего года планируем начать заверочные работы, и думаю, что прогноз подтвердится.

Для ревизии выработанного пространства и оставшихся запасов с привлечением партнера мирового лидера в отрасли применения дронов, казахстанской компании ТОО «KazUAV», начато проведение трехмерного сканирования горных выработок с помощью автономных беспилотных летательных аппаратов на месторождении Жезказган. Надеемся, что эти работы принесут положительный результат и обеспечат большой вклад в деле восполнения и развития минерально-сырьевой базы Жезказганского региона.

Поэтому, хочу сказать, что Жезказган-Улытауский район остается высокоперспективным на различные виды полезных ископаемых и требует комплексного и планомерного изучения с использованием современного научно-методического обеспечения геологических изысканий, высокоэффективных геологоразведочных технологий, методик обработки геолого-геофизических данных. Это работы мы системно и стадийно уже проводим, ну а время покажет.