Что происходит с бизнесом ТРЦ в период пандемии?

Для поддержки арендаторов опрошенные ТРЦ/моллы используют разные стимулы: от скидок до каникул. В молле «Апорт», помимо каникул на период ЧП, предпринимателям не поднимали арендную плату в последующие месяцы, а отдельным компаниям предоставили скидку. При этом молл «Апорт» еще 10 лет назад, первый в Казахстане, начал взымать в качестве платы процент от товарооборота. Но несмотря на затруднения, ритейлеры продолжают интересоваться возможностью получения площадей в «Апорте»: «Команда развития молла Апорт в период пандемии уже открыла свыше 10 новых форматов в молле «Апорт». <…> И еще, как бы парадоксально это ни звучало, за прошедший период мы подписали порядка 50 контрактов с ведущими мировыми и местными ритейлерами о запуске магазинов в нашем втором молле «Апорт Кульджа», который откроется в марте 2022 года в восточной части Алматы».

Администрация Forum использует программы лояльности, льготы и другие меры для поддержки своих партнеров. И при этом продолжает избирательно подходить к наполнению своих бутиков. При существующих сложностях в экономике ТРЦ увеличил заполняемость площадей до 70%: «За время карантина к нам пришли порядка 20 новых арендаторов, это почти 5,5 тыс. кв. м торговых площадей. Некоторые из новых партнеров переехали к нам из других торговых центров».

В Атакент Молле также используют гибкие условия аренды и оплаты в качестве стимулирующих мер: «На сегодняшний день в связи с закрытием города, ТРЦ понес большие убытки. Индивидуальные предприниматели, имея крупные займы в банках, не успели выполнить сезонные продажи. Арендаторы понесли потери и администрация ТРЦ предоставила скидки».

Несмотря на охотную поддержку арендаторов, вопрос уплаты аренды остается краеугольным для ТРЦ и моллов, заметила Ирина Архипова, советник по недвижимости в компании LZ & Partners Group : «К “якорным” арендаторам у центров – одно отношение, к арендаторам средних и малых площадей − другое. ТРЦ – это прежде всего арендный бизнес, и источники дохода здесь не просто “арендаторы”, а “арендаторы платежеспособные”. Поэтому, в любом случае, арендатор либо платит аренду и продолжает работу, либо уходит». При этом массовый исход арендаторов, в результате которых ТРЦ потеряют покупательский трафик, будет грозить им закрытием. Этот риск связан прежде всего с экономической ситуацией в стране: если платежеспособность населения будет снижаться и дальше, то ТРЦ будут вынуждены либо менять профиль, либо закрываться.

Схожего мнения придерживается и Калмыков: «Когда 40% ТРЦ не будет заполнено, то он выходит в операционный ноль – дальше убытки. А скорость нарастания неплатежеспособности зависит от кредиторской задолженности ТРЦ. ТРЦ − это [бизнес] площадей и оффлайна, никакой онлайн им не поможет. Помочь же может работа с акиматами городов, снижение арендных ставок арендаторам вплоть до нуля и оплаты только коммунальных услуг, честный обмен продажами, управление и снижение затрат самого ТРЦ».

Оценивая нынешнюю ситуацию, Архипова полагает, что пандемия не прекратит оказывать влияние на торгово-развлекательные комплексы в ближайшие 2-3 месяца. С этим согласны и сами представители этого бизнеса, которые говорят о возможности полного восстановления только в перспективе 1-2 лет. Потому центрам, рассчитанным на массовое посещение, предстоит столкнуться с серьезным испытанием, в результате которого они будут вынуждены отказаться от этой бизнес-модели, говорит Архипова. Но и без этого она считает, что времена, когда ТРЦ/моллы могли просто строить площади и получать арендный доход, безвозвратно ушли. Им предстоит изобретать новые решения с низкими рисками.