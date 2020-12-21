Ускоренные пандемией

Исследователи PwC, опираясь на данные Казпочты, также зафиксировали сокращение объема зарубежных посылок на 37%. Примечательно, что это снижение компенсировал 37%-й рост внутренних посылок.

Наиболее активным периодом роста для рынка розничной электронной коммерции, несмотря на оставшийся позади жесткий локдаун, стал третий квартал. За это время он вырос на 65% до 186 млрд тенге (и на 28% по сравнению со вторым кварталом). Объём транзакций вырос до 7,1 млрд тенге (с 5,5 млрд тенге во 2 квартале), а средний чек составил порядка 26 тыс. тенге. Внимание к онлайн ритейлу по-прежнему было связано с нежеланием потребителей находиться в многолюдных местах, необходимостью социального дистанцирования и другими карантинными мерами. С другой стороны, рынок электронной коммерции довольно быстро расширил спектр товаров и услуг, улучшив при этом качество сервиса, благодаря чему появилось больше опций для оплаты и доставки.

Даниил Александров, cтарший руководитель отдела розничных продаж Nielsen Kazakhstan, рассказывая на одном из вебинаров о результатах последнего исследования компании, отметил, что несмотря на переход людей в режим экономии из-за падения доходов и потери работы, у них начала закрепляться привычка заказывать все необходимое онлайн. К декабрю доля людей, готовых иногда или регулярно делать покупки онлайн выросла вдвое − до 70%. Однако треть покупателей отказывалась делать это из-за невозможности проверить товар перед покупкой, ошибок при сборке заказа и неудобного времени доставки. На их решение также влияли перегруженные сайты и приложения, быстрое исчерпание запасов на складе и нехватка персонала в компаниях, что сказывалось на скорости обработки заказов.

Объемы онлайн торговли увеличились за счет вовлечения новых категорий потребителей (в частности пожилых людей и жителей регионов) и смещения спроса с услуг и предметов роскоши на предметы первой необходимости. На это, в частности, аналитикам PwC указали представители маркетплейса Kaspi.kz: «Пандемия ускорила процесс изменения клиентского поведения и проникновения онлайн-покупок в новые сегменты. Значительно увеличилась доля покупателей старше 50 лет: люди стали покупать онлайн продукты питания, товары для дома и то, что раньше покупали в супермаркетах. Также мы видим рост покупок из отдаленных городов и поселков».

Этому, заметили в Nielsen, способствовало то, что многие компании перевели сотрудников в дистанционный режим работы и те начали регулярно готовить еду дома. В результате они стали чаще покупать приправы и специи, а также различную кухонную утварь. Делая акцент только на FMCG сегменте, Александров обратил внимание на все еще небольшую долю онлайн продаж в общей структуре: на них приходится 2,1% покупок корзины из 20 товаров, пользующихся наибольшим спросом.