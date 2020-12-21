Ускоренные пандемией

В начале декабря компании PwC и Nielsen представили итоги развития онлайн ритейла в период пандемии. За 9 месяцев он существенно вырос благодаря переводу людей на удаленную работу и вовлечению новых групп покупателей, что происходило на фоне изменения режима работы привычных для них мест потребления. Vласть суммировала результаты исследований и рассказывает о том, какие сегменты онлайн ритейла оказались на подъеме за прошедшие 3 квартала и сохранят ли они положительную динамику в 2021 году.
В недавнем исследовании розничной электронной коммерции в Казахстане за 9 месяцев этого года, в ходе которого были опрошены 75% представителей рынка, аналитики PwC пришли к ожидаемому выводу, что этот сегмент торговли получил серьезный стимул после начала пандемии. Под электронной коммерцией PwC подразумевает онлайн продажу товаров физлицам с доставкой или самовывозом, исключая из этого понятия сервисы авиа- и железнодорожных билетов, доставку еды, сайты объявлений и т. д.
«Рынок электронной коммерции в 2020 году начал развиваться намного быстрее за счет ряда ограничений. В этой связи сайты стали единственным источником связи между покупателем и продавцом. Многие компании в этот период начали уделять большое внимание электронной коммерции. Если план развития был расписан на год, то в 2020 году он выполнялся за один-два месяца», − рассказали PwC представители торговой сети Mechta.kz.
Исследователи PwC, опираясь на данные Казпочты, также зафиксировали сокращение объема зарубежных посылок на 37%. Примечательно, что это снижение компенсировал 37%-й рост внутренних посылок.
Наиболее активным периодом роста для рынка розничной электронной коммерции, несмотря на оставшийся позади жесткий локдаун, стал третий квартал. За это время он вырос на 65% до 186 млрд тенге (и на 28% по сравнению со вторым кварталом). Объём транзакций вырос до 7,1 млрд тенге (с 5,5 млрд тенге во 2 квартале), а средний чек составил порядка 26 тыс. тенге. Внимание к онлайн ритейлу по-прежнему было связано с нежеланием потребителей находиться в многолюдных местах, необходимостью социального дистанцирования и другими карантинными мерами. С другой стороны, рынок электронной коммерции довольно быстро расширил спектр товаров и услуг, улучшив при этом качество сервиса, благодаря чему появилось больше опций для оплаты и доставки.
Даниил Александров, cтарший руководитель отдела розничных продаж Nielsen Kazakhstan, рассказывая на одном из вебинаров о результатах последнего исследования компании, отметил, что несмотря на переход людей в режим экономии из-за падения доходов и потери работы, у них начала закрепляться привычка заказывать все необходимое онлайн. К декабрю доля людей, готовых иногда или регулярно делать покупки онлайн выросла вдвое − до 70%. Однако треть покупателей отказывалась делать это из-за невозможности проверить товар перед покупкой, ошибок при сборке заказа и неудобного времени доставки. На их решение также влияли перегруженные сайты и приложения, быстрое исчерпание запасов на складе и нехватка персонала в компаниях, что сказывалось на скорости обработки заказов.
Объемы онлайн торговли увеличились за счет вовлечения новых категорий потребителей (в частности пожилых людей и жителей регионов) и смещения спроса с услуг и предметов роскоши на предметы первой необходимости. На это, в частности, аналитикам PwC указали представители маркетплейса Kaspi.kz: «Пандемия ускорила процесс изменения клиентского поведения и проникновения онлайн-покупок в новые сегменты. Значительно увеличилась доля покупателей старше 50 лет: люди стали покупать онлайн продукты питания, товары для дома и то, что раньше покупали в супермаркетах. Также мы видим рост покупок из отдаленных городов и поселков».
Этому, заметили в Nielsen, способствовало то, что многие компании перевели сотрудников в дистанционный режим работы и те начали регулярно готовить еду дома. В результате они стали чаще покупать приправы и специи, а также различную кухонную утварь. Делая акцент только на FMCG сегменте, Александров обратил внимание на все еще небольшую долю онлайн продаж в общей структуре: на них приходится 2,1% покупок корзины из 20 товаров, пользующихся наибольшим спросом.
В PwC отмечают, что за прошедшие 9 месяцев свои позиции на рынке укрепили в основном ключевые игроки рынка электронной коммерции. Их средний чек возрос на 37%, а количество транзакций – на 17%. Однако и число новых игроков увеличилось довольно существенно. Как рассказал Vласти продакт-менеджер Woopkassa Саят Какжанов, количество заявок на подключение их платежного сервиса весной этого года выросло на 30%. Это при том, что партнеры компании наблюдали снижение оборотов на 25-30%. Сегодня порядка 80% новых клиентов Woopkassa продолжают принимать онлайн-платежи, а бизнес части из них продолжает расширяться.
«Чаще всего заявки к нам поступали от представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Большая половина из них старалась развернуть свои проекты на маркетплейсах. Остальные же научились собирать собственные сайты на конструкторах или системах управления контентом (CMS). <…> Можно поделить бизнес на две группы: тех, кто вынужденно перешёл в онлайн, чтобы остаться на плаву, и тех, которые поймали волну спроса. В пандемию ещё более востребованными стали сферы онлайн-контента и развлечений, логистики, товары для дома, ремонта, спорттовары, антисептические средства и другое», - пояснил Какжанов.
Согласно исследованию PwC, участники рынка электронной коммерции по-прежнему считают его объемы небольшими, в силу чего потенциал роста остается высоким. Электронная коммерция продолжит развиваться в 2021 году как за счет прихода новых игроков, так и за счет укрупнения имеющихся площадок и их ассортимента. В Woopkassa также ожидают дальнейшего расширения сферы интернет-бизнеса. Большое пространство возможностей продолжит сохраняться в сегменте электронного обучения, пока пандемия будет ограничивать работу вузов.
В Kaspi.kz, тем не менее, прогнозируют меньшие темпы роста рынка в 2021 году, поскольку часть потребителей предпочтет вернуться в традиционные магазины: «Но все равно, в 2021 году темпы роста онлайн торговли будут значительно выше, чем традиционной офлайн розницы». Несколько подкрепляя эти ожидания, в Mechta.kz рассказали, что не планируют сокращать офлайн точки продаж, а хотят увеличивать их, профилируя их под пункты выдачи заказов.
Дополнительную поддержку локальным ритейлерам может оказать снижение порога беспошлинного ввоза товаров в страны ЕАЭС до нуля (сейчас он составляет $200), которого многие годы добиваются Беларусь и Россия. «Казахстан выступает против, а Беларусь и Россия настаивают на том, чтобы пороги беспошлинного ввоза поэтапно были снижены до нуля. Снижение порогов беспошлинного ввоза приведет к тому, что количество заказов резко упадет, что может привести к отсутствию импортных товаров и монополии отечественных ритейлеров», - рассказали PwC в Aliexpress Россия.