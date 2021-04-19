Юрта для цифровых кочевников

Люди, которые поедут к вам за первым таким опытом - за чем они едут в это путешествие вместе с вами? Что они будут получать по ходу, помимо просто города, в который они приезжают и новых каких-то впечатлений от него.

Нельзя сказать, что Workation Yurt будут похожими. Программа формируется за счет запроса от конкретного цифрового кочевника. То есть он, например, говорит – я Илай, я могу поделиться какими-то инструментами для создания стартапов, предпринимательского образования, могу по проектам в сфере культуры, искусства и образования вас проконсультировать, и хочу обсудить тему, связанную с организацией, например, пляжного отдыха. Что думаете? Или я могу провести сессию, разминку, йогу, а взамен хочу получить что-то другое. То есть это такое, я не знаю с чем это сравнить, это такое самоорганизующееся сообщество, когда ты что-то привносишь и тебе что-то дают взамен. То есть, такое условное общество, в котором нету денег и люди вот так обмениваются. Поэтому, когда мы проектируем программу, она полностью зависит от опыта людей, которые туда едут. И это интересно. Потом что с одной стороны это очень странно, потому что очень тяжело продавать такое. Когда ты говоришь – какой у тебя запрос, ты едешь сюда с каким-то определенным запросом, который ты хочешь решить, ты едешь не просто путешествовать или не просто работать. Мы стараемся создать этот work-life balance (баланс между работой и отдыхом - V), когда у тебя есть определенное время для работы и когда у тебя есть совместные события с остальными цифровыми кочевниками и погружение в какой-то локальный опыт.

Объясни одну техническую вещь, которая мне понятна, но, очевидно, вызовет вопросы у тех людей, которые будут читать это интервью. Чтобы не было понимания, что вы натурально ставите юрту в том городе, куда едете (хотя это было бы круто на самом деле), что это будет с точки зрения пространства, организации жизни тех людей, которые отправятся в эти поездки?

Когда мы обсуждаем название с людьми из Израиля или из Европы, они говорят – это так классно звучит – «юрта», это прикольно. Когда мы говорим про юрту ребятам из Украины, России и Казахстана, они говорят - что мы будем жить в юрте? Я не хочу жить в юрте, как вообще жить в юрте? Но с точки зрения идеи - поставить юрту - крутая штука. Я надеюсь, что мы подзаработаем немножко денег и сделаем какую-то юрту, потому что это прям классно.

По поводу того, что есть на Workation Yurt. Например, у наших коллег – у ребят, которые делают похожие проекты, у них, например, это проживание совместное в доме – 10-14-20 человек вместе снимают виллу, в ней живут. У них двух, трех, четырехместные комнаты, коворкингом становится пространство гостиной либо кухни, либо летник какой-то.

Мы сказали - это прикольно, такая штука называется coliving, сейчас такого много. Это классно, но нам не подходит. Когда ты ездишь работать куда-то, ты хочешь жить нормально. Ты хочешь иметь нормальное рабочее пространство. Когда мы проводили проблемное интервью, мы разговаривали с разными людьми, спрашивали про их опыт. Поэтому workation мы сделали по-другому. Мы либо снимаем квартиру, в которой живут 2-3 человека в разных комнатах в зависимости от спального места, либо это отель, апартаменты, либо это хостел, но с отдельными апартаментами, где человек может жить либо отдельно в комнате, либо в двухместом размещения. Например, если человек едет на две недели, мы предлагаем двухместное размещение, за дополнительную плату можем сделать одноместное. Если ты едешь на месяц, конечно месяц тебе не хочется жить с кем-то еще, поэтому у тебя действительно есть отдельный номер со всеми удобствами.

Плюс мы понимаем, что работа в гостиной, либо на кухне мало отличается от того, что ты делаешь дома в Казахстане, в Алматы или здесь в Тель-Авиве. Поэтому сказали: мы будем искать в городах коворкинги, либо организовывать в конференц-залах коворкинги, где человек будет чувствовать, что это рабочая атмосфера. Он пришел сюда, он включился в работу, в нужный момент выключился. Либо крайний вариант - мы тоже используем, например гостиное пространство для работы, но стараемся в очень редких случаях это делать.

Это те компоненты, на которых стоит workation. Первое - у тебя будет отель, либо квартира, либо дом, хорошо обустроенные, где ты будешь чувствовать себя как дома. Второе – организованное рабочее пространство, где ты будешь чувствовать, что это работа. Третий компонент - это программа, которую мы формируем совместно. Какие-то части мы делаем самостоятельно, это вот то погружение в локальный опыт, какие-то совместные вылазки в город, какие-то крутые места, которые хочется показать.

У вас первая Workation Yurt должна была пройти в мае в Тбилиси, но вы ее отменили – заявки были, но их было недостаточно и понятно, что ситуация с пандемией еще влияет. Почему так произошло и что вы планируете делать дальше?

Несколько причин, почему так произошло. Первая причина, которую мы видим - это то, что люди либо боятся ехать, потому что сначала они (власти Грузии - V) сказали, что приезжающим нужна вакцинация, я говорю про СНГ, например. Потом они говорят – вы можете приехать с пцр-тестом. После этой новости много народу пришло на сайт, задали вопросы какие-то уточняющие. Но в продажу это не конвертировалось. Вторая причина – это, может быть, то, что мы не до конца «бьем» в потребность человека. Может быть, ему вообще не нужен этот workation. Может быть, ему нужно какое-то другое предложение.

Например, несколько людей мне говорили: я бы поехал, но я замужем или женат. Я хочу поехать с семьей – муж, жена. У меня есть дети, а у вас нет какого-то пространства для детей. Если вы подумаете над чем-то таким, может быть, я бы поехал. Поэтому мы решили сделать еще одну серию проблемных интервью, поговорить с цифровыми кочевниками, еще раз продумать всю целесообразность. Вот такие будни стартаперов.

Мы не расстраиваемся на самом деле.