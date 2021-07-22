«Сейчас такой момент, когда можно поймать волну». Казахстанские рестораторы в Узбекистане

Но есть и вещи, с которыми дела обстоят сложнее, чем в Казахстане: например, алкоголь в Узбекистане в два раза дороже: «Вы платите акциз и плюс 10 долларов за каждый литр. Соответственно бутылка, которая, к примеру, в Европе стоит 5 евро, с логистикой до Узбекистана дорожает на 10 евро, на входе это превращается в 20 евро. Но мы над этим работаем, договариваемся с поставщиками, пытаемся снизить цену. Им приходится идти на уступки, потому что рынок меняется».

В заведениях Данияра Нугуманова почти весь менеджмент из Казахстана, одного менеджера взяли из Узбекистана —ментальность никто не отменял и нужно подстраиваться под местные условия и рынок.

Во многих местных кафе и ресторанах официанты получают только оклад и ничем не мотивированы работать лучше: ни процентами, ни большой оплатой. Данияр считает, что новое понимание скоро придет сюда и местному рынку придется перестраиваться.

Данияр замечает, что пока он с партнерами искал место, пока строили заведения, рынок стал быстро трансформироваться. Стремительно развивается диджитализация. Так банк Tenge стал предлагать мобильное приложение, терминал в телефонах. «Буквально полгода назад было тяжело платить картами, сейчас все уже работает, банки начали развиваться. Власти не создают никаких проблем, все прописано, есть специфика, я не скрою, у нас она тоже была. Здесь еще можно переговорить и договориться, а так, чтобы принципиально кто-то дергал, такого нет. Получение алкогольной лицензии заняло один день. В тот период, когда у нас в Казахстане строилось много ночных заведений, наши препятствовали сильнее. У нас с электронным правительством создают кучу проблем, например, кадастровый номер может не влезть, потому что заложено 40 символов, а сам кадастровый номер может быть 43 символа. И мы лицензию в Казахстане не можем из-за этого получить. В сравнении с нами в Узбекистане есть специфика, а у нас, в Казахстане — сложности».

Сейчас в Узбекистане заведениям разрешено работать до 20.00, на доставку — до 23.00. Здесь нет такой системы как «Ашык». Во время пандемии общепит закрывали только на месяц, а потом всем разрешили работать.

Данияр Нугуманов вместе с партнерами рассчитывает на долгую работу в Узбекистане:

«Мы приравняем цены в наших заведениях к алматинским, дадим самую вкусную цену, и собираемся конкурировать на демпинге. Интересно, что сейчас здесь такой период, когда открывается интересное заведение, оно может диктовать свои цены. Люди готовы платить, у нас в Алматы тоже так было. Но гости потом станут умнее, они поймут за что они платят. Астана такое переживала, когда туда перенесли столицу. Наши агашки стали давать деньги на строительство ресторанов, привозили поваров, а потом заведения пустовали из-за неадекватных цен. Тут тоже может произойти такая история. Поэтому мы хотим быть аккуратными с ценами. Мы пришли на рынок на долгий срок, нам неинтересно за год отбиться и потом думать, что делать. Мы хотим встать сюда на срок от 3 до 7 лет».

«Кофейная тема сюда только приходит»

В начале этого года в центре Ташкента открылся казахстанский Coffee Boom формата «Премиум»: эта сеть возникла в 10 лет назад и сейчас по всей республике насчитывает 14 заведений. Выход на Ташкент начинался еще до пандемии, тогда была выбрана локация в центре города. Но потом целый год был потерян из-за карантинов. Как только начались санитарные послабления, команда активизировалась и в январе 2021 года кофейня заработала. Вячеслав Мельников, управляющий директор Coffee Boom в Ташкенте, говорит, что начиналось всё неплохо и удалось быстро завоевать аудиторию: «В основном сработало сарафанное радио, мы не вкладывались в маркетинг, не привлекали агентства, просто развивали аккаунт в Instagram, делали внутренние продвижения, конкурсы, использовали таргет, и в принципе неплохо набрали аудиторию. Если не считать последних двух недель, то все шло неплохо».

Две недели назад в Ташкенте ограничили работу общепита до восьми вечера, это в том числе касается и работы летних террас. Сейчас в городе начали объединяться рестораторы, они написали письмо городским властям с просьбой разрешить работать хотя бы «летникам». Вячеслав Мельников тоже подписался под этим обращением.

Перед открытием Coffee Boom в Ташкент отправилась команда из Казахстана: шеф-повар, шеф-бариста, управляющая. Шеф-повар проработал в Узбекистане два месяца, обучил набранный персонал, и сейчас почти все сотрудники, за исключением управляющей, из Ташкента.

«Мы столкнулись с проблемой сервиса, ответственности ребят. Мы зашли сюда со стабильным брендом, я могу смело сравнивать нас со Starbucks, потому что наша система и стандартизация ничем ему не уступает. А здесь люди привыкли работать по старинке, и тут заявляемся мы со своими правилами, чек-листами, для них это немножко сложно», — говорит о трудностях Вячеслав.

