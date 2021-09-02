Как ритейлеры адаптируются к падению доходов граждан

Рассчитывая индекс потребительского оптимизма, аналитики пришли к выводу, что многие казахстанцы переходят в режим жесткой экономии. Это касается потребления всех товарных сегментов, но прежде всего развлечений вне дома и покупки новой одежды. Однако 37% опрошенных беспокоит повышение стоимости товаров повседневного пользования.



«В качестве реакции на повышение цен казахстанцы выбирают одну из следующих стратегий покупательского поведения: они отказываются от излишеств, приобретают товары по промо акциям или сокращают расходы. Но при этом стараются покупать качественную продукцию», − рассказал во время FMCG-конференции специалист по исследованию поведения потребителей компании Nielsen Эдем Галимов. Скидки в рамках промо акций производителей и самих ритейлеров становятся для людей одним из определяющих факторов при покупке.

Ради выгодного предложения покупатели готовы посещать сразу несколько магазинов за один раз. Еще быстрее растет доля тех, кто ищет товары по скидкам в глубине супермаркетов и покупает даже ту продукцию, к которой не испытывает симпатию. Одновременно с этим, по словам Галимова, падает доля тех, кто не отклоняется от списка любимых брендов.

За прошедшие полгода в промо было инвестировано 22 млрд тенге, 12 млрд из которых пришлись на продовольственные группы товаров, а 10 млрд − на непродовольственные. Несмотря на то, что в структуре промо преобладает число кампаний по продовольственным товарам, и что их число увеличивается быстрее, продажа товаров из непродуктовой корзины в гораздо большей степени зависит от промо. Наиболее промоутируемыми продовольственными товарами остаются чай, шоколад, кофе, чипсы и лапша быстрого приготовления, а непродовольственными − средства гигиены, средства для стирки, дезодоранты и т.д. При этом 56% всех промо акций не окупаются.

Большинство ритейлеров сталкивается со снижением оборотов из-за падения доходов граждан и изменения их покупательского поведения.