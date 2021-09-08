Особенности национального PR. Майраш Тайкенова

И потом он человек команды – когда ему говорили: «Увольте этого человека!» – он отвечал: «Я не уволю, плохо ли, хорошо ли, но он наш человек!» Он за своих всегда борется. Он боролся за бюджет, боролся за людей, боролся за команду. И люди в министерстве были в шоке, потому что у них такого никогда не было. Таких министров не было. И очень быстро к нему прониклись, вдохновились. Сагадиев умеет вдохновлять, доверять и дарить людям возможности реализации. Это уникальная его способность. И когда его сотрудники почувствовали эту свободу, поняли, что не надо каждый шаг согласовывать, то начали предлагать, давать решения, начали двигаться. Вот это было приятно наблюдать.

- А мне со стороны казалось, что у него в министерстве много недоброжелателей…

- Конечно, были и враги. Это нормально. Сдавали, подставляли, всякое было. Ерлан Сагадиев, конечно, за эти 3,5 года устал. Он просился уже: я хочу уйти. Как-то, я помню, спросила у него, что дальше? Он говорит: «Я свою миссию выполнил. Все задачи, которые передо мной были поставлены, я выполнил. Я уже все сделал, я хочу уйти». И у него был незаконченный гештальт – Гарвард. Он начал там обучение, но его пришлось прервать. И вот сейчас он там, завершает образование, мы периодически общаемся. Он очень доволен – здесь, говорит, очень много умных людей. Я знаю, что он там зря не ходит. И если он вернется, то привнесёт что-то новое, прогрессивное в страну. Не важно, в бизнесе или еще где. Он, конечно, умеет совершать большие рывки, и его энергии здесь сейчас не хватает. Я уже говорила - он из будущего. Люди поэтому часто его не понимают. Помню, еще в «Фудмастере», когда у нас не было 150 долларов фотографу заплатить, он говорил – придет время, мы будем совет директоров на Кипре проводить. Громче всех тогда хохотала я. Но в итоге через два года мы начали выезжать за границу и проводить там мероприятия с большим количеством людей и бюджетами и так далее.

- Когда ты в МОН работала, ты интуитивно действовала или у тебя была опора на исследования? Привлекала ли ты какие-либо агентства в помощь?

- Я по большей части действовала интуитивно. Дело в том, что все, что у меня до этого в бизнесе работало, – там не работало. Поэтому я осваивала все по-новому. Но что меня порадовало – то, что ты даешь информацию, и эту информацию СМИ размещают быстро и по умолчанию. В рамках госзаказа. И это – просто песня.

Вот ты говоришь «цифры», «исследования», так и цифры нигде не добудешь. На самом деле, чтобы заниматься сейчас бизнесом, нужно идти в исследования… А у нас в образовании вообще нет аналитики – сейчас, слава Богу, «Кунделик» появился, теперь можно видеть динамику успеваемости по стране. А тогда вообще… Да, был информационно-аналитический центр. Но их цифры – это в основном сравнение с международным опытом.

Я провела два исследования – в рамках проекта, который мы вели, – по поводу того, как информация доходит до целевых аудиторий, какова эффективность информации, эффективность нашей работы. И была удивлена. Я считала, что мир живет в соцсетях, телевидение уже никому не нужно и вообще. Так вот - два года мы проводили исследования, и в результате что выяснилось? Что главный канал информации у нашей целевой аудитории (школьники, студенты, родители, преподаватели) — это ТВ – 85% доверяют телевидению. Потом разговоры в семье, с друзьями, рекомендации родных, друзей, то есть сарафанное радио, и только потом соцсети – они на 3–4 месте. В аудитории «школьники-родители» соцсети на 4 месте, а «студенты-преподаватели» – на 3 месте.

Потом я очень долго анализировала все это и поняла одну вещь – самый главной канал коммуникации у нас в стране – әңгіме - разговоры. Это генетическое, мы в Казахстане больше всего доверяем устному творчеству. Мы очень много слушаем, мы доверяем тому, что говорят соседи, что говорят по телевизору. Мы слушаем, а потом пересказываем слово в слово. Причем сами в глубине не верим, но все равно слушаем, а потом вещаем.