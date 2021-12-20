Сытый художник: как продвигать свою музыку и начать на ней зарабатывать

Известный казахстанский музыкальный продюсер, выведший на сцену Ninety One и буквально создавший направление q-pop, Ерболат Беделхан видит большой потенциал музыки в Казахстане. По его словам, качественному и количественному росту отечественной музыкальной сцены способствовал общемировой тренд диджитализации, а теперь продюсер надеется и на государственную поддержку креативных индустрий:

«За последние десять лет музыкальная индустрия выросла, она не стояла на месте. Причем этот рост связан не с поддержкой со стороны государства или бизнеса, а с общемировой тенденцией: благодаря диджитализации и трендам музыкальный рынок Казахстана существенно вырос. Одно из доказательств этому — мы сами, группа Ninety One. Если рассматривать с точки зрения государства, то я до сих пор не вижу, чтобы с этим что-то делали. Но в этом году, по словам нашего президента Токаева, на креативную экономику обратят внимание. Это очень радует», — рассказывает Беделхан.



В начале 2021 года Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость развития креативной индустрии в стране, как потенциального для экономики. Руководительница проектов по культуре и креативной экономике Британского Совета Галина Корецкая одна из первых выступила с институциональной поддержкой креативных проектов в Центральной Азии от лица Британского Совета несколько лет назад. По ее словам, креативная экономика относительно новое направление, которое активно развивается с начала двухтысячных, и сейчас она становится все более актуальной:

«Наше государство понимает, что нужно искать альтернативные методы развития экономики, кроме уже существующих традиционных. Невозможно всегда зависеть от природных ресурсов, нужно вкладывать в людей, в идеи, в креативные индустрии, чтобы не отставать от других стран», — объясняет она.

По словам Корецкой, в стране разрабатывается концепция развития креативных индустрий, закладываются общие направления, включающие в себя создание законодательной базы в области креативных индустрий, льготы и программы поддержки креативных предпринимателей.

«На данный момент очень важно решить эти общие вопросы, которые актуальны для любой креативной индустрии будь то музыка, дизайн, мода или что-то еще. Никто лучше представителей музыкальной индустрии не знает, что делать для ее развития. Думаю, если представители сектора соберут документы с рекомендациями по вышесказанным направлениям (образование, программы поддержки, инфраструктура и другое), которые будут касаться непосредственно музыкальной индустрии, то можно будет обратиться с ним к государству и начать диалог, что можно сделать», — объяснила Галина Корецкая.

Музыкант и сын композитора Талгата Сарыбаева — Кайсар Сарыбаев в этом году возглавил новое управление креативных индустрий города Алматы. Он рассказывает, что акимат открыт для сотрудничества с креативными предпринимателями и готов выслушать их предложения:

«Наша работа — это оказание системных мер поддержки для развития сфер креативных индустрий, в том числе музыкальной отрасли. С учетом имеющихся ресурсов и действующих нормативно-правовых актов, мы планируем систематизировать работу по оказанию грантовой поддержки по отраслям», — рассказывает Сарыбаев. По его словам, встречи с экспертным сообществом проходят регулярно, а акимат Алматы активно участвует в разработке концепции и вносит свои предложения.

По словам руководителя управления, Казахстану на нынешнем этапе нужно генерировать много качественного творческого материала, который сможет конкурировать на международном уровне, и в поддержку креаторам ведомство разрабатывает систему финансовой поддержки: «Хочу напомнить, что Алматы — единственный город во всей Центральной Азии, который есть в списке креативных городов ЮНЕСКО по направлению «музыка». И так как музыка является сильной стороной креативных индустрий города, то мы разработаем меру финансовой поддержки по музыкальному направлению. Идейный замысел грантовой поддержки заключается в записи аудио-контента, отвечающего техническим требованиям таких мировых платформ, как iTunes, Spotify. Тем самым отечественный музыкальный продукт будет достойно представлен на мировой арене», — заключил он.

Крайне важным для развития креативных индустрий является авторское право, которое служит своеобразным фундаментом. Юрист по авторскому праву и член рабочей группы по разработке концепции развития креативной экономики Темирлан Тулегенов считает, что пока в стране мало знакомы с тем, что такое авторское право и как оно работает, условия работы для творческих людей и дальше будут оставаться не самыми выгодными: «В основе развития креативной экономики лежит авторское право. Прежде всего нужно понять, что авторское право — это в первую очередь возможность монетизировать созданный вами творческий продукт. То есть авторское право в сфере юридических наук квалифицируется как предпринимательское право. Это самая главная возможность заработать (…) Акцентирую внимание на том, что развитие креативной индустрии — это в первую очередь развитие креативного предпринимательства. То есть это не раздача денег творческим людям, потому что у творческого человека своя задача — создать уникальное произведение. У него, как правило, нет задачи монетизировать его. Он должен передать право на эту монетизацию профессионалам, которых у нас, к сожалению, нет. Это самая главная проблема и камень преткновения, которые могут сейчас ярко проявиться при развитии индустрии: у нас нет предмета «авторское право», которое знали бы все люди, у нас нет менеджмента и третье — самое веселое — у нас нет юридической специальности именно по интеллектуальной собственности», — объясняет эксперт.

По словам Тулегенова, эта тема актуальна не только для сфер музыки и кино, но и для литературы, медиа, архитектуры и дизайна. Поэтому основы авторского права нужно вводить в образовательные программы университетов.

«К сожалению, происходит такая ситуация, что люди приходят на творческую специальность и их там учат создавать интеллектуальную собственность, но никто не учит, как ее монетизировать. Поэтому взаимовыгодного разговора между пользователем и автором произведения не происходит, к сожалению», — говорит юрист.

Вместе с тем юрист отмечает, что рынок Казахстана небольшой, и при правильном подходе страна может в короткий срок модернизировать его «по последним требованиям мировой креативной индустрии».