Сытый художник: как продвигать свою музыку и начать на ней зарабатывать

Один в поле не воин

Казахстанский дуэт me and my invisible orchestra, состоящий из исполнительницы и авторки песен Малики Колесовой и музыкального продюсера Константина Кохана, в 2021 году выпустил дебютный альбом «Ana tili». Запись живого выступления дуэта в проекте OYU с песней Janym-aý набрала более 20 тысяч просмотров на YouTube.