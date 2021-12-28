На заводе по производству полипропилена в Атырау приступают к пуско-наладочным работам

«В сентябре 2021 года между KPI и ТШО подписано соглашение, в рамках которого обеспечена поставка номинального объема 550 тысяч тонн газа в год. В рамках ранее взятых договоренностей, ТШО в будет приоритетном порядке предоставлять нам сырье по льготной цене – намного ниже рыночной. Это обеспечить высокую маржинальность проекта», - отмечает первый заместитель председателя правления ТОО.

По словам Ашимова, параллельно с завершением строительно-монтажных работ, на комплексе начаты пред-пуско-наладочные работы – это комплексное испытание оборудования, узлов, также частично ведутся и пуско-наладочные работы. Одним из преимуществ предприятия он называет экологичность и безопасность. Помимо того, что процесс газохимии, в целом, является герметичным, при утечке на предприятии сразу сработают сигнальные сирены, эвакуация и полная остановка производства.

«У нас по всему заводу куча газоионизаторов. Мы проверяли, просто баллончиком подходишь, пшикаешь – начинается вой сирены, эвакуация и так далее. Любая утечка – это аварийная, внештатная ситуация, весь завод полностью должен остановится. Второй момент, мы должны от ТШО получать сырье 95%-ой чистоты, они нам обеспечили 98%. Еще один момент – сам факел. У нас их два. Сейчас они горят для проверки, но когда запустится завод, пламени не будет вообще. Они служат также индикатором безопасности. В случае превышения давления, в случае утечки, если срабатывает ППК, происходит выброс (пламени - V) – это аварийный выброс и тоже внештатная ситуация», - объясняет он.

Решение о строительстве интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области было принято еще в 2007 году. К 2018 году проект превратился в долгострой, и его передали в доверительное управление нацкомпании «КазМунайГаз». Общая стоимость проекта оценивается в $2,6 млрд, инвестор – ТОО «Объединенная химическая компания», под гарантии фонда «Самрук-Казына» взяла кредит в Государственном банке развития Китая в размере $2 млрд. И, как заверяет Ашимов, за эти годы удорожания проекта не произошло.

Завод, мощностью 500 тысяч тонн в год, обещает стать одним из крупнейших игроков на территории Центральной Азии. В частности, производительность аналогичных комплексов в Узбекистане составляет 100 тыс. тонн в год, в России – 2 млн тонн, в Азербайджане – 170 тыс. тонн и в Турции – 200 тыс. тонн.