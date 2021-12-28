На заводе по производству полипропилена в Атырау приступают к пуско-наладочным работам

Запуск газохимического комплекса по производству полипропилена в Атырауской области ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI), который должен стать одним из крупнейших в Центральной Азии, сдвинут с осени нынешнего года на весну 2022 года. На перенос сроков повлияла пандемия.
«Коронавирус на нас повлиял очень сильно. Несмотря на это, мы продолжали работу. К примеру, в 2020 году в марте полностью закрылись границы. Где-то сдвинулся срок изготовления оборудования, где-то – срок доставки, где-то – интенсивность строительства. Все это дало «накопительный» эффект. Но здесь стоит отметить большую работу правительства и, в частности, министерства иностранных дел и посольств, которые активно участвовали в этом процессе», - говорит первый заместитель председателя правления ТОО «KPI Inc.» Дамир Ашимов.
Основные работы пришлись на 2021 год, только с июля по октябрь по территории завода уложено более 2,5 тысяч кабелей различных типов. 77% оборудования изготовлено в США, Европе, странах Юго-Восточной Азии, а также в Казахстане. 27 декабря компания «Тенгизшевройл» поставила по новой железной дороге первые 1152 тонн пропана, которые необходимы для тестирования оборудования, а в последующем – для производства полипропилена.
«В сентябре 2021 года между KPI и ТШО подписано соглашение, в рамках которого обеспечена поставка номинального объема 550 тысяч тонн газа в год. В рамках ранее взятых договоренностей, ТШО в будет приоритетном порядке предоставлять нам сырье по льготной цене – намного ниже рыночной. Это обеспечить высокую маржинальность проекта», - отмечает первый заместитель председателя правления ТОО.
По словам Ашимова, параллельно с завершением строительно-монтажных работ, на комплексе начаты пред-пуско-наладочные работы – это комплексное испытание оборудования, узлов, также частично ведутся и пуско-наладочные работы. Одним из преимуществ предприятия он называет экологичность и безопасность. Помимо того, что процесс газохимии, в целом, является герметичным, при утечке на предприятии сразу сработают сигнальные сирены, эвакуация и полная остановка производства.
«У нас по всему заводу куча газоионизаторов. Мы проверяли, просто баллончиком подходишь, пшикаешь – начинается вой сирены, эвакуация и так далее. Любая утечка – это аварийная, внештатная ситуация, весь завод полностью должен остановится. Второй момент, мы должны от ТШО получать сырье 95%-ой чистоты, они нам обеспечили 98%. Еще один момент – сам факел. У нас их два. Сейчас они горят для проверки, но когда запустится завод, пламени не будет вообще. Они служат также индикатором безопасности. В случае превышения давления, в случае утечки, если срабатывает ППК, происходит выброс (пламени - V) – это аварийный выброс и тоже внештатная ситуация», - объясняет он.
Решение о строительстве интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области было принято еще в 2007 году. К 2018 году проект превратился в долгострой, и его передали в доверительное управление нацкомпании «КазМунайГаз». Общая стоимость проекта оценивается в $2,6 млрд, инвестор – ТОО «Объединенная химическая компания», под гарантии фонда «Самрук-Казына» взяла кредит в Государственном банке развития Китая в размере $2 млрд. И, как заверяет Ашимов, за эти годы удорожания проекта не произошло.
Завод, мощностью 500 тысяч тонн в год, обещает стать одним из крупнейших игроков на территории Центральной Азии. В частности, производительность аналогичных комплексов в Узбекистане составляет 100 тыс. тонн в год, в России – 2 млн тонн, в Азербайджане – 170 тыс. тонн и в Турции – 200 тыс. тонн.
«На сегодняшний день цена за тонну полипропилена составляет от $2 до 2,5 тысяч. При суточной производительности нашей номинальной выручка суточная от реализации продукции составит при цене 2 000 – $3 млн. То есть в год компания сможет зарабатывать порядка $750 млн для Казахстана», - заверяет Ашимов.
Планировалось, что завод будет запущен в сентябре 2021 года, сейчас технический запуск запланирован на апрель 2022 года. На первом этапе на газохимическом комплексе начнут производить 11 видов полипропилена, который является базовым сырьем в машиностроении, медицине, электротехнике, применяется для производства упаковочных материалов, труб, оргтехник, товаров народного потребления и много другого. А через три года, после первого капитального ремонта планируется расширить линейку до 65 видов продукции, общей мощностью 500 тысяч тонн в год.