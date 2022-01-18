ERG заявила о поддержке инициатив Токаева

«С момента начала своей деятельности ERG брала на себя высокие социальные обязательства перед сотрудниками, регионами и страной. И мы поддерживаем политику президента Касым-Жомарта Токаева по повышению социальной ответственности крупного бизнеса перед народом Казахстана», - отметил председатель совета директоров ERG Александр Машкевич.

Он отметил, что несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, в компании продолжили внедрять принципы устойчивого развития в свою деятельность. «Глава государства в своем выступлении подчеркнул важность продолжения этой работы в условиях усиления требований ESG. Группа предпринимает активные шаги в этом направлении. Еще в прошлом году в компании был создан Комитет по вопросам экологии, социального развития и корпоративного управления (ESG). Сформирован портфель проектов по экологизации производства на сумму порядка 800 млрд. тенге», - подчеркнул Машкевич.

В ERG осознают, что сегодня невозможно быть успешной компанией на мировом рынке без соблюдения критериев ESG. Цель компании в этом направлении - сократить к 2031 году выбросы твердых веществ на 56%, а сбросы в водоемы - на 30% уже к 2026 году.