ERG заявила о поддержке инициатив Токаева

Eurasian Resources Group заявила о поддержке инициативы президента Касым-Жомарта Токаева по повышению социальной ответственности бизнеса. Компания приветствует создание общественного фонда «Қазақстан халқына» и готова осуществлять отчисления для поддержки казахстанцев на регулярной основе, говорится в сообщении ERG.
«С момента начала своей деятельности ERG брала на себя высокие социальные обязательства перед сотрудниками, регионами и страной. И мы поддерживаем политику президента Касым-Жомарта Токаева по повышению социальной ответственности крупного бизнеса перед народом Казахстана», - отметил председатель совета директоров ERG Александр Машкевич.
Он отметил, что несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, в компании продолжили внедрять принципы устойчивого развития в свою деятельность. «Глава государства в своем выступлении подчеркнул важность продолжения этой работы в условиях усиления требований ESG. Группа предпринимает активные шаги в этом направлении. Еще в прошлом году в компании был создан Комитет по вопросам экологии, социального развития и корпоративного управления (ESG). Сформирован портфель проектов по экологизации производства на сумму порядка 800 млрд. тенге», - подчеркнул Машкевич.
В ERG осознают, что сегодня невозможно быть успешной компанией на мировом рынке без соблюдения критериев ESG. Цель компании в этом направлении - сократить к 2031 году выбросы твердых веществ на 56%, а сбросы в водоемы - на 30% уже к 2026 году.
В компании отметили, что за 27 лет работы сумма социальных инвестиций Евразийской Группы в регионы превысила $1 млрд.
Среди реализованных при поддержке компании проектов строительство детской музыкальной школы в Экибастузе, 16 спортивных и детских площадок, мини-полей для игры в футбол, поддержка вузов, колледжей, школ и детских садов в родных городах, бесплатных репетиторских курсов для 1 000 школьников из малообеспеченных детей, ремонт фасадов и кровли многоквартирных жилых домов в Актобе, здания терминала международного аэропорта в Костанае, оснащение городской станции скорой неотложной медицинской помощи в Актобе, создание ситуационного центра в Павлодаре, реставрация исторических объектов в рамках проекта «Городище Культобе» в Туркестане, строительство театра оперы и балета «Астана-Опера», Ботанического сада и сотни других проектов.
В 2021 году стартовала новая программа «ERG для школ – ERG mektepke», направленная на развитие среднего образования в родных регионах, популяризацию инженерно-технических специальностей и цифровых технологий. В проекте уже принимают участие 280 школ.
Кроме этого, с 2017 года образовательный проект ERG «Экосистема студенческого предпринимательства» дает возможность молодым людям и преподавателям получать знания и навыки в области предпринимательства. За пять лет работы более 5 тысяч студентов казахстанских вузов прошли обучение предпринимательству. Реализованы десятки бизнес- идей, созданы рабочие места. В 2019 году президент страны Касым-Жомарт Токаев встречался с участниками проекта в Костанае.
Бесплатные спортивные секции принимают более 2 500 детей в городах Хромтау, Рудный, Качар, поселках Октябрьский, Аксу и Актобе на базе собственных спортивных комплексов Группы
Только в 2021 году общая сумма, выделенная ERG на благотворительность, превысила 26,3 млрд. тенге.
Согласно исследованию EY, с 2015 года в среднем ежегодно ERG обеспечивает 1,8% ВВП Казахстана. В 2020 году полный вклад Группы в ВВП Казахстана составил 1,27 трлн. тенге, что сопоставимо с добавленной стоимостью четырех отраслей экономики. По предварительным оценкам, в 2021 году такая динамика вклада ERG в ВВП сохранилась.
Своей деятельностью Группа оказывает поддержку развитию бизнеса во всех регионах присутствия. Только за 2019-2020 годы при поддержке ERG бизнес выпустил продукции на 4,56 трлн. тенге.
Помимо собственного 60-тысячного штата сотрудников предприятий в Казахстане, Группа обеспечивает содержание и поддержку 146,5 тыс. рабочих мест.
С 1 января 2022 года на казахстанских предприятиях Группы повышена заработная плата производственному персоналу на 20-35%. На эти цели ERG дополнительно направит 70 млрд. тенге. Подробнее здесь.
По итогам 2021 года ERG выплатила 377 млрд. тенге налогов. Это на 65% больше, чем в 2020 году, когда налоговый вклад ERG составил 228 млрд. тенге.