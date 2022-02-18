«Мы же с вами зрелые реальные люди»

За восемь лет своего существования нацпалата предпринимателей «Атамекен» еще не видела такого съезда, как сегодняшний. Обычно довольно формальный, в этот раз съезд вместил и критические выступления предпринимателей и голосование, далекое от единогласного и даже отставку правления в полном составе. Vласть рассказывает, как съезд предпринимателей демонстрировал революционные настроения.
В повестку дня внеочередного съезда было внесено четыре вопроса. Делегатам необходимо было избрать членов президиума, определиться с новым главой НПП, обсудить реформы в палате и актуальные вопросы предпринимательства.
Съезда бы не было, если бы сразу после январских событий не ушел в отставку глава палаты Тимур Кулибаев, стоявший у истоков ее создания и возглавлявший «Атамекен» с самого начала. На съезде в пятницу бывшего лидера бизнес-сообщества тоже не было.
Первый вопрос съезда – о выборе членов президиума, который при Кулибаеве был дежурным и решался за несколько минут, в этот раз вызвал жаркие споры.
Делегатам предстояло избрать президиум, который состоит из 51 человека, в числе которых 17 представителей региональных советов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, 17 членов аккредитованных ассоциаций, союзов и саморегулируемых организаций, а также 16 общественных деятелей и депутатов парламента.
Первый зампред правления палаты Нариман Абильшаиков озвучил список кандидатов от комитетов в президиум: Кенжебек Ибрашев от комитета нефтегазовой промышленности, Мейрам Пшембаев – комитет машиностроения и металообработки, Юлия Якупбаева – комитет туристской отрасли, Берик Заиров – комитет развития МСБ, Александр Белович – комитет строительства и ЖКХ, Ирина Смирнова – комитет развития человеческого капитала и социальной политики бизнеса, Кайрат Мажитбаев – комитет торговли, Нурлан Сауранбаев – комитет логистики и перевозок, Вячеслав Лакшин – комитет фармацевтической, медицинской промышленности и медицинских услуг, Ерик Балапанов – комитет пищевой промышленности, Николай Радостовец – комитет геологической отрасли, горно-рудной, металлургической промышленности, Умит Шаяхметова – комитет финансового сектора, Каныш Молдабаев – комитет энергетики, Иван Сауэр – комитет агропромышленного комплекса, Булат Башеев – комитет информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций, Евгений Больгерт - комитет по вопросам развития саморегулирования.
Вот только предприниматели на этот раз решили не соглашаться с предложенными кандидатурами и начали по очереди вставать и высказываться.
«Атамекен» – объединение предпринимателей. Поэтому, я думаю, в составе президиума должны быть в основном предприниматели. Сейчас мы будем голосовать, я не всех знаю, и голосовать втемную я не могу. Раз мы говорим о трансформации, если мы не можем самоорганизоваться и открыто, прозрачно, честно работать, что мы можем требовать от власти? В президиуме должно быть 20% крупного, 60% среднего и 20% – от мелкого бизнеса. Пофамильно давайте проголосуем и узнаем, кто нас будет представлять в президиуме? Если нас удовлетворит, тогда проголосуем все за», – высказался глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев, заявление которого зал встретил бурными аплодисментами.
Председатель правления НПП «Атамекен» и секретарь съезда Аблай Мырзахметов сделал попытку успокоить предпринимателей. Он констатировал, что нормы закона о национальной палате, которые приняты восемь лет назад и касаются в том числе и выборов руководства палаты, необходимо менять, так как «они уже не соответствуют реалиям». Он предложил проголосовать за тех, кто есть в списке, а со временем вносить поправки в законодательство и затем уже менять систему.
«Сегодня мы обсудим эти вопросы, они будут внесены в закон. У меня просьба, я понимаю эмоции, всё-таки давайте, мы зрелые реальные люди, не нарушать закон, и двигаться в рамках закона по тому порядку, который есть», - попросил он.
Однако предпринимателей было уже не остановить. Бизнесмены стали подниматься со стульев, кричать с места, выходить на трибуну и высказывать свое мнение, отличное от мнения руководства палаты.
«Закон есть закон, но в законе не были прописаны фамилии конкретных людей. Я утверждаю, что от комитетов та процедура (выборов представителей - V), которая была навязана аппаратом «Атамекена» – абсолютно не демократичная. Любой человек мог претендовать. Вот люди, которые избирают, но не там, которые сидят в аппарате. Это принципиальная вещь. Если собираемся реформировать, конкретный должен быть срок – два, три, четыре месяца. После этого надо закрыть тему навсегда», – высказался председатель ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» Владимир Дворецкий.
«У нас в комитете тоже были нормальные демократичные выборы. Было два кандидата – один Бакулов, один я. На сегодня проходит господин Бакулов. Почему? Если вы уже эту разнарядку дали, мы поверили, что будет трансформация. И меня выбрало большинство представителей ассоциации обработки, но в этом списке меня нет. Это трансформация? Нарушение закона?», - возмутился представитель ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Канат Ибраев.
«У нас повестка дня утверждается делегатами, каждый может внести замечания и дополнения. Вы, Раимбек Анварович, этого не дали, вы нарушили процедуру. А я хотел внести изменения в повестку дня», – также поддержал коллег глава «Казахстанской оружейной ассоциации» Сергей Капнов, обращаясь к исполняющему обязанности председателя президиума Раимбеку Баталову.
«У меня предложение всё-таки двигаться дальше, потому что мы не найдем выход», – вновь попытался успокоить делегатов Мырзахметов. Предприниматели успокаиваться и не думали, продолжая указывать на непрозрачность работы президиума.
«Мы выбирали человека специально демократическим путем – кандидата от нашего департамента обработки. Это был Канат Ибраев, но каким-то образом он туда не прошел. Это получается как? Мы честным путем выбрали человека, но наверху каким-то образом путем личного общения, наверное, пришли другие люди. Мы конкретно против. Если хотим делать реформу, давайте делать реформу. Так не пойдет!», – заявил представитель союза камнеобрабатывающей отрасли Казахстана «QAZAQ STONE» Даурен Агзымов.
«У нас не было заседания, и мы не выбирали представителя в президиум. Наш председатель комитета был выбран предыдущим составом. Но именно в преддверии этого съезда никакого заседания не проводилось. Просим принять к сведению», – добавила представитель комитета пищевой промышленности, руководитель ассоциации сахарной пищевой перерабатывающей промышленности Айжан Наурызгалиева.
«Сауэр Иван Адамович последние семь лет является председателем АПК. Последние четыре года для АПК тяжелые, засуха. Иван Адамович ни разу не ходил туда. Как мы будем выбирать? Человек молчит, ничего не делает!», – также высказал позицию глава «Dinara Group» Бахыт Атайбеков.
«Вы можете Сауэра после обеда убрать, в понедельник убрать. И никто не может туда вмешиваться. Это другой вопрос», – нервно ответил Мырзахметов.
После долгих споров и.о. председателя президиума Баталов все же смог убедить предпринимателей проголосовать за предложенные кандидатуры, пообещав, что это ненадолго и после реформы НПП и внесения изменений в законодательство, система полностью поменяется. В результате за новый президиум проголосовали 216 делегатов, 48 – против и 44 – воздержались.
Далее бизнесмены решали судьбу нового председателя президиума – главы палаты. Благодаря 248 голосам Раимбек Баталов сменил на этом посту Тимура Кулибаева. Однако и здесь не было единогласного решения, 38 человек воздержались при голосовании, а девять выступили против.
«Я хотел бы поблагодарить за оказанное доверие. Уверен, гарантирую, что приложу все усилия, чтобы мы все вместе реформировали палату, изменили ту ситуацию, которая сейчас назрела. Я уверен, что мы будем работать вместе в новой палате», – призвал бизнес новый глава палаты.
А уже после этого решения, Мырзахметов заявил, что подает в отставку.
«У меня свое видение есть (реформ НПП - V). Но уже, наверно, новый президиум, Раимбек Анварович (Баталов - V) сказал, дальше будет двигаться по пути реформ. Поэтому, учитывая все обстоятельства, я принял решение, как председатель правления перед избранным новым составом президиума, перед новым председателем президиума, я и мои коллеги по правлению сегодня сложить полномочия», – заявил он.
В съезде принял участие и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, который в очередной раз рассказал про новую экономическую политику, необходимости реформирования НПП и в целом о мерах, которые предпринимает сегодня правительство.
«Мы, как правительство, готовы трансформироваться вместе с вами и работать на улучшение бизнес среды», – заверил глава кабмина.
К съезду палата определила больше 250 проблемных вопросов, которые, по их мнению, необходимо решать. Они касаются сфер АПК, логистики и перевозок, туризма, образования, обрабатывающей промышленности, закупок и налогообложения. В частности, введение сопроводительных накладных на товары и виртуальный склад мало того, что дублируют ранее введенные счета-фактуры, так еще и добавили убытков из-за нагрузки на бухгалтеров на 240 млрд тенге.
В сфере АПК член правления НПП Ербол Устемиров обратил внимание правительства на неэффективность субсидирования и постоянное изменение правил их получения, из-за чего «фермеры и инвесторы дезориентированы, постоянно чувствуют неопределенность и не могут строить долгосрочные планы развития». Существуют проблемы с маркировкой товаров, проблемы на границе с Китаем, где товар стоит с лета 2021 года, а также регулирование цен со стороны правительства.
«НПП и бизнес согласны, что необходимо оказывать помощь социально-уязвимым слоям населения, но удерживать цены административным путем – это не выход из ситуации. Пытаясь регулировать «последнюю милю», госорганы никак не влияют на первоисточник удорожания. А это затраты на производство, транспортировку. Пороговые цены устанавливают госорганы, при этом нет должного анализа причин подорожания, нет расчетов планируемых порогов, используется неэффективная методика. Бизнес задает резонный вопрос, как магазин должен продавать картофель по 150 тенге, если он у поставщика покупает за 170? Предпринимателям проще вообще не торговать картофелем, но это приведет к другой проблеме – к риску дефицита товаров. Бизнес-сообщество просит отказаться от прямого регулирования цен на социальные товары. Ценообразование в рознице должно быть рыночным», - высказался Устемиров.
«По регулированию цен я согласен, здесь мы не должны устанавливать прямое регулирование цен. У нас лишь есть закон, который принят в прошлом году, что мы должны мониторить 15% торговую маржу. Здесь есть поле для работы. Мы будем контролировать исполнение норм этого закона», – отметил в свою очередь Смаилов.
Затронули на съезде и вопросы реформирования НПП «Атамекен». Проведенный опрос показал, что 96% респондентов-предпринимателей выступили за сохранение палаты, 75% проголосовали за обязательное членство в НПП, 62% считают, что от членских взносов необходимо освободить микро и малый бизнес.
«На сегодня плательщиками обязательных членских взносов являются более 21 тыс. субъектов малого бизнеса, или 74% от общего числа плательщиков. При этом, поступления от их взносов составляют 1,2 млрд тенге или менее 17% от общих поступлений. Если решение об освобождении будет поддержано съездом, число плательщиков взносов НПП сократится с 29 тыс. до 7 тыс., то есть в 4 раза. Потери поступления в 1,2 млрд тенге предлагаем компенсировать за счет оптимизации расходов палаты», – сказал Абильшаиков.
Настрой многих бизнесменов вполне удалось подытожить Сергею Катнову из Казахстанской оружейной ассоциации: «Я был одним из членов рабочей группы по реформированию НПП. Там больше 25 вопросов приняты квалифицированным большинством голосов. То есть, это императивы, которые без вариантов должны исполняться руководством НПП. И почему я два раза воздержался (от голосования - V), что я хотел предложить? Нам предложили, что вы нас выберете, а мы вам расскажем, что мы будем делать. Все-таки я считаю, что [должно быть наоборот] мы вам расскажем, что мы будем делать, и мы уже выберем вас или не выберем. Поэтому, Раимбек Анварович, если вы предложите программу, которая действительно отвечает нашим чаяниям, то я не просто за вас проголосую, я вашу фотографию сделаю заставкой на рабочем столе».