«Мы же с вами зрелые реальные люди»

Председатель правления НПП «Атамекен» и секретарь съезда Аблай Мырзахметов сделал попытку успокоить предпринимателей. Он констатировал, что нормы закона о национальной палате, которые приняты восемь лет назад и касаются в том числе и выборов руководства палаты, необходимо менять, так как «они уже не соответствуют реалиям». Он предложил проголосовать за тех, кто есть в списке, а со временем вносить поправки в законодательство и затем уже менять систему.

«Сегодня мы обсудим эти вопросы, они будут внесены в закон. У меня просьба, я понимаю эмоции, всё-таки давайте, мы зрелые реальные люди, не нарушать закон, и двигаться в рамках закона по тому порядку, который есть», - попросил он.

Однако предпринимателей было уже не остановить. Бизнесмены стали подниматься со стульев, кричать с места, выходить на трибуну и высказывать свое мнение, отличное от мнения руководства палаты.

«Закон есть закон, но в законе не были прописаны фамилии конкретных людей. Я утверждаю, что от комитетов та процедура (выборов представителей - V), которая была навязана аппаратом «Атамекена» – абсолютно не демократичная. Любой человек мог претендовать. Вот люди, которые избирают, но не там, которые сидят в аппарате. Это принципиальная вещь. Если собираемся реформировать, конкретный должен быть срок – два, три, четыре месяца. После этого надо закрыть тему навсегда», – высказался председатель ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» Владимир Дворецкий.

«У нас в комитете тоже были нормальные демократичные выборы. Было два кандидата – один Бакулов, один я. На сегодня проходит господин Бакулов. Почему? Если вы уже эту разнарядку дали, мы поверили, что будет трансформация. И меня выбрало большинство представителей ассоциации обработки, но в этом списке меня нет. Это трансформация? Нарушение закона?», - возмутился представитель ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Канат Ибраев.

«У нас повестка дня утверждается делегатами, каждый может внести замечания и дополнения. Вы, Раимбек Анварович, этого не дали, вы нарушили процедуру. А я хотел внести изменения в повестку дня», – также поддержал коллег глава «Казахстанской оружейной ассоциации» Сергей Капнов, обращаясь к исполняющему обязанности председателя президиума Раимбеку Баталову.



«У меня предложение всё-таки двигаться дальше, потому что мы не найдем выход», – вновь попытался успокоить делегатов Мырзахметов. Предприниматели успокаиваться и не думали, продолжая указывать на непрозрачность работы президиума.