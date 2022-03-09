Что будет с казахстанским кинопрокатом?

10 марта в прокат должен был выйти мультфильм «Я краснею» студий Disney и Pixar. В Казахстане его премьера пока что отменяется. Кириенко объясняет, что отчасти это связано с ситуацией с санкциями в отношении России, а отчасти — с решением студии-правообладателя компании Disney: «Думаю, что задержка связана с тем, что студия работает над политикой выпуска мультфильма, возможно, на всех территориях одновременно или же все-таки выпуском на определенных территориях, но в разные даты. Отсутствие Disney, безусловно, не самый приятный момент, но мы надеемся, что это временная история. Мы не рассматриваем перспективу ухода голливудских картин из проката, это, как мне кажется, надуманная проблема, потому что студии работают с территориями и поменьше, нежели Казахстан. Казахстан — суверенная страна, со своим сложившимся рынком, который на сегодняшний день по большей степени прозрачный. У нас сохраняется определенная средняя стоимость билета, адекватная общемировому тренду, и у студий нет никаких оснований не монетизировать этот рынок, не зарабатывать здесь. Тем более что Казахстан никаким образом под санкции не попадает».

Один из важных вопросов — что делать с дубляжом, в Казахстан картины десятилетиями приходили с озвучкой, сделанной в России. «Насколько я понимаю, исходя из предварительных разговоров со студиями, они вольны сами выбирать, где осуществлять дубляж — в России, Великобритании или в Казахстане, но никакой конкретикой по этому поводу мы не обладаем. В случае, если фильмы будут показываться на языке оригинала, но с субтитрами, может произойти отток зрителей. Мы работаем, прилагаем усилия для того, чтобы показывать кино на языке оригинала, в ограниченном прокате, но те цифры, которые мы собираем в этом случае, показывают, что такой зритель есть, но он в общей массе не превышает одного процента. Соответственно, мало надежд на то, что люди будут смотреть кино на английском и читать субтитры. Но я полагаю, что нет никакой сложности дублировать кино в Казахстане, как на русский, так и на казахский языки, наоборот, можно тем самым расширить аудиторию. Мы давно выступаем за то, чтобы студии расширили языковую палитру, это увеличит аудиторию».

При этом в последние годы в отечественном прокате хорошо показывали себя и казахстанские картины. Сейчас доля голливудской продукции составляет до 65%. Примерно 35-40% приходится на ленты местного производства, правда, проблема в том, что их выход на большие экраны распределен неравномерно, в отличие от Голливуда. Отечественные фильмы, как правило, стараются выпустить на праздники.

«Плотность казахстанских картин неравномерная, и, соответственно, она достигает 40% в определенные периоды, к примеру, в январе, на Наурыз. А в остальные периоды и время может сильно упасть — до 15%», — объясняет Кириенко.

Издание «Бюллетень Кинопрокатчика» приводит слова директора по кинопрокату компании Sulpak Cinema Артема Головашкина, который тоже подтвердил, что три голливудские студии — Universal Pictures, Warner Bros., Paramount Pictures будут продолжать предоставлять свои картины казахстанским зрителям в соответствии с графиком репертуарного планирования. Он отметил, что «решение одной из сетей о закрытии (Kinopark-Kinoplexx Theatres – прим.V), вероятно, вызвано внутренними вопросами, которые не связаны с отсутствием репертуара. Мы продолжаем работать и предоставлять фильмы всем нашим партнерам».