Что будет с казахстанским кинопрокатом?

Большинство мировых студий отказались показывать свои фильмы в России после ее вторжения в Украину. Из-за этого возникло много вопросов о том, что будет происходить с казахстанским кинопрокатом: зарубежные картины на наши большие экраны попадали через российский кинопрокатный рынок, Казахстан шел в одной связке с Россией, начиная с возрождения кинопроката в конце 90-х.
7 марта Алмаз Малдыбаев, предправления крупнейшей в стране киносети Kinopark-Kinoplexx Theaters, сообщил в Instagram о вынужденном закрытии на неопределенный срок, так как голливудские компании, работающие через Россию, отказались предоставлять фильмы.
Позже он написал большой пост, в котором объяснил, что компания пока не получила ни от одной студии заверений в том, что картины, которые были намечены на ближайшие даты, выйдут в отечественный прокат: «Речь идет о релизах «Я краснею» и «Морбиус», тех картинах, на которые уже имеется русский дубляж с казахскими субтитрами. О релизах, которые запланированы на летний, осенний и зимний периоды и над которыми работа по дубляжу еще не завершена или даже не начата, говорить не приходится. Так как основной дубляж картин студий-мейджоров проходит через московский офис, это означает, что приступать они к нему и не будут. В среднем, бюджет на дубляж составляет от 100 000$ - 300 000$. Если взять в расчет тот факт, что в стране прокатывается чуть более 300 картин в год, представьте, какие расходы нас ждут только на озвучание? А если говорить о таких странах, как Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, то об окупаемости не идет и речи. Поэтому российскому офису абсолютно не целесообразно производить эти расходы».
Малдыбаев ответил на предложения о том, что пришло время переводить кино полностью на казахский язык: «Если помните, все это время в нашей стране этим занимается фонд «Болашак», и, это, безусловно, большое дело и помощь кинотеатрам. Однако, как показывает статистика, сборы таких фильмов очень низкие. 99,9% фильмов, которые пользуются спросом у зрителей, идут в русском дубляже с казахскими субтитрами. Я сам сторонник популяризации казахского языка, прекрасно им владею, но, видимо, должно пройти еще много времени, пока основной состав нашего населения будет готов к просмотру кино на родном языке».
В другой киносети — Chaplin Cinemas — закрываться не собираются. Коммерческий директор Chaplin Cinemas Дмитрий Кириенко настроен оптимистично: «Прокат после пандемии практически восстановился, мы сейчас работаем со стопроцентной заполняемостью. Плюс в марте хороший, плотный набор картин, много локальных хитов и выходных дней. Март обещает быть рекордным».
10 марта в прокат должен был выйти мультфильм «Я краснею» студий Disney и Pixar. В Казахстане его премьера пока что отменяется. Кириенко объясняет, что отчасти это связано с ситуацией с санкциями в отношении России, а отчасти — с решением студии-правообладателя компании Disney: «Думаю, что задержка связана с тем, что студия работает над политикой выпуска мультфильма, возможно, на всех территориях одновременно или же все-таки выпуском на определенных территориях, но в разные даты. Отсутствие Disney, безусловно, не самый приятный момент, но мы надеемся, что это временная история. Мы не рассматриваем перспективу ухода голливудских картин из проката, это, как мне кажется, надуманная проблема, потому что студии работают с территориями и поменьше, нежели Казахстан. Казахстан — суверенная страна, со своим сложившимся рынком, который на сегодняшний день по большей степени прозрачный. У нас сохраняется определенная средняя стоимость билета, адекватная общемировому тренду, и у студий нет никаких оснований не монетизировать этот рынок, не зарабатывать здесь. Тем более что Казахстан никаким образом под санкции не попадает».
Один из важных вопросов — что делать с дубляжом, в Казахстан картины десятилетиями приходили с озвучкой, сделанной в России. «Насколько я понимаю, исходя из предварительных разговоров со студиями, они вольны сами выбирать, где осуществлять дубляж — в России, Великобритании или в Казахстане, но никакой конкретикой по этому поводу мы не обладаем. В случае, если фильмы будут показываться на языке оригинала, но с субтитрами, может произойти отток зрителей. Мы работаем, прилагаем усилия для того, чтобы показывать кино на языке оригинала, в ограниченном прокате, но те цифры, которые мы собираем в этом случае, показывают, что такой зритель есть, но он в общей массе не превышает одного процента. Соответственно, мало надежд на то, что люди будут смотреть кино на английском и читать субтитры. Но я полагаю, что нет никакой сложности дублировать кино в Казахстане, как на русский, так и на казахский языки, наоборот, можно тем самым расширить аудиторию. Мы давно выступаем за то, чтобы студии расширили языковую палитру, это увеличит аудиторию».
При этом в последние годы в отечественном прокате хорошо показывали себя и казахстанские картины. Сейчас доля голливудской продукции составляет до 65%. Примерно 35-40% приходится на ленты местного производства, правда, проблема в том, что их выход на большие экраны распределен неравномерно, в отличие от Голливуда. Отечественные фильмы, как правило, стараются выпустить на праздники.
«Плотность казахстанских картин неравномерная, и, соответственно, она достигает 40% в определенные периоды, к примеру, в январе, на Наурыз. А в остальные периоды и время может сильно упасть — до 15%», — объясняет Кириенко.
Издание «Бюллетень Кинопрокатчика» приводит слова директора по кинопрокату компании Sulpak Cinema Артема Головашкина, который тоже подтвердил, что три голливудские студии — Universal Pictures, Warner Bros., Paramount Pictures будут продолжать предоставлять свои картины казахстанским зрителям в соответствии с графиком репертуарного планирования. Он отметил, что «решение одной из сетей о закрытии (Kinopark-Kinoplexx Theatres – прим.V), вероятно, вызвано внутренними вопросами, которые не связаны с отсутствием репертуара. Мы продолжаем работать и предоставлять фильмы всем нашим партнерам».
Бауржан Шукенов из НАО «Государственный центр поддержки национального кино» объясняет ситуацию на рынке так: есть пять голливудских студий: Paramount Pictures Corporation, Universal Pictures, Warner Bros, Walt Disney Company и Sony. У них есть свои представители, которые занимаются распространением их фильмов. На территории Казахстана это «Меломан» (Walt Disney Company и Sony) и Sulpak Cinema (остальные три студии). Эта большая пятерка никаких санкций Казахстану не объявляла.
«Paramount Pictures Corporation, Universal Pictures, Warner Bros работают напрямую с Sulpak Cinema, а не через российский офис и там проблем никаких нет. Вопрос с Walt Disney Company и Sony немного усложнился, потому что у этих компаний договора были на СНГ, насколько я в курсе. И получилось так, что если отсекли Россию, то в юридическом плане и мы, территориально входившие в этот договор, «зависли», — говорит Шукенов.
Он предполагает, что будут сложности с независимыми дистрибьюторами, потому что это в основном были российские компании, которые на свои деньги покупали кино на рынках, и потом прокатывали его в СНГ. Все расходы, с вязанные с дубляжом и т.д., ложились на эти российские фирмы. «Сейчас с независимым кино, наверное, будет сложно, потому что основные доходы, конечно, давала Россия с ее 4500 залами. Мы — маленький рынок, всего около 90 залов, и теперь все их расходы, которые идут на покупку фильмов, на дубляж, на нашей территории могут не окупиться. Есть такой вариант: если независимые дистрибьюторы не появятся на нашем рынке, тогда стоит сокращать расходы по адаптации такого кино, то есть, не будет полноценного дубляжа, вместо этого — язык оригинала и субтитры. Насколько это будет возможно и востребовано на наших рынках, пока непонятно. Но даже при отсутствии таких картин рынок не может обвалиться, потому что если не все студии, то большая часть их присутствует. И есть наше казахстанское независимое кино, есть кино, снятое с государственной помощью — в этом году речь идет о 20 фильмах. В принципе, кинотеатры на данном этапе без кино не останутся. Много разговоров ходило о том, что нужно много денег на дубляж на русский язык. Я вчера специально связывался с руководителями Sulpak Cinema, они сказали, что им дубляж обходится в сумму от $10 000 до $20 000. И это не тот вопрос, который может обвалить рынок. В крайнем случае, всегда можно работать на языке оригинала с субтитрами. Даже большие рынки, например, Китай, иностранное кино не дублирует. Малые кинематографии, особенно европейские, давно взяли за правило смотреть кино только на языке оригинала с субтитрами, Грузия давно уже так работает».
Еще лет 10 назад Бауржан Шукенов говорил о том, что Казахстану нужно напрямую работать со студиями. И нынешняя ситуация — не только повод для переживаний, но и возможность стать центром проката в регионе: «Нужно забыть обиды, собраться, подумать, посмотреть, что у нас происходит на этом рынке, и воспользоваться моментом, когда мы можем обратить на себя внимание. Да, с российским рынком вот такая ситуация произошла, но есть еще вот такой рынок, который мог бы не заменить российский, мы вряд ли такое количество залов сможем в ближайшие годы восполнить, но мы можем стать интересным рынком для глобальных игроков в киноиндустрии. Даже не только для голливудских компаний, но особенно для независимых, фильмы которых не могли дойти сюда прежде. У нас для этого есть специалисты, опыт, кинотеатры, зрители».