«Всё дорожает каждый день»

Юрию Негодюку («БАО», «Томато», «Пинта», PAUL) буквально на днях государство выплатило полный ущерб за два ресторана, пострадавших во время январских событий: речь идет о «БАО» и «Пинте» в ТРЦ «Москва». Он еще ждет деньги по разрушенному «БАО» на Толе би и за PAUL на площади Республики.

Ресторатор говорит, что в декабре индустрия начала восстанавливаться после ковида: «Декабрь у нас был очень хороший, правда, вся его прибыль была съедена в январе. Февраль начался неплохо, но тут война. Нам никак не дадут поднять голову».

Теперь поставщики каждый день повышают цены. Так, по словам Негодюка, цена на лосось поднималась уже три раза: «Каждый день мы получаем от какого-то поставщика уведомление о повышении цен. Местная продукция становится дороже процентов на 10, а импорт - на 30%. Я думаю, что общее повышение к концу месяца составит 30%».

В заведениях ресторатора цены повысили уже на 10% и он полагает, что в апреле предстоит снова пересматривать меню.

У рестораторов пока нет больших проблем с поставками продуктов, но товар уже ограничен: «К примеру, мы хотели закупиться побольше, а нам говорят: «нет, есть только столько-то». В частности, так было с сахаром. Мы хотели, чтобы был товарный запас на две недели, но не нашли поставщика, который смог бы отгрузить товар».

Негодюк считает, что какой-то импортный товар будет уходить с рынка из-за проблем с логистикой. Возможно, он будет заменяться чем-то другим или блюда, для которых он необходим, придется выводить из меню: «Я ожидаю, что в ресторанах произойдет обеднение ассортимента или будет высокая цена. Допустим, рыба в заморозке шла наземным путем фурами из России. Теперь этот канал, скорее всего, будет нарушен, и рыбу будут доставлять сюда самолетами, соответственно, она станет в 2-3 раза дороже и многие не смогут её себе позволить».

