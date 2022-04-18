«Сейчас все сидят пристегнутые и находятся в зоне турбулентности»

Я уверен, что высокобюджетное кино будет доступно для казахстанского зрителя вовремя, в срок, с дубляжом на русском языке (по крайней мере, мы сейчас просим студии взять расходы на себя), а если государство подключится, то будет и казахский дубляж. Мы хотим, чтобы дубляж на казахский язык продолжался, но для этого по нашим оценкам нужно переводить примерно 15 больших фильмов в год. Бюджет на это можно взять из Фонда поддержки национального кино, это примерно 700 млн тенге в год, не такие большие деньги. По нашим оценкам сейчас дубляж в Казахстане стоит порядка 8-10 млн, плюс сведение, которое Disney делает в Лондоне, это 9 тысяч фунтов стерлингов. Грубо говоря, дубляж и сведение будут стоить 20 млн тенге за фильм. И тогда у нас получится уникальная ситуация: у нас будет выходить фильм на казахском языке, у которого не будет большого бокс-офиса, но сам факт его выхода будет увеличивать интерес к просмотру большого высокобюджетного блокбастера на казахском языке. Благодаря дубляжу появляется узун-кулак, люди друг другу расскажут, что есть классный дубляж на казахском языке. Если потратить 700 млн тенге в год на дубляж фильмов на казахский язык, то практически каждый месяц будет выходить по фильму и так будет увеличиваться интерес к фильмам на казахском языке.

— То есть мы больше не будем получать фильмы напрямую из России?

— Офис Disney в Москве — это не российский офис, просто его так воспринимают. Это офис компании Disney СНГ, просто он географически находится в Москве. Он мог бы находиться и в Астане и, как мы теперь понимаем, это было бы даже лучше. Если раньше благодаря бокс-офису в России дубляж на русский язык занимал ничтожную часть расходов, то теперь им придется тратить на это больше, но мы будем стараться. Всем очень важно сохранить бизнес-процессы, мы должны поддерживать коммуникации, обмен материалами, маркетинговые бюджеты, коммуникацию с аудиторией. Казахстанский зритель вообще ни при чем и студия это понимает. Кстати, в этой ситуации была очень приятная позиция министерства культуры. Когда все началось, Даурен Абаев собрал нас и сказал: говорите, если вам нужна какая-то помощь от государства, потому что мы считаем, что Казахстан не должен быть подвергнут каким-то санкциям.

По кино у нас ситуация движется в том русле, в котором контент будет доступен, мы будем стараться, чтобы это были приличные цифры в бокс-офисе, чтобы люди ходили в кино, чтобы те косты, которые ложатся на дубляж, не вызывали у студии отторжение. Потому что в какой-то момент студия скажет: слушайте, ребята, ну мы не готовы тратить 50 тысяч долларов на бокс-офис в допустим 300 млн тенге, давайте мы будем вам давать английскую версию фильма, делайте субтитры и смотрите так.

Нам будет очень важно выполнить все требования по дубляжу. Если мы вдруг сделаем не вовремя, — а Disney может ночью прислать материалы и потребовать, чтобы наутро все было готово, ведь правки идут все время. Но студия по дубляжу может сказать: у меня Наурыз или 1 мая, я не могу. У нас всего два ателье, которые лицензированы студиями, это очень мало, и тут есть риски. И если не дай бог, не важно по каким причинам, мы не сделаем вовремя, не ответим на два письма, или задержим релиз… К примеру, вот есть дедлайн — до 20 числа надо сдать материалы по дубляжу, если не сдаем, они даже сводить не будут. Потому что в Лондоне сидит человек, который сводит все, у него есть календарь, условно говоря, русский язык — сводится 20 мая, казахский — 21 и т.д. Если материалы не пришли 20 числа, всё, ты не сможешь на этом уровне сказать: «ребята, помогите нам», у них есть график, они не будут что-то менять в нем. Нам важно, чтобы все участники этого процесса понимали, что это огромная ответственность.

— Возможен ли вариант, что произойдет релокация Disney СНГ в Казахстан?

— Мне кажется, что мы очень маленькие.

— Региональный офис на Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан?

— Головной офис студии видит тот результат проката, который мы даем в Казахстане, и для нас это очень важно. Мы это поняли лет пять назад, когда к нам приехал Дэвид Корнблум, вице-президент Disney. Он сказал: «Я изучаю сборы по странам, смотрю — $2 млн, что за страна? Казахстан. О, надо съездить». После этого мы начали делать дубляж на казахском языке, это же коммуникации с головным офисом, это актеры, которых утверждает Лос-Анджелес и т.д. Казахстан они знают как некий бизнес кейс, что у нас «Мстители» впервые собрали $2 млн, что мы сами дубляж делаем, что мы лицензиаты по книгам, мы для них отдельная страна, но в плане бизнеса мы маленькие, очень уютные, и этого мало для того, чтобы здесь иметь офис. Я видел офис Disney, это огромное количество людей, сотрудников, у которых должен быть большой объем работы, тогда это будет абсолютно оправдано.

— До пандемии кинопрокатный рынок в Казахстане рос, потом кинотеатры закрыли на локдаун и открыли последними, потом опять закрыли, теперь они, наконец, заработали стабильно. Есть ли сейчас тенденция к тому, что мы возвращается к допандемийным показателям и будем расти?

— Да. Все будет нормально. Приятно, что казахстанское кино растет по сборам. Тут нужно разделить продукты: есть так называемые национальные фильмы, которые, к большому сожалению, не всегда являются прокатными, то есть, они сложные для проката. Есть фильмы независимых продюсеров и они собирают прекрасные бокс-офисы, да, это легкое комедийное кино, но сам факт того, что в Казахстане производятся фильмы, это создает рабочие места, инфраструктуру, кластер кино. Приятно, что казахстанские фильмы могут конкурировать как с высокобюджетными блокбастерами Голливуда, так и со средним зарубежным кино. У нас, конечно, сложная история с прокатом кино для подготовленного зрителя, то, что снимает, например, Фархат Шарипов. Я очень люблю его фильмы, но когда я их смотрю, то не понимаю, как их прокатывать в сегодняшней культуре киновосприятия. Очень сложно человеку после «Доктора Стрэнджа» посмотреть «18 килогерц». Но нужно понять, что если не будет «Доктора Стрэнджа», то не будет казахстанского кино. Голливуд пробивает тропу, по которой идет все наше кино. И важно, что сейчас появляются новые имена. Если мы раньше говорили про Адамбая и Коянбаева, то сейчас у нас появляются новые имена, на которые зритель идет.