«Чем больше у тебя сеть, тем больше ты теряешь контроль»

— Я читала интервью основательницы Mamma Mia Флюры Батыровой, в котором она рассказывала, что в самом начале она пригласила итальянского повара Марко Пировани и он ставил кухню. Вы с ним постоянно работали или это стандарт, который он заложил, и вы ему следуете до сих пор?

— Про Марко уникальная история. 20 лет назад он приехал сюда и за две недели обучил нашего повара и уехал. Он ходил по рынку, смотрел что есть, чего нет. На тот момент, а это был 2002 год, сами понимаете, выбор был другой, это невозможно сравнивать с тем, какие товары есть сейчас. Марко составил меню из того, что было доступно на тот момент. Но база, которую оставил Марко, существует до сих пор: это и бизнес-процессы, и такие хиты как салат по-сицилийски, пасты. Я думаю, что за 20 лет многое что изменилось даже по качеству ингредиентов, которые мы используем. Марко занимает большую роль в нашей компании. Мы в сентябре отмечаем 20-летие, уже связались с Марко, я очень надеюсь, что он приедет в Алматы.

— Сначала возникла Mamma Mia, а потом Ciao Pizza? У них же меню одинаковое, а названия разные, почему так?

— В 2002 году открылась Mamma Mia на улице Гоголя и это был маленький семейный итальянский ресторанчик, немного консервативный. Было много желающих попасть туда, случалось, что люди стояли на улице, чтобы дождаться столика. И в 2004 году решили, что нужна вторая точка. Когда открывали Mamma Mia, брали кредит, вкладывали свои деньги, выбирали все самое лучшее, а в 2004 году денег для инвестиций уже было не так много, но необходимость в открытии второй точки уже была. Поэтому, когда открывали Ciao Pizza на Толе би-Сейфуллина, столы, кафель, были чуть попроще, в интерьер меньше вложились, и нельзя было ту точку на Сейфуллина назвать Mamma Mia, потому что в ресторан на Гоголя приезжали люди на крутых по тем временам машинах. И чтобы не путать два этих места, назвали заведение на Толе би Ciao Pizza. Подумали: зачем создавать второе меню, давайте тоже самое запустим. Когда мы стали расти как сеть, мы решили, что в наших ресторанах не должно быть ничего разного. Со временем все границы между Mamma Mia на и Ciao Pizza полностью стерлись, и мы сейчас всю нашу сеть называем Mamma Mia. Если вы поедете на Толе би, то увидите, что там уже вывеска — Mamma Mia — это рестораны, куда можно прийти с семьей. Ciao Pizza мы вывели в чуть другой проект, он стал более раскрепощенный, демократичный, сумасшедший.