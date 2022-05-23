Вырастить батат и спаржу под Алматы

Сейчас Санжар отрабатывает выращивание новых видов зелени — их в его планах 10-15. По его мнению, практически любой овощ в формате молодой зелени будет вкусен. При этом рынок этой зелени сейчас только начал развиваться: «Когда шеф-повара узнают о новом дешевом, универсальном продукте, они начинают творить, начинает работать фантазия, и в каждом ресторане придумывают что-то новое».

Бизнесмен полагает, что молодая зелень — это общий тренд, связанный с тем, что люди сейчас хотят переходить на более здоровое питание, но при этом важно, чтобы такая еда была доступна. Санжар скептически относится к маркетингу, считая, что продукт найдет свою нишу, если он хороший и есть соответствие цены и качества.

Санжар обращает внимание на то, что зелень в его теплицах выращивается без использования агрохимических удобрений и ядохимикатов. Про ядохимикаты можно не спрашивать, а на вопрос чем опасны агрохимические удобрения, Санжар отвечает вот так: «Для роста растений и набора массы продукта в первую очередь нужен азот. В естественном виде в почве его недостаточно для получения большого урожая. При выращивании на гидропонике (на воде) — его нужно добавлять обязательно, так как в воде его нет вообще, а без азота растение не вырастет. Печально известная «селитра» — это и есть азотное удобрение. В овощах и фруктах азот находится в виде его солей — нитратов. Вот почему всегда проблема с зеленными овощами, ягодами, арбузами. Очень часто мы сталкиваемся с превышением концентраций солей азота (нитратов), потому что очень сложно дать растениями достаточно азота в виде удобрений и при этом не превысить допустимые концентрации нитратов в готовом продукте. А превышение нитратов в продукции ведет к множеству долгосрочных проблем со здоровьем у человека. Очень сложно сегодня найти на рынке продукцию, где при выращивании не использовались бы агрохимические удобрения, ведь их использование позволяет получить более крупные урожаи. И вот такой важный момент. Зачем нужна молодая зелень, когда мы можем купить в том же магазине или на базаре зелень взрослую, которую собирают стандартно примерно через месяц после посадки семян? Молодая зелень стала настолько популярна, потому что она значительно полезнее взрослого растения. Максимальные концентрации полезных веществ, витаминов, хлорофилла, других биологически активных компонентов в растении наступают примерно с 5 по 10 день с момента прорастания семечка. После этого концентрации этих полезных веществ начинают падать с каждым днем. Я собираю зелень на том этапе, когда польза от нее на пике».

Санжар долго не выходил в розницу из-за проблем с упаковкой: «Для меня важна экологичность. Вот вы купили в супермаркете 50 грамм зелени, а сколько там пластика в упаковке? И представляете, сколько упаковки нужно для того, чтобы расфасовать один килограмм зелени? Представляете, какие грузовики нужны, чтобы привести даже те же 100 кг в город? Насколько это лишняя трата ресурсов. Мне это претило, я не хотел в этом формате работать. Но все изменилось, когда пришла идея упаковывать зелень в многоразовую упаковку. Конечно, это тоже трата ресурсов, но меньшая. Но сейчас идет война, и я не знаю, будут ли завтра эти пакеты. Пакеты произведены в Китае, а дистрибуционный центр в России. При этом в Казахстане слишком маленький рынок, чтобы везти сюда из Китая».