«Многим кажется, что это просто»: владельцы кофеен о своем бизнесе

Первые три месяца начинающий бизнесмен работал в кофейне по 12 часов ежедневно. Сейчас здесь трудится команда из четырех человек, которых Дмитрий учил кофейному делу с нуля.

«Мне важно, чтобы все сотрудники моей кофейни могли сделать такой же кофе, что готовлю я. Это умение взаимодействовать с клиентами, уметь с ними говорить на одном языке. Эта кофейня не только про меня, я хочу, чтобы таких, как я здесь было 10 и все они прекрасно готовили кофе», - признается он.

Стоимость кофе в DO.STAR чуть выше среднего по городу. Ежедневно Дмитрий и его команда обслуживает около 50 человек, больше половины из которых его постоянные клиенты. Это то, к чему стремился бизнесмен – иметь постоянных клиентов, любящих его кофе. Во время нестабильной ситуации с курсом валют и резким подорожанием всех продуктов питания, Дмитрий работал практически в ноль. Стоимость сырья, из которого он готовил кофе, существенно повысилась, а повышать стоимость кофе он не хотел, но пришлось. Дмитрий отмечает, что несмотря на это, он не потерял своих клиентов, которые с пониманием отнеслись к подорожанию напитков.