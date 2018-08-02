Большая история маленькой страны

Причины разразившегося конфликта между народностями хутту и тутси, населяющими Руанду и Бурунди, тоже неясны. Разумеется, у сторон были претензии друг к другу, например, считается, что при колониальных властях скотоводы – тутси были в привилегированном положении (немцы-колонисты, владевшие Руандой-Бурунди до Первой мировой, считали, что тутси пришли на эти земли из Эфиопии, поэтому, по их мнению, в расовом смысле якобы превосходили хуту – и получали высокие посты). Но прав и отец мальчика, сказавший, что конфликт разразился из-за носов, то есть, по сути, без какой-либо веской причины. Считалось, что у тутси носы удлиненные, заостренные, а у хуту – толстые. А еще считалось, что тутси выше ростом и худые, а хуту коренастые. В результате геноцида против тутси, развернувшегося при бездействии ООН и крупных держав, погибло около полумиллиона человек, а по некоторым данным – миллион. В горячке расистского угара было убито и немало хуту – тех, чей нос казался убийцам не совсем хутовским. В радиопрограмме «Свободные холмы», пропагандировавшей идею окончательного решения вопроса тутси, даже начали призывать проверять паспорта потенциальных жертв: чтобы наверняка… Графа «национальность» в Руанде и Бурунди появилась во времена правления бельгийцев, получивших власть после Первой мировой.

Рассуждая о причинах войны и геноцида главный герой «Маленькой страны», явно списанный с автора, предполагает, что это сама земля, сам местный воздух были наполнены ожиданием трагедии. Человек, увидевший ужас – причём, абсурдный – становится фаталистом, а не политическим аналитиком. Озёра, на вид прекрасные, в глубине своей содержат метан, чей запах словно отравляет сознание людей – Бёртона и Спика, хуту и тутси, французов и бельгийцев, немцев и «голубых касок». Предчувствие страшного конфликта, как экзотическая инфекция, жило в людях, дожидаясь своего часа. Родители Габи часто ссорились. Однажды, когда отец попрекнул мать за то, что она рвется во Францию, где они будут не привилегированными, а обычными гражданами, она ответила:

— Тебе хорошо говорить, а я-то знаю изнанку всех здешних прелестей. Ты видишь зелень холмов, а я знаю, в какой нищете живут там люди. Ты восхищаешься красивыми озерами, а я чувствую запах метана, который залегает там на дне. Ты уехал из мирной Франции в Африку в поисках приключений. На здоровье! Но я-то, я хочу безопасности, которой никогда не имела, хочу спокойно растить детей в стране, где не боишься, что тебя убьют, потому что ты...

Надежда сгорает последней

Хотя по своему содержанию «Маленькая страна» произведение жуткое, предчувствие ужаса живёт на каждой странице и в каждом эпизоде, в нем теплится и надежда. Во всяком случае, до поры до времени: да, родители ссорятся, но хорошо обеспечивают детей (отец занимается строительным бизнесом, у семьи есть прислуга), Габи в рамках школьной программы переписывается с французской девочкой Лорой, своей ровесницей, и у него хорошие друзья. Они - пятеро мальчишек - играют около тупика, их собственной микро-вселенной, подражая героям боевиков про кунг-фу и Шаолинь. Помимо самого Габи – это близнецы-мулаты, Жино, ближайший друг протагониста, и Арман, сын дипломата, главный поставщик политических новостей. Они живут в Бужумбуре, столице Бурунди, там много зелени и свежо, они лазают по чужим садам, воруя манго, и ни о чем не переживают. Особенно главный герой, Габи, который совершенно не интересуется политикой, хотя мысли взрослых только ей и заняты. Однажды они с матерью и сестрой едут к родственникам в деревню, где Габи ближе знакомится со своим дядей Пасификом – весёлым красавцем, который любит французские песни, свой народ и собирается вступить в РПФ, руандийский патриотический фронт, чья цель заключалась в восстановлении прав тутси и умеренных хуту-оппозиционеров, изгнанных с родины.

Пасифик с открытым ртом слушает рассказы бабки Розали о древних героях, их подвигах, о Руанде, её истории и обычаях. А Габи это неинтересно: перед сном он обнаруживает под кроватью комиксы дяди, старые выпуски о приключениях репортёра Тинтина, и наслаждается чтением. Именно в них, книгах и комиксах, он и найдёт покой, когда расистский бред и насилие захлестнут Руанду, а вслед за ней и Бурунди, где уже тутси, разгоряченные желанием мести, начнут выискивать и вырезать хуту (и наоборот).

Резня в Руанде началась после того, как был сбит самолёт президентов этих двух стран. Хуту обвинили в этом тутси (реальные виновники не установлены до сих пор). Мать Габи узнает это по телефону, от сестры, с чьими детьми, своими сверстниками, главный герой познакомился совсем недавно, когда они приехали погостить к ним в Бурунди. Особенно он подружился с кузеном, капитаном школьной футбольной команды, очень талантливым спортсменом. Хуту-радикалы, захватив власть в Кигали, призвали своих соплеменников вооружаться мачете и вырезать тутси, включая женщин и детей, даже младенцев. Мать Габи советовала им бежать, но её сестра, Эзеби, уже не могла этого сделать: по данным ООН (международные бюрократы знали о готовящейся резне, как и французы, но ничего не сделали), хуту имели силы и ресурсы, чтобы убивать по тысяче тутси каждые полчаса. Эзеби сказала сестре, матери Габи:

— Нет, я решила. Мы будем молиться все вместе, а потом я спрячу их на чердаке и пойду искать помощь. Но хочу проститься с тобой прямо сейчас. Так будет лучше. На этот раз у нас мало шансов уцелеть. Они нас слишком ненавидят. Хотят покончить с нами раз и навсегда. Такие разговоры идут уже лет тридцать. И наконец настало время перейти от слов к делу. В них нет ни капли жалости. Можно считать, мы уже похоронены. Мы будем последними тутси. Потом, когда нас не станет, сделайте, умоляю, совсем другую, новую страну. Ну, все, мне пора. Прощай, сестра, прощай!