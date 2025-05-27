«Сейчас все доходы от продажи одной книги мы сразу вкладываем в выпуск следующей»

Издательница Раиса Сайран Кадыр вспоминает разговор с «Властью» пять лет назад: «Тогда я говорила, как хотелось бы, чтобы чтение на казахском стало трендом. И вот спустя пять лет это становится реальностью. Я рада быть частью этих изменений».
Кадыр — основательница издательства Steppe & World Publishing. Изданные им книги - от «Хәрри Поттера» до автобиографии Мишель Обамы — давно заняли своё место на полках книжных магазинов. Теперь, помимо Steppe & World Publishing, есть и другие издательства, специализирующиеся на выпуске книг на казахском языке.
«Власть» поговорила с несколькими из них — о спросе на книги, трудностях в издательском деле и планах на будущее.
Steppe & World: «Нам удалось доказать, что на казахском языке можно выпускать книги»
Раиса Кадыр долгие годы жила за границей и хотела читать литературу на казахском языке. В 2016 году она зашла в крупный книжный магазин в Алматы и не смогла найти ни одного издания на казахском языке для своих детей. После этого она решила сама издавать такие книги. Так родилась идея издательства Steppe & World Publishing, где стали выходить книги, которые хотелось бы читать ей самой, её детям и друзьям.
За шесть лет работы ее издательство выпустило более 150 книг, переведенных с семи языков. В 2023 году Steppe & World выпустило новую книгу Джоан Роулинг о Гарри Поттере на казахском языке одновременно с оригиналом на английском — событие стало по-настоящему знаковым, ведь предыдущие части были переведены лишь спустя 20 лет после их публикации на языке оригинала.
Помимо перевода культовой серии книг о Гарри Поттере, издатели также представили читателям все тома «Хроник Нарнии». Изначально издательство было сосредоточено на детской литературе, но со временем начало переводить произведения и для взрослой аудитории.
«Сегодня мы все слушаем поп-музыку, ту же Билли Айлиш. И в литературе мы должны быть в контексте, ведь литература — часть глобальной поп-культуры. Даже если книги не совсем у нас пока поп-культура, важно, чтобы массовая литература на родном языке тоже появлялась...
Кроме того, по ее словам, сегодня в мире всё чаще поднимаются темы, близкие каждому: тревожность, поиски себя, потери, сожаление о прожитой жизни. В детской литературе — это мир фантазии, борьба добра и зла, мифология. Но когда издательство переводит такие зарубежные сюжеты на казахский язык, многие им говорят: «В этом ведь нет ничего нового, это почти как в наших казахских сказках».
«Так и должно быть. Потому что универсальные человеческие ценности одинаковы везде. Меняются только культурные детали, а суть понятий — одна и та же. Ценности — это крайне важно. Я говорю именно о человеческих ценностях, эмоциях, душевных переживаниях, размышлениях», - размышляет Кадыр.
От этой цели и пошло название издательства - Steppe&World: от степи к миру, от мира к степи. Кроме того, Раиса Кадыр рассказывает, что переводы мировых книг становятся хорошей мотивацией и для местных писателей: они начинают замечать, как работают другие, как можно по-разному рассказывать истории.
Следующим этапом своей работы издательница называет продвижение казахстанских авторов на международной арене. Но чтобы полноценно этим заняться, необходимо время. Пока же главная миссия у издательства — перевести как можно больше значимых зарубежных произведений для казахскоязычного читателя.
«Сегодня утром мне пришло письмо из Сиэтла. Владелец хорошего книжного магазина, с которым мы познакомились на Франкфуртской книжной ярмарке, написала с гордостью, что на их полках появилась книга казахской писательницы Бахытгуль Сармековой на английском - “To Hell with Poets”. Это значит, что интерес к нашей литературе есть и за рубежом. Причём книга вышла не у нас, а в британском издательстве, которое специализируется на поиске новых голосов со всего мира», - радостно рассказывает Кадыр.
По словам Кадыр, ей хочется издавать книги, которые имеют вес на мировой арене — лауреатов Букеровской и Нобелевской премий. Но хватает ли на это сил, ресурсов, финансов — это уже другой вопрос.
«Да, нам удалось доказать майндсет, что на казахском языке можно выпускать книги. И нам удалось сдвинуть стереотип — раньше казахская книга часто воспринималась с предвзятостью. Дети и молодёжь начали читать. Но, возможно, это лишь картина, доступная нашему ближайшему окружению. Мы пока не знаем, дошли ли эти изменения до сёл, до отдалённых регионов», — отмечает Кадыр.
Она понимает, что книги ее издательства не всегда доходят до всех желающих, а из-за небольших тиражей они получаются дорогими. В основном их покупателями являются лояльные читатели, их число постепенно растет, но ока оно не так велико. Большая часть продаж идёт через сарафанное радио, а на полноценную рекламу у издательства почти не остаётся бюджета.
«Всё, что зарабатываем, либо уходит на налоги, либо вкладывается в издание следующей книги. Так и крутимся. Из 100 изданных книг лишь 20 действительно “вытягивают” остальные. Остальные 80 не могу сказать, что хорошо продаются. Порой даже трудно выплатить зарплату сотрудникам», — признается Кадыр.
Есть месяцы, когда книги почти не продаются, и тогда по ее словам, приходится брать кредиты. Таких периодов немало.
«Тяжело удерживать творческую команду: Алматы — дорогой город, у каждого своя семья, свои заботы. Я стараюсь помогать, чем могу — если в какой-то момент у нас не так много работы, ищу им дополнительные проекты, чтобы хоть как-то помочь», — рассказывает она.
Кадыр отмечает, что книгоиздание в целом не про прибыль — оно чаще всего развивается не как самостоятельный бизнес, а как дополнительное направление рядом с чем-то более доходным.
Низкие продажи книг, по словам Кадыр, не связаны с конкуренцией на рынке, потому что на произведения, которые выпускает Steppe&World, авторские права на перевод принадлежат только им. Возможно, конкуренция присутствует в сегменте, где издаются произведения мировой и казахстанской классики на казахском языке.
По мнению издательницы, для выпуска книг большими тиражами в Казахстане нужно наладить систему продаж, увеличить количество книжных магазинов. И книга должна стать важной частью креативной индустрии в Казахстане и к этому процессу необходимо подключаться и государству, и крупному бизнесу.
«Перекладывать её развитие только на государство — не совсем правильно. Но если бы оно помогло хотя бы с налоговой нагрузкой и продвижением. Например, Южная Корея поддержала креативную индустрию — K-pop, дорамы, фильмы и литературу. Благодаря этой поддержке, спустя годы, писательница Хан Ган получила Нобелевскую премию. K-pop индустрия подтянула за собой и косметику K-beauty. Всё взаимосвязано. Первыми, кто поддержал, создав условия для творческой свободы, стали государство и крупные компании, такие как Samsung, Hyundai и другие», - считает Раиса Кадыр.
По ее словам, недавний принятый проект Налогового кодекса, предполагающий освобождение отечественных книг и услуг по их изданию от НДС, является важным шагом для издателей. Однако, она считает, что для реального решения проблемы необходимо освободить от налога не только книги, но и весь процесс их производства. Например, бумага не производится в Казахстане, она поступает либо из России или Китая, и в итоге за нее придется платить НДС:
«Поэтому я надеюсь, что и бумага, и типографские услуги, будут освобождены от НДС. Множество начинающих издателей — индивидуальные предприниматели, и они не подпадают под НДС, но им тоже приходится оплачивать типографские услуги. Вот если бы освободили не только от НДС, но и от других крупных налогов».
Aspan Books: «Мы хотим перевести мировую философию на казахский»
В марте этого года еще одно издательство Aspan Books начало свою работу выпустив сразу две книги современных казахстанских авторов. Основателями издательства являются писательница, журналистка Сафина Актай, акын, режиссер-документалист Тилек Ырысбек и писатель Ермек Тлеугазы.
Идея создания издательства возникла еще во время проекта Friedrich Shegirtke, где авторы в социальных сетях интерпретировали философские идеи — от Сократа до Мишеля Фуко — на казахском языке, а также занимались переводами текстов, посвященных философии кино.
«Мы не утверждаем, что философию не переводили вовсе. Но в продаже таких книг нет — только в библиотеках. Они недоступны для широкой аудитории. Большинство переводов были энциклопедического типа. Наша цель — переводить книги, начиная от античной философии до современности», - говорит Ырысбек.
Сафина Актай уже работает над переводом «Поэтики» и «Этики» Аристотеля, а также «Диалогов Платона». Ее интерес к философии был настолько сильным, что она выучила немецкий язык, поскольку множество ключевых философских трудов написаны именно на нём.
«Долгое время философские книги переводились с русского, а не с немецкого. Да и были ли эти переводы полноценными - тоже вопрос. Например, термин Хайдеггера «Dasein» («бытие - здесь»), в некоторых источниках перевели как «дизайн» — это большая ошибка, создающая барьер для понимания. Мы хотим уделить внимание языковым особенностям при переводе напрямую с немецкого», - отметила Актай.
В 2023 году Актай и Ырысбек уже перевели на казахский язык книгу исследовательницы деколониальности Мадины Тлостановой «Деколониальность бытия, знания и ощущения».
«В процессе перевода столкнулись с лексическим барьером — многие термины не переведены на казахский язык, такие как эпистемология, экзистенциализм. Говорят, что термины не переводятся, но у нас есть шанс придумать собственные философские термины, ввести их в оборот и расширить их употребление в академической среде», - считает Актай.
Одна из книг, выпущенных новым издательством, была написана Сафиной Актай. Она называется «Burger King-тегі Элвис Пресли» («Элвис Пресли в Burger King») и состоит из 15 рассказов о теме концепта телесности, быта постсоветского населения, о миграционном опыте людей в современном мире.
«Это мой дебют. Второе дыхание написать книгу пришло, когда я переводила книгу Тлостановой. Я захотела выразить свои знания о нашем постколониализме через литературу. У нас долгие годы литература легитимизировалась мужчинами, и приходилось опираться на установленные ими нормы. А здесь в книге есть женская оптика и вся работа проделана женщинами: автор, корректор, художник, фотограф», - добавила писательница.
Сафина Актай планирует в будущем выпустить роман, а этот сборник рассказов — подготовка к нему. Вторую книгу, выпущенную Aspan Books, написал писатель Ермек Тлеугазы, один из их партнеров: «Если Сафина показывает городскую современную прозу, то книга Ермека Тлеугазы “Бхарат құдайының құлағы” - это образец степной прозы», - отметил Ырысбек.
У издательства большие планы — сейчас идут переговоры по получению авторского права на перевод на книги немецкого философа Эриха Фромма. Дальше планируют перевести работы Мишеля Фуко, Канта, Спинозы и других.
«Из деколониальных текстов, например, «Ориентализм» Эдварда Саида уже переведен. Моя главная цель — перевести книгу Ницше «Так говорил Заратустра». Это была моя мечта с самого начала. Людвиг Витгенштейн до сих пор не переведен, хотя его вклад в философию огромен. Хотелось бы перевести “Деконструкцию” Деррида, рассказы Кафки», - делится планами Актай.
По словам Ырысбека крупных инвестиций у них нет, денег пока хватает на покрытие текущих расходов. Поэтому, как и Steppe&World, они планируют все средства от продажи книг вложить на перевод других изданий или на покупку авторского права.
«Когда говорим о философии — вспоминаем аллегорию пещеры Платона, диалоги Сократа — это все поиски истины. Мы хотим логически исследовать, насколько общество, в котором мы живем, соответствует истине. И чтобы этот мыслительный процесс звучал на казахском языке, вдохновлял к размышлениям. Это желание родилось из ответственности», - говорит Тилек Ырысбек.
Asau: «Хотим издавать книги выдающихся казахских писателей»
В книжных магазинах сегодня значительную часть книг на казахском языке составляют переводы произведений мировых классиков, а также книги казахских писателей-классиков. Этой работой занимаются издательства «Qasym», «Foliant», «Мазмұндама» и многие другие.
Четыре месяца назад к ним присоединилось новое издательство Asau. Основателями стали студенты вузов, которые уже успели выпустить и собственные произведения.
«Я знаю многих современных писателей, у которых есть написанные, но не изданные книги. Это желание и подтолкнуло нас к созданию издательства. Мы хотели создать площадку, объединяющую авторов», — объясняет идею создания Asau его редактор Жалгас Казыбек.
Прежде чем открыть издательство, студенты проанализировали рынок, посмотрели, какие бестселлеры выходят на казахском языке. В эпоху, когда публикуется столько разных книг, у них возникла мысль: «Почему бы не издавать книги выдающихся казахских писателей, оставшиеся без должного внимания?»
«Лозунг издательства Asau - «Трибуна свободной мысли». Мы выпускаем смелые книги, движимые идеей «Асауға тұсау жоқ» («Свободному нет преград» - В.) Главное отличие наших книг - они малоизвестны, но прочитав их, посоветуешь всем», - считает Казыбек.
За несколько месяцев работы издательство Asau выпустило по 500 экземпляров двух книг известного казахского писателя и драматурга Дулата Исабекова - «Бекет» (1966) и «Өкпек жолаушы» (1985). По словам редактора Жалгаcа Казыбека, эти произведения получили большее признание не в Казахстане, а за его пределами - в России и Европе.
«На книжном фестивале KitapFest люди подходили и думали, что это новые книги Исабекова, хотя это перевыпуск», - отмечает он.
«Казахские книги отсутствуют на европейском рынке. Исабеков ещё при жизни сделал перевод своей книги «Өкпек жолаушы» на множество языков, по ней ставили спектакли. По рассказам, когда он был в Сеуле, к нему подошла пожилая женщина со слезами на глазах и сказала «Почему вы описали мою жизнь в этой книге?» Значит, женщины в разных уголках мира узнали себя в героине, хотя речь шла о казахской женщине по имени Зейнеп», - рассказывает Гулсая Омиртай, главный корректор и переводчик Asau.
Теперь в планах издательства - переводить зарубежную литературу на казахский и, наоборот, продвигать казахскую литературу на английском.
«Иногда переводы оказываются лучше оригинала. Даже зная английский, некоторые выбирают русский перевод. Поэтому мы хотим работать над качеством казахских переводов», - отмечает Омиртай.
Молодое издательство еще проходит адаптацию, участвует в фестивалях и формирует свою аудиторию. Его книги пока не появились на полках книжных магазинов, но доступны онлайн.
«Это с одной стороны, удобно, потому что не везде есть крупные книжные магазины, такие, как Meloman, и люди из отдаленных районов, аулов могут заказывать издания онлайн», - отмечает плюсы Жалгас Казыбек.
Перед выпуском первых книг для них было важно создать такой дизайн, который сам по себе вызывал бы интерес к чтению.
«Гость в вашем доме, скорее всего, первым делом возьмёт в руки ту книгу, которая выглядит привлекательно. Первое, что бросается в глаза, — это оформление. Мы постарались сделать привлекательные обложки, которые бы сразу пробуждали желание читать. В обложках книг «Бекет» и «Өкпек жолаушы» есть элемент драматургии», — считает Казыбек.
Что касается финансирования, как и многие издательства, Asau работает по принципу самоокупаемости, чтобы публикация покрывала затраты на следующую.
«Наш приоритет — не прибыль, а ценности. Сейчас появляется читающее поколение. Мы хотели бы внести вклад в этот хороший процесс. Решили, что лучше рискнуть ради доброго дела, чем для чего-то иного», - говорит редактор Asau.
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