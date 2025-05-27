«Сейчас все доходы от продажи одной книги мы сразу вкладываем в выпуск следующей»

По словам Кадыр, ей хочется издавать книги, которые имеют вес на мировой арене — лауреатов Букеровской и Нобелевской премий. Но хватает ли на это сил, ресурсов, финансов — это уже другой вопрос.

«Да, нам удалось доказать майндсет, что на казахском языке можно выпускать книги. И нам удалось сдвинуть стереотип — раньше казахская книга часто воспринималась с предвзятостью. Дети и молодёжь начали читать. Но, возможно, это лишь картина, доступная нашему ближайшему окружению. Мы пока не знаем, дошли ли эти изменения до сёл, до отдалённых регионов», — отмечает Кадыр.

Она понимает, что книги ее издательства не всегда доходят до всех желающих, а из-за небольших тиражей они получаются дорогими. В основном их покупателями являются лояльные читатели, их число постепенно растет, но ока оно не так велико. Большая часть продаж идёт через сарафанное радио, а на полноценную рекламу у издательства почти не остаётся бюджета.

«Всё, что зарабатываем, либо уходит на налоги, либо вкладывается в издание следующей книги. Так и крутимся. Из 100 изданных книг лишь 20 действительно “вытягивают” остальные. Остальные 80 не могу сказать, что хорошо продаются. Порой даже трудно выплатить зарплату сотрудникам», — признается Кадыр.

Есть месяцы, когда книги почти не продаются, и тогда по ее словам, приходится брать кредиты. Таких периодов немало.

«Тяжело удерживать творческую команду: Алматы — дорогой город, у каждого своя семья, свои заботы. Я стараюсь помогать, чем могу — если в какой-то момент у нас не так много работы, ищу им дополнительные проекты, чтобы хоть как-то помочь», — рассказывает она.