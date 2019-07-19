Безграничная поэзия

Представляя автора в предисловии к книге, переводчик Дж.Кейтс обращает внимание на то, что стихи Айгерим Тажи куда сложнее, чем могут показаться на первый взгляд. Действительно, её стихи чаще всего компактные по форме, однако плотность заключенных в них смыслов велика. Как гласит цитата поэта Алексея Алёхина, вынесенная на обложку книги: «Поэтическое мышление Айгерим Тажи лаконично, но в немногие строки то рифмованного стиха, то верлибра она умудряется вместить немалый мир».

Имея собственное видение мира, автор умеет выразительно его доносить до своего читателя, сохраняя при этом непривычную сдержанность. Читая стихи Тажи, понимаешь, что имеешь дело с подлинным художником, взгляд которого проникает глубоко, но при этом обладателя взгляда обнаружить почти невозможно.

На ладан не дыши — дышать здесь нечем.

Зря говорят, что сельский воздух лечит.

Саднящий в носоглотке дым костра

меняет очертания. Вглядись же.

Буреют в куче скошенные астры.

Садовник выкорчёвывает липу,

которая ни разу не цвела.

В большей части стихотворений автор невидим, он присутствует лишь косвенно, лишь в качестве наблюдателя объективного мира или собирателя снов. И только изредка появляется некое «я», как например, в строчках: «плыть я хочу по течению/мятым бумажным корабликом», в которых с уловимой самоиронией будто бы говорится о миссии самого поэта. Но в последней строчке этого же стихотворения определяется и цель движения: «к стокам истокам стихам». Здесь не просто игра слов: этими словами автор вызывает в читателе целый спектр переживаний: от чего-то низменно-пугающего, словно из ночного кошмара, через начало-исток к встрече с высоким – поэзией.

