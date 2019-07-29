«Стойкость» астронавта Скотта Келли

С разрешения издательства «Альпина нон-фикшн» публикуем отрывки из книги американского астронавта Скотта Келли, который в 52 года отправился на МКС.
Скотт Келли – американский астронавт. У него есть брат-близнец Марк, и он тоже астронавт. В 2015 году Скотт отправился на Международную космическую станцию, на которой затем провел 340 суток, 8 часов, 42 минуты и 30 секунд. Одновременно с ним столько же времени там пробыл российский космонавт Михаил Корниенко. Цель их экспедиции — изучить как на человеческий организм влияет длительное пребывание в космосе: полет на Марс потребует много времени и сил, и важно предвидеть, с чем столкнутся межпланетные путешественники. Параллельно ученые хотели сравнить, какие различия будут между Скоттом и его братом-близнецом Марком, который находился на Земле.
Забегая вперед, о том, о чем Скотт, видимо, просто не успел написать в книге: в январе НАСА рассказало о том, что за год в космосе у Скотта Келли изменилось содержание бактерий в кишечнике, плотность костей и увеличились теломеры на концах хромосом. Многие СМИ поспешили ошибочно сообщить о том, что теперь Скотта и Марка уже нельзя считать близнецами.
В отличие от брата, в школе Скотт особо не хотел учиться, больше любил вечеринки, но уже по её окончании прочитал книгу Тома Вулфа «Парни, что надо», и загорелся идеей стать астронавтом. Через много лет, в 2016 году, уже после возвращения с МКС, Скотт позвонил писателю и рассказал о том, как тот вдохновил его на дело всей жизни. Том Вулф посоветовал Скотту Келли написать книгу, но не дожил до ее выхода.
Несколько лет назад издательство Альпина паблишер выпустило в России книгу канадца Криса Хэдфилда «Руководство астронавта по жизни на Земле» и решило продолжить космическую тематику. И если сравнивать «Руководство…» и «Стойкость», то вторая более насыщена событиями не только на станции, но и жизнью вообще: главы постоянно перемежаются: от работы и быта в космосе к событиям на Земле и обратно. Да и жизнь Скотта кажется более полной драматическими событиями и испытаниями. Хотя, есть вероятность, что Скотт просто более откровенен в своих рассказах.
Скотт Келли неожиданно некомплиментарен ни по отношению к НАСА, ни к Роскосмосу. Он много пишет о бюрократии, которой подвержены две космические организации. Апофеозом кажется история с цветком, который Скотт должен был вырастить на МКС. Он делал фотографии циннии и отправлял их НАСА, а там несколько часов решали, поливать или нет. В итоге после того, как цветок почти погиб, Скотт убедил НАСА дать ему свободу и самому решать, как ухаживать за растением. В итоге оно выжило, и когда астронавт принес цветы в русский сегмент МКС, космонавты удивились, что он решился выращивать циннии, а не картошку.
Много времени у Келли уходило на то, чтобы починить туалет и систему «Сидра», благодаря которой на станции есть воздух. Он пишет, что НАСА долгие годы не решает эти важные вопросы – а без воздуха и туалета бесполезно планировать лететь на Марс.
Казахстанцам будет интересно прочитать о впечатлениях Скотта о Байконуре и встрече на МКС с казахстанским космонавтом Айдыном Аимбетовым. О том, как астронавты и космонавты решают проблемы, не прибегая к помощи своих агентств, понимая, что так будет эффективнее и быстрее. О том, как страны не могут договориться между собой, и как этих проблем нет между людьми там, на Международной Космической Станции. И когда комитет палаты представителей США по науке, космосу и технологии говорит астронавтам о том, что «мы находимся в сложной геополитической ситуации с русскими», и спрашивает их, не делятся ли они всеми данными с коллегами-россиянами, Скотт объясняет, что шесть месяцев на станции он был единственным американцем с двумя русскими, и если бы с ним что-то случилось, он бы не раздумывая доверил им свою жизнь.
Возможно, что книга «Стойкость» отпугнет космических романтиков — быть астронавтом — это не только лететь в ракете, подвергаясь перегрузкам и опасности, но и разрезать подопытную мышь, чистить туалет, постоянно быть готовым решать вопросы жизни и смерти. Но с другой стороны, книга возвращает веру в существование сверхлюдей, которые могут всё и любят Землю не меньше, чем космос. Этих людей отчаянно ищет кинематограф и литература, но они совсем рядом — смотрят на нас из иллюминатора. При этом в книге Келли не так много пафоса, куда больше в ней юмора и сарказма. А как иначе реагировать на просьбу с Земли «набрать в бутылку космос»?