«Стойкость» астронавта Скотта Келли

В отличие от брата, в школе Скотт особо не хотел учиться, больше любил вечеринки, но уже по её окончании прочитал книгу Тома Вулфа «Парни, что надо», и загорелся идеей стать астронавтом. Через много лет, в 2016 году, уже после возвращения с МКС, Скотт позвонил писателю и рассказал о том, как тот вдохновил его на дело всей жизни. Том Вулф посоветовал Скотту Келли написать книгу, но не дожил до ее выхода.

Несколько лет назад издательство Альпина паблишер выпустило в России книгу канадца Криса Хэдфилда «Руководство астронавта по жизни на Земле» и решило продолжить космическую тематику. И если сравнивать «Руководство…» и «Стойкость», то вторая более насыщена событиями не только на станции, но и жизнью вообще: главы постоянно перемежаются: от работы и быта в космосе к событиям на Земле и обратно. Да и жизнь Скотта кажется более полной драматическими событиями и испытаниями. Хотя, есть вероятность, что Скотт просто более откровенен в своих рассказах.

Скотт Келли неожиданно некомплиментарен ни по отношению к НАСА, ни к Роскосмосу. Он много пишет о бюрократии, которой подвержены две космические организации. Апофеозом кажется история с цветком, который Скотт должен был вырастить на МКС. Он делал фотографии циннии и отправлял их НАСА, а там несколько часов решали, поливать или нет. В итоге после того, как цветок почти погиб, Скотт убедил НАСА дать ему свободу и самому решать, как ухаживать за растением. В итоге оно выжило, и когда астронавт принес цветы в русский сегмент МКС, космонавты удивились, что он решился выращивать циннии, а не картошку.

Много времени у Келли уходило на то, чтобы починить туалет и систему «Сидра», благодаря которой на станции есть воздух. Он пишет, что НАСА долгие годы не решает эти важные вопросы – а без воздуха и туалета бесполезно планировать лететь на Марс.