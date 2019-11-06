У романа-сказки «Черная звезда», вышедшей в издательстве Книжный клуб на русском языке с переводом на казахский язык, сразу два автора. Первый – известный казахский писатель и переводчик, автор трех десятков книг, сын легендарного полководца Бауыржана Момышулы – Бахытжан Момышулы. Он ушел из жизни в 2012 году, так и не закончив историю странствий принца Кара Жолдоса. Но спустя несколько лет у нее появилось продолжение. Юрий Серебрянский – казахстанский писатель, поэт, переводчик, автор шести книг, в том числе «Казахстанских сказок» – работал над завершением книги почти два года и поставил в этой истории точку. А точнее – многоточие.
Главный герой, принц Кара Жолдос, рождается с отметиной в виде черной звезды – он избран Небом. Мудрецы предрекают ему долгий и трудный путь – путь познания. И когда приходит время, он отрекается от земных благ и уходит странствовать по разным мирам в сопровождении верных спутников – волчицы, вскормившей его с младенчества, и волка-защитника. По мере продвижения от одного мира к другому Кара Жолдос сталкивается со злом и утратами, учится бороться со своими «демонами» – человеческими пороками, давать отпор врагам, и чем дальше он идет, тем больше он открывает что-то в себе, понимает, как он меняется, становится сильнее и ближе к истине. Но пусть к истине – это бесконечный путь, а потому и финал здесь – неоднозначный, недосказанный, оставляющий право выбора читателю или надежду на продолжение истории.
В книге, написанной в жанре фэнтези, в то же время плотно переплетаются казахский и русский фольклоры, символизм, религиозно-философское учение, и даже прослеживается «Божественная комедия» Данте Алигьери. Но все это гармонирует друг с другом, создает один огромный сказочный мир, который в то же время близок к реальности. Противостояние добра и зла, света и тьмы, бесконечные поиски истины и ответов на вопросы: кто мы и как мы можем изменить свою жизнь? Главный герой – это олицетворение нас самих. В каждом из нас есть свет, который мы попросту не замечаем. Глубоко внутри мы верим, что добро всегда бескорыстно и в силах побеждать зло, хоть современность и убеждает нас в обратном. Мы хотим перемен, но страх перед неизвестностью останавливает нас от решительных действий. Кара Жолдос – это каждый из нас, но не осмеливающийся ступить на путь самопознания, потому что «чтобы найти себя, надо сначала себя потерять».
Хотя книга и рассчитана на аудиторию 16+, она будет интересна любому читателю. Но если для детей и подростков это всего лишь сказочная, захватывающая история, то для взрослого человека она – как зеркало, в котором он видит отражение современности и себя другого: со всеми сомнениями и страхами, нереализованными желаниями. По мере того, как Кара Жолдос продвигается по своему трудному пути, так и ты по мере прочтения продвигаешься вглубь себя, переосмысливаешь те или иные вещи, ищешь – и отчасти находишь – ответы на вопросы. И понимаешь: изменить мир возможно, но начинать его менять нужно с себя. Потому что «тот, кто сумел победить себя, является воистину великим воином».
Юрию Серебрянскому удалось не просто продолжить историю Бахытжана Момышулы, по-своему реализовать его замысел, но и оказаться с ним «на одной волне», создать новых героев, которые гармонично вписались в этот удивительный выдуманный мир. Однако все-таки чувствуется, где обрывается строка первого автора, и ее продолжает другой – стиль повествования Юрия Серебрянского более легкий и метафоричный, насыщенный описаниями и образами. И если он в какой-то степени ставил перед собой такую задачу – обозначить эту границу, то можно считать, что эта задача выполнена.