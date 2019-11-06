«Черная звезда»

В книге, написанной в жанре фэнтези, в то же время плотно переплетаются казахский и русский фольклоры, символизм, религиозно-философское учение, и даже прослеживается «Божественная комедия» Данте Алигьери. Но все это гармонирует друг с другом, создает один огромный сказочный мир, который в то же время близок к реальности. Противостояние добра и зла, света и тьмы, бесконечные поиски истины и ответов на вопросы: кто мы и как мы можем изменить свою жизнь? Главный герой – это олицетворение нас самих. В каждом из нас есть свет, который мы попросту не замечаем. Глубоко внутри мы верим, что добро всегда бескорыстно и в силах побеждать зло, хоть современность и убеждает нас в обратном. Мы хотим перемен, но страх перед неизвестностью останавливает нас от решительных действий. Кара Жолдос – это каждый из нас, но не осмеливающийся ступить на путь самопознания, потому что «чтобы найти себя, надо сначала себя потерять».