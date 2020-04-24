Не просто тело

Пожалуй, хорошей идей будет начать знакомиться с серией именно с этой книги, так как она посвящена всему человеческому телу, и особенно тем его частям и событиям, о которых люди привыкли молчать. Потому что, да, всё ещё существуют неудобные темы о телесности, и часто это приводит к тому, что каждый отдельный Homo sapiens остаётся один на один со своей собственной природой, предоставляя болезням прекрасную возможность воспользоваться положением и взять понравившуюся территорию под свой контроль. К несчастью, это может привести к непоправимым последствиям или тяжёлым осложнениям, которых было бы легче избежать, вовремя доверившись специалисту.

Очень ценно, что автор рассказывает не только о медицинских аспектах, но и на протяжении всей книги подчёркивает, что нет ничего постыдного ни в одном квадратном сантиметре человеческого тела.

Книга разбита на четыре части, которые посвящены тому, как мы можем использовать наши четыре чувства восприятия – обоняние, осязание, зрение и слух – для того, чтобы достичь гармонии с нашей оболочкой (и по пути самостоятельно провести себе бесплатный медицинский чекап, используя всего-навсего собственные нос, руки, глаза и уши).

Если вам кажется, что естественные ароматы человеческого тела – это что-то неприятное, то в первой части книги у автора для вас много новостей. Мы – люди – пахнем, и вообще-то это нормально. Доктор рассказывает о том, что именно определяет наш запах, как можно (и нужно ли?) на него влиять, и чем чревата маскировка этой стороны собственной естественности.

В книге затронута запретная и часто избегаемая тема – интимное здоровье. Следующая часть о том, как замалчивание проблем половой сферы приводит к бесплодию, онкологии и даже ментальным расстройствам. А всего-то нужно регулярно проводить самообследование – не бояться себя трогать. Особенно важно, что и читательницам и читателям достанется равное количество страниц, и никто не останется незамеченным. Да здравствует гендерное равенство!

В третьей части книги придётся столкнуться с тем, на что так часто люди предпочитают закрывать глаза, в основном, конечно, тоже из страха. Это все человеческие изъяны вроде облысения или, напротив, чрезмерной волосатости, морщин и других неровностей, родимых пятен, бородавок, депрессии и – о, ужас! – старения нашего организма, которое кому-то ещё только предстоит научиться принимать без протеста.

Заключительная часть напоминает: мы непременно должны к себе прислушиваться. Нет, не к внутреннему голосу, который вдруг решит, что лучший метод лечения всего на свете – народная медицина, а к тому, о чём ежедневно поёт, шепчет и урчит наше тело, и что оно хочет нам этим сказать.

Что особенно подкупает, автор очень честно рассказывает о причинах и возможных последствиях того, что происходит с нашим телом, как мы на него влияем и как можем ему помочь. Вам вряд ли будет страшно – вероятнее всего, закрывая книгу после прочтения, вы будете чувствовать себя так, словно обрели в своём теле друга, которого больше не захотите терять.

Цитата: «Врачи на вашей стороне и надеются на доверие. Мы знаем, что иной раз вам приходится преодолевать себя, чтобы оголить тело и душу. Но вы можете твёрдо исходить из того, что мы все это когда-то уже слышали, многое уже видели, а кое-что даже испытали на себе!

Собравшись с духом и заговорив на индивидуальные табуированные темы, вы обретёте над ними власть... Я расскажу, что большая часть физиологических особенностей, которые вы, возможно, считаете изъянами и поводами для стеснения, на самом деле абсолютно нормальны… По прочтении вы, надеюсь, поймете: вы не одиноки! Нет ничего такого страшного и неловкого, чего бы не испытывали и другие люди».