Не просто тело

Авторы серии «Сенсация в медицине» – дипломированные практикующие врачи и они стремятся помочь читателю стать бесстрашным и вооружённым самым ценным оружием в борьбе с любым недугом – знанием. Эти книги будут интересны всем, независимо от профессии, возраста, гастрономических пристрастий и политических убеждений, но особенно – тем, кто планирует связать свою жизнь с медициной.
«Человек противный. Зачем нашему безупречному телу столько несовершенств» Йаэль Адлер
Перевод: Юринова Т. Б.
Издательство: Эксмо Бомбора
Об авторе: Йаэль Адлер – практикующий дерматолог в Берлине, доктор медицинский наук, член Немецкого дерматологического общества. В сферу профессиональных интересов Йаэль Адлер входят: дерматология, флебология, диагностика и лечение аллергии, лазерная медицина, клиническое питание.
Кому читать: всем, у кого есть тело.
И сразу вас обрадую: вы не уснёте на первых же страницах книги от обилия скучной терминологии и авторских нравоучений – их в книге нет совсем. Зато можно встретить истории из врачебной жизни автора, практические советы о питании, сне, ежедневных рутинных привычках и главное - о том, почему ваше тело заслуживает уважения и любви.
Пожалуй, хорошей идей будет начать знакомиться с серией именно с этой книги, так как она посвящена всему человеческому телу, и особенно тем его частям и событиям, о которых люди привыкли молчать. Потому что, да, всё ещё существуют неудобные темы о телесности, и часто это приводит к тому, что каждый отдельный Homo sapiens остаётся один на один со своей собственной природой, предоставляя болезням прекрасную возможность воспользоваться положением и взять понравившуюся территорию под свой контроль. К несчастью, это может привести к непоправимым последствиям или тяжёлым осложнениям, которых было бы легче избежать, вовремя доверившись специалисту.
Очень ценно, что автор рассказывает не только о медицинских аспектах, но и на протяжении всей книги подчёркивает, что нет ничего постыдного ни в одном квадратном сантиметре человеческого тела.
Книга разбита на четыре части, которые посвящены тому, как мы можем использовать наши четыре чувства восприятия – обоняние, осязание, зрение и слух – для того, чтобы достичь гармонии с нашей оболочкой (и по пути самостоятельно провести себе бесплатный медицинский чекап, используя всего-навсего собственные нос, руки, глаза и уши).
Если вам кажется, что естественные ароматы человеческого тела – это что-то неприятное, то в первой части книги у автора для вас много новостей. Мы – люди – пахнем, и вообще-то это нормально. Доктор рассказывает о том, что именно определяет наш запах, как можно (и нужно ли?) на него влиять, и чем чревата маскировка этой стороны собственной естественности.
В книге затронута запретная и часто избегаемая тема – интимное здоровье. Следующая часть о том, как замалчивание проблем половой сферы приводит к бесплодию, онкологии и даже ментальным расстройствам. А всего-то нужно регулярно проводить самообследование – не бояться себя трогать. Особенно важно, что и читательницам и читателям достанется равное количество страниц, и никто не останется незамеченным. Да здравствует гендерное равенство!
В третьей части книги придётся столкнуться с тем, на что так часто люди предпочитают закрывать глаза, в основном, конечно, тоже из страха. Это все человеческие изъяны вроде облысения или, напротив, чрезмерной волосатости, морщин и других неровностей, родимых пятен, бородавок, депрессии и – о, ужас! – старения нашего организма, которое кому-то ещё только предстоит научиться принимать без протеста.
Заключительная часть напоминает: мы непременно должны к себе прислушиваться. Нет, не к внутреннему голосу, который вдруг решит, что лучший метод лечения всего на свете – народная медицина, а к тому, о чём ежедневно поёт, шепчет и урчит наше тело, и что оно хочет нам этим сказать.
Что особенно подкупает, автор очень честно рассказывает о причинах и возможных последствиях того, что происходит с нашим телом, как мы на него влияем и как можем ему помочь. Вам вряд ли будет страшно – вероятнее всего, закрывая книгу после прочтения, вы будете чувствовать себя так, словно обрели в своём теле друга, которого больше не захотите терять.
Цитата: «Врачи на вашей стороне и надеются на доверие. Мы знаем, что иной раз вам приходится преодолевать себя, чтобы оголить тело и душу. Но вы можете твёрдо исходить из того, что мы все это когда-то уже слышали, многое уже видели, а кое-что даже испытали на себе!
Собравшись с духом и заговорив на индивидуальные табуированные темы, вы обретёте над ними власть... Я расскажу, что большая часть физиологических особенностей, которые вы, возможно, считаете изъянами и поводами для стеснения, на самом деле абсолютно нормальны… По прочтении вы, надеюсь, поймете: вы не одиноки! Нет ничего такого страшного и неловкого, чего бы не испытывали и другие люди».
«280 дней до вашего рождения. Репортаж о том, что вы забыли, находясь в эпицентре событий» Катарина Вестре
Перевод: Чорный И. Г.
Издательство: Эксмо Бомбора
Об авторе: Катарина Вестре – эмбриолог, магистр наук в области биохимии, ныне работает над докторской диссертацией по клеточной биологии в Университете Осло.
Кому читать: всем, кто когда-то родился.
Когда прошлым летом я читала эту книгу в обеденные перерывы, часть моих коллег была уверена в том, что я нахожусь в положении. Мои попытки развеять эти предположения успеха не имели, и, не решившись тратить силы впустую, я просто сдалась.
Убеждённость, что такие книги написаны только для женщин, решивших привести в мир ещё одного человека, лишает многих читателей новых знаний и открытий о самих себе. Люди ведь не запоминают ничего из того, что с ними происходит до рождения, а эти события точно заслуживают внимания. Цель автора – рассказать о том, что зачатие и формирование нового человеческого организма – чрезвычайно сложный и тщательный процесс.
Почему об этом стоит читать не только будущим родителям? Потому что это маленькая большая правда о каждом из нас, знакомство с которой может помочь разобраться с устройством нас сегодняшних.
Почему об этом стоит читать будущим родителям? Потому что это уникальная возможность узнать о пути своего ребёнка с самого начала и, конечно, быть в курсе, что происходит внутри одного из вас прямо сейчас.
Книга написана понятно даже для тех, кто иногда прогуливал уроки биологии, но, тем не менее, основана она исключительно на фактах, доказательной медицине и научном знании. Автор разбила свой труд не просто на главы – гораздо интереснее то, что, передвигаясь по страницам книги, читатель имеет возможность «вспомнить», что с ним происходило каждую неделю внутриутробной жизни.
Первые главы целиком и полностью об истории изучения зарождения жизни и механизме зачатия, который на деле не так прост и очевиден, как кажется.
Далее автор рассказывает о поэтапном развитии человеческого организма в целом и каждого его органа в частности. На этой ступени главные строители новой жизни – клетки, которые «знают», где и что они должны вырастить, то есть, почему ухо растёт именно там, где мы его привыкли видеть, а не, скажем, в районе коленки.
И, да, если всё-таки уроки биологии вы пропускали, несколько следующих глав вас освежат. Одна из них о нашем эволюционном прошлом: в ней станет ясно, что схожесть эмбриона с водными обитателями совсем не случайна – этим мы обязаны океану. Другая полностью посвящена изучению механизмов наследования на примере плодовой мушки. Ещё несколько – полу будущего человека, тому, какие полезные навыки плод учится развивать, будучи в утробе, и как всё там же тренирует свои органы чувств.
В конечных главах читателя ждёт самое волнительное: завершение жизни в заточении и новое начало вне его.
Цитата: «Уровень гормонов стресса никогда больше не будет таким высоким, как в момент вашего рождения. Хотя ваша мама и сама наверняка испытывает сильнейший стресс, его нельзя сравнить с вашим гормональным буйством. Даже сердечный приступ не вызывает подобной реакции… Две незнакомые руки примут вас, глаза ослепит яркий свет, и легкие впервые в жизни наполнятся воздухом. Вы начнёте дышать. А что будет дальше? Ну, об этом вы знаете лучше меня, ведь я – не вы».
Приятный бонус: все иллюстрации в книге – из-под кисти младшей сестры автора – Линнеи Вестре.
«Viva la vagina. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть» Нина Брокманн, Эллен Стёкен Даль
Перевод: Гусарова А. В.
Издательство: Эксмо Бомбора
Об авторах: Нина Брокманн – доктор медицины, врач Университетской клиники Акерсхус, имеет опыт работы с молодёжью в сфере сексуального здоровья как преподаватель. Эллен Стёкен Даль – доктор медицины, врач Клиники сексуального здоровья молодёжи в Осло.
В 2019 году Нина и Эллен опубликовали свою вторую книгу «Jenteboka» – детскую книгу о пубертатном периоде. Кроме того, авторы ведут блог о женском здоровье в инстаграме: @wonderdownunder.
Кому читать: женщинам и всем причастным.
Пожалуй, это не просто книга, а узкоспециализированная энциклопедия. Несмотря на то, что двадцать первый век вовсю шагает по планете, говорить о женском сексуальном здоровье честно и открыто всё ещё в новинку.
Если вы мужчина, уверенный, что эта книга точно не для вас – не торопитесь делать выводы. Авторы и сами подчёркивают, что, если вы хотите более доверительных отношений со своей партнёршей, открывайте Viva la Vagina (пер. с исп. Да здравствует вагина). Да и справедливости ради скажу: немало женщин с удовольствием прочитали бы Viva el pene (пер. с исп. Да здравствует пенис) – осталось только написать.
Если вы женщина – поздравляю: в Viva la Vagina каждое слово о вас.
Книга состоит из пяти разделов, каждый из которых просвещает читательниц/читателей в конкретной области. Удобно, что не обязательно штудировать всё по порядку – в общем-то, можно начать с любого интересного для вас раздела или нужной темы и бродить по книге так, как заблагорассудится.
Прежде всего, авторы рассказывают о том, как в целом устроена половая система женщины, и, что важно, на протяжении всей книги развеивают многие устоявшиеся мифы и предубеждения вокруг девственности, ПМС, оргазма, предохранения, болезней, «тикающих часиков».
Почти две трети книги посвящены проблемам половой сферы и контрацепции, и, на мой взгляд, в этом есть большая ценность. К сожалению, не каждая девушка готова открыто обсуждать эти темы, а информация из интернет-поисковика вызывает панику/стыд/ещё больше вопросов и сомнений. Авторы же рассказывают о существующих заболеваниях, их последствиях, неактуальных диагнозах из прошлого века, группах риска, методах предохранения не только от беременности, но и – очень важно! – от инфекций, передающихся половым путём. «Мы верим, что лучшее лекарство против страхов – это знание», - пишут авторы.
Но книга не только о том, как сохранить женское здоровье – она и о том, что тело, к счастью, призвано приносить нам не только огорчения, но и радости. Ещё один раздел книги посвящён женской сексуальности и тому, что секс – это не стыдно, а естественно и приятно. Сексуальная жизнь человека – это не общественное достояние, а личное дело каждого, в котором любое принятое решение должно быть взвешенным, добровольным и основанным на медицинском знании.
Большой плюс изложения, на мой взгляд, в следующем: все части тела названы своими именами, а не так, как всех нас с детства приучили маскировать медицинские термины названиями хлебобулочных изделий. Авторы неустанно напоминают: тело не равно стыд.
Так как книга написана тогда ещё студентками последних курсов университета, на протяжении всего текста читательница/читатель не рискует столкнуться с нравоучениями, осуждением или закостенелостью – авторы и сами находятся в непрерывном поиске нового, чем и делятся с аудиторией. Если же вы боитесь доверять недипломированным студенткам – спешу вас успокоить: на русский язык книга переведена под редакцией Ноны Робертовны Овсепян – врача-гинеколога, главного специалиста по акушерству и гинекологии клиники Инвитро. Проверено профессионалом!
Цитата: «Мы пишем эту книгу для вас. Для всех женщин, которые сомневаются в том, что у них всё в порядке, что они выглядят как нужно и чувствуют себя как положено. Мы надеемся, что благодаря книге вы обретёте уверенность, которой вам недостаёт. Но мы также пишем и для тех, кто доволен и горд собой, но желает побольше узнать об органе, что находится между ног.
Мы хотим, чтобы женщины могли сами принимать решения, основываясь на фактах. Чтобы решения базировались на медицинских знаниях, а не на слухах, недопонимании или страхе. Серьёзная база знаний о том, как устроено и функционирует тело, позволит женщинам распоряжаться своей жизнью уверенно и спокойно».
Хочется напомнить: даже если вам удалось найти рекомендации по вашему заболеванию, не спешите заниматься самолечением, что подчёркивают и сами авторы. Ни одна книга не заменит визит к живому специалисту.