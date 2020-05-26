Брак в интересах государства

Тут сразу же досталось миллениалам. Их авторка считает избалованным самовлюбленным поколением, которому нет дела до других; она нивелирует их веру в свою уникальность и огромные возможности, лежащие перед ними. Мадина Байболова пишет, «что люди разучились уважать права других, при этом продолжая предъявлять им требования уважать и понимать их самих» в брошюре, где сама же перечисляет требования, какими должны быть девушки. Получается однобоко и выгодно только одной стороне – стороне мужчины и его родителей, конечно.

Следом за отчитыванием миллениалов, авторка ставит неутешительный вердикт: «Статистика крушения браков между юными выпускниками престижных университетов, которым родители дали все, но забыли объяснить, что они не являются центром вселенной, печальна».

На самом деле, печален не опыт этих молодых людей, которые решили развестись, а то, как она втирает молодым девушкам, что это они должны все терпеть и стращать свои амбиции, стараясь стать «лучшей» версией жены. На протяжении всех девятнадцати страниц пособия по келинству, Мадина Байболова рисует образ сферического мужчины в вакууме, к которому каждая девушка должна стремиться как к идеалу, и, конечно же, соответствовать ему во всём. Ну и какая промывка мозгов без рассуждений на тему женственности, нежности и эзотерической лабуды про энергетику мужского и женского? Это все в изобилии имеется и здесь. Например, если вы открываете перед собой дверь, не дожидаясь, что это сделает какой-либо мужчина, то вы не женственны; мужчина чувствует энергию, он — охотник, а женщина — не охотник:

«Мужчина – охотник по природе, и он замечает женщину раньше, чем она его. А это дает ему возможность быстро оценить, как она ведет себя в жизни (выглядит, говорит, одевается, какие люди с ней рядом). Если увиденное ему не понравится – он и не проявится в ее поле, пройдет мимо, не обнаружив себя. Потому что качественный мужчина бережет свое счастье для той, которая сможет сделать его счастливым. Помните об этом».

