Брак в интересах государства

Пока государство отчитывается о развитии гендерного равенства, по всему Казахстану финансовую поддержку из бюджета получают десятки проектов, способствующих угнетению женщин в браке. Один из них – проект общественного фонда «Центр комплексной поддержки семьи «Семейная академия» по укреплению института семьи и продвижению семейных ценностей. Айсулу Тойшибекова ознакомилась с брошюрой фонда и пришла в гнев.
Очередная промывка мозгов для девушек – брошюра «Брак – дело хитрое. Выбираем спутника жизни» Мадины Байболовой, изданная на средства государственного гранта и размещенная на государственных сайтах, предлагает свое видение брака и семьи, роль женщины во всем этом и ее ответственность (а она просто огромна, судя по брошюре). Материал адресован молодым девушкам, «которые хотели бы найти свою половину и создать крепкую семью, а также всем тем, кому интересны вопросы брака и семьи в целом». Что бы ни было написано в предисловии, совершенно очевидно, что авторка обращается только к девушкам с позиции «что ты должна сделать, чтобы вступить в успешный брак».
Я не могу не упомянуть, что в брошюре говорится о том, что брак не стоит делать целью всей жизни и ориентироваться на пресловутый возрастной ценз про «часики уже тикают». Но едва ли ее содержание выдержит критику через феминистическую оптику и вот почему.
Каждая страница брошюры посвящена отдельной теме самоподготовки женщины к браку. Девушка должна соответствовать целому списку критериев, чтобы стать достойной любви мужчины и выйти замуж. Читательницу сразу же спрашивают о том, что она может принести в брак, проводя аналогию с трудоустройством на работу. Такие человеческие черты, как мудрость, заботливость и доброта противопоставляются инфантильности, капризности и эгоизму. С последними нужно сразу же начать борьбу, а первые как можно активнее в себе культивировать.
цитата из брошюры
Тут сразу же досталось миллениалам. Их авторка считает избалованным самовлюбленным поколением, которому нет дела до других; она нивелирует их веру в свою уникальность и огромные возможности, лежащие перед ними. Мадина Байболова пишет, «что люди разучились уважать права других, при этом продолжая предъявлять им требования уважать и понимать их самих» в брошюре, где сама же перечисляет требования, какими должны быть девушки. Получается однобоко и выгодно только одной стороне – стороне мужчины и его родителей, конечно.
Следом за отчитыванием миллениалов, авторка ставит неутешительный вердикт: «Статистика крушения браков между юными выпускниками престижных университетов, которым родители дали все, но забыли объяснить, что они не являются центром вселенной, печальна».
На самом деле, печален не опыт этих молодых людей, которые решили развестись, а то, как она втирает молодым девушкам, что это они должны все терпеть и стращать свои амбиции, стараясь стать «лучшей» версией жены. На протяжении всех девятнадцати страниц пособия по келинству, Мадина Байболова рисует образ сферического мужчины в вакууме, к которому каждая девушка должна стремиться как к идеалу, и, конечно же, соответствовать ему во всём. Ну и какая промывка мозгов без рассуждений на тему женственности, нежности и эзотерической лабуды про энергетику мужского и женского? Это все в изобилии имеется и здесь. Например, если вы открываете перед собой дверь, не дожидаясь, что это сделает какой-либо мужчина, то вы не женственны; мужчина чувствует энергию, он — охотник, а женщина — не охотник:
«Мужчина – охотник по природе, и он замечает женщину раньше, чем она его. А это дает ему возможность быстро оценить, как она ведет себя в жизни (выглядит, говорит, одевается, какие люди с ней рядом). Если увиденное ему не понравится – он и не проявится в ее поле, пройдет мимо, не обнаружив себя. Потому что качественный мужчина бережет свое счастье для той, которая сможет сделать его счастливым. Помните об этом».
Своей абсурдностью брошюра вызывает бурю негативных эмоций. Она неактуальна в 2020 году (как и в предыдущие десятилетия, что уж), поскольку суть семейных отношений между женщиной и мужчиной здесь сводится к товарным отношениям бартерного характера, в которых женщина всегда занимает заведомо низшее положение по сравнению с мужчиной. Этот унизительный тон, с которым Мадина Байболова учит девушек подстраиваться под мужчин, поражает обыденностью. Знаете, как дважды два – четыре. Соответствуй, работай над собой, соревнуйся, будь удобной и терпеливой – только так ты получишь право на любовь. И если вы в этом деле преуспели, то ваш персональный забег по семи кругам феминистического ада еще только начинается, ведь после вступления в брак женщина должна работать за двоих: быть мягкой, терпеливой, сексуальной, всегда выглядеть привлекательно и быть готовой восторгаться идеям мужа, с открытыми сердцем и душой ждать его родственников хоть в два часа ночи. Мадина Байболова на полном серьезе пишет, что ради спокойствия мужа девушкам следует забыть о профессиональных амбициях и выходить на фриланс, чтобы зарабатывать меньше и больше времени посвящать ведению домашнего хозяйства:
Косвенно и прямо авторка учит молодых девушек тому, что развод – это плохо, если выходишь замуж, то это должно быть один раз и навсегда. Такие нравоучения популярны у государства, поэтому на них всегда можно получить грант из бюджетных средств. Помимо общественного фонда «Центр комплексной поддержки семьи «Семейная академия», который выпустил эту и многие другие брошюры, демонизацией развода занимаются и другие. Союз кризисных центров Казахстана также получил грант в размере 300 миллионов тенге на реализацию проекта по открытию центров по психологической поддержке супругов, инициировавших развод, на время возможности обратного примирения. Цель этого проекта – снизить количество разводов.
Развод не является сам себе причиной, а зарегистрированный брак – показателем успешной политики государства, но государство так не считает, и даже само себе противоречит – в документах одно, а на деле совсем другое. В официальных документах, например, в концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года, написано, что рост гендерного равенства способствует росту ответственности всех членов семей в «бытовых, экономических, нравственно-воспитательных, защитных и других важных функций» в семьях. То есть, обладая равными правами и равной ответственностью, члены семей могут принимать взвешенные решения, которые должны уважаться, как внутри семьи, так и за ее пределами. На деле же мы видим активную политику государства, которая способствует предубеждению, что женщины несут бóльшую ответственность за сохранность семьи. Как это происходит? Через поддержку таких вот проектов. Вместо реального развития гендерного равенства, силы брошены на то, чтобы отговаривать от разводов. Среди индикаторов успеха концепции – снизить долю расторгнутых браков на количество зарегистрированных до 25% к 2030 году. Количество расторгнутых браков не является корнем проблемы. Проблема в том, что в казахстанском обществе замужество представлено как более доступный вариант социального лифта.
То есть вместо того, чтобы создавать равные гендерные возможности и помогать женщинам меньше зависеть от мужчин и брака, как социально, так и финансово, государство тратит миллионы на то, чтобы стигматизировать развод, запугивать им как можно больше людей и поощрять механизм психологического давления. Сегодня организации получают финансирование проектов, которые распространяют гендерные стереотипы и воспитывают в девушках кротость и готовность исполнять пассивную и обслуживающую роль в принятии решений внутри семьи. Это определенно не то, что я и тысячи девушек по всему Казахстану хотят увидеть в 2030 году и государству придется с этим считаться.