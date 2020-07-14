Свое чужое мнение

В своей книге автор последовательно развенчивает три больших мифа, связанных с общественным мнением: 1) общественное мнение — это процентное соотношение людей, которые тем или иным образом ответили на конкретный вопрос; 2) опросами общественного мнения как наука заведует социология; 3) если бы по каждой проблеме можно было проводить опрос и принимать решения исходя из таких результатов, это была бы настоящая демократия.

Когда появилось общественное мнение

Для того чтобы показать, что общественное мнение не всегда ассоциировалось с результатами опросов, Юдин довольно подробно описывает историю этого понятия. Почти сразу после возникновения «общественности» и «публичной сферы» в Европе Нового времени (начиная примерно с 17 века) сформировались две противоборствующие теории общественного мнения, отголоски борьбы которых можно проследить и в современных дискуссиях. Так называемая «демократическая» теория, восходящая к размышлениям Руссо, основывалась на идее о том, что существует некая общая воля народа, носителем которой является каждый гражданин (может быть, и неосознанно). Все сами понимают, что может послужить общему благу, а рассуждения философов и общественные дискуссии лишь все портят, запутывая простых людей. Другими словами, общественное мнение — это некоторое воплощение народной мудрости, которая неуловимым образом заложена в сознании каждого. Вторая теория — «буржуазная» — была порождением эпохи Просвещения, согласно ей, истина может быть достигнута исключительно с помощью критического метода познания и в ходе дискуссий в публичной сфере. Образованное меньшинство в ходе аргументированных споров приходит к консенсусу, и именно их точка зрения становится общественным мнением, тогда как взгляды некомпетентного большинства отвергаются. Уже к началу XX века обе эти теории демонстрируют серьезные уязвимости, поскольку «расцвет пропаганды и массовой манипуляции ставит под сомнение как веру в правление мудрой общей воли, так и надежды на вовлечение всего общества в разумную и открытую дискуссию». Именно в этот момент (в 1930-е годы) Джордж Гэллап изобретает технологию проведения опросов (на основе небольшой репрезентативной выборки), которая позволяет ему точно предсказать неочевидную победу Рузвельта в президентской гонке и которая раз и навсегда переворачивает представление о том, что такое общественное мнение.

Почему общественного мнения не существует

Знаменитый доклад социолога Пьера Бурдье так и назывался: «Общественное мнение не существует». Основная его претензия заключалась в том, что опросы сами конструируют реальность, которую они изучают, поскольку до формулирования вопросов определенным образом и получения каких-то результатов — объекта исследования просто не существует. Помимо этого, есть ряд проблем методологического характера, которые также ставят под сомнение эффективность опросов: например, спрашивая по-разному, можно получать разные результаты; не у всех есть четкое мнение по поводу затрагиваемой проблемы; многие боятся «наказания» за условно «неправильный» ответ; результаты предыдущих опросов по этой же теме могут влиять на последующие и т.д. Но, самое главное, модель общества, которая складывается на основе проведения опросов общественного мнения (как собрания изолированных индивидов, каждый из которых обладает своим мнением), противоречит социологическому взгляду на мир.