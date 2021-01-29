«С ума сойти!»: книга-гид по ментальным заболеваниям

Книга-путеводитель по психическим расстройствам была выпущена более 4 лет назад и переиздавалась трижды – последний раз в прошлом году. В общем, книга не новая, но есть причина, по которой Vласть решила о ней написать именно сейчас. COVID-19, впервые выявленный в декабре 2019 года, привел к глобальной пандемии, которая значительно увеличила спрос на услуги в области психического здоровья. Утрата близких, социальная изоляция, потеря дохода и страхи спровоцировали возникновение различных психических расстройств или усугубили уже существующие. Многие столкнулись с повышенным уровнем потребления алкоголя, бессонницей и тревогой. Между тем, ковид сам по себе может привести к неврологическим и психическим осложнениям, а люди с уже существующими психическими, неврологическими или психоактивными расстройствами вообще более уязвимы к инфекции, а значит, имеют больший риск тяжелых исходов заболевания.

Но одним только развитием психических расстройств влияние пандемии не ограничивается. Дополнительной проблемой стало то, что правила социального дистанцирования и финансирование, направленное на борьбу с вирусом, затруднили доступ к соответствующим психиатрическим услугам. Согласно исследованию, проведенному ВОЗ летом 2020 года, пандемия приостановила оказание важнейших услуг в области психического здоровья в 93% стран мира, в то время как спрос на эти услуги только растет. Опрос в 130 странах показал первые глобальные данные, свидетельствующие о разрушительном воздействии пандемии на доступ к услугам в области психического здоровья, и подчеркнул необходимость увеличения финансирования. Так, более 60% сообщили о нарушениях в работе служб психического здоровья для уязвимых групп населения, включая детей и подростков (72%), пожилых людей (70%) и женщин, нуждающихся в дородовом или послеродовом обслуживании (61%); в 67% случаев наблюдались сбои в консультировании и психотерапии, в 45% – в поддерживающем лечении опиоидной зависимости; три четверти сообщили о частичных сбоях в работе школьных и рабочих служб психического здоровья (78% и 75% соответственно). Интересны исследования, которые проводились еще в доковидные времена и показали, что только от депрессии и тревоги ежегодно экономика теряет почти 1 триллион долларов США. Те же исследования сообщали, что каждый доллар, потраченный на научно обоснованное лечение депрессии и тревоги, приносит 5 долларов.

Перспективы дальнейшего влияния пандемии на нашу психику очевидно мрачны. Но, возможно, именно благодаря ей многие наконец обратят (или, что похвально, уже обратили) внимание на состояние своего психического здоровья, которое, по словам гендиректора ВОЗ, является абсолютно фундаментальным для общего здоровья и благополучия. Да, в Казахстане мы наблюдаем совсем печальную картину не только с доступом к бесплатной психологической помощи, но и общим скептическим отношением постсоветского человека к психотерапии. К сожалению, чаще всего к психологам, психотерапевтам и психиатрам обращаются люди уже в совсем тяжелых клинических состояниях. Доводить до этого не обязательно – тем более, что некоторые ответы на вопросы можно найти еще до кабинета психолога в таких книгах, как «С ума сойти!».

Книгу Дарьи Варламовой и Антона Зайниева отличает от другого научпопа по психологии, во-первых, то, что её авторы – не психологи и не врачи, а обычные люди, которые сами прошли лечение ментальных заболеваний и захотели рассказать о них доступным языком другим людям. Навряд ли практикующие психологи найдут в этой книге для себя что-то новое – зато для знакомства с бесконечно сложным миром человеческой психики книга подойдет отлично. Во-вторых, в отличие от переведенных книг западных психологов, описанные российские реалии гораздо ближе нам для понимания. Это одновременно можно считать и плюсом и минусом книги – но, к сожалению, подобных научпоп-книг казахстанских психологов пока не написано. Кроме того, на протяжении написания всей книги авторы советовались с профессионалами, чтобы не допустить вольностей и неточностей, так что за отсутствие врачебной лицензии авторов можно не переживать.

Что еще сразу бросается в глаза и очень в этой книге радует, так это бережное отношение авторов к некоторым до сих пор мало изученным, но, тем не менее, широко распространенным по всему миру, как синдром дефицита внимания или Аспергера, диагнозам. Авторы постарались (и преуспели, насколько это возможно) рассмотреть каждое из описанных состояний максимально разносторонне. Так, например, они постоянно задаются важным вопросом: что вообще есть норма и кто её определяет? Что для европейца будет определено как болезнь, то может считаться религиозным переживанием для азиата. Всё относительно, пытаются донести авторы, и что принудительно лечилось в прошлом, может стать нормой сейчас, поскольку зависит от контекста и степени исследованности. Именно потому не поощряется вешать ярлыки и стигматизировать нейроотличных от нас людей.

Параллельно с доступным и интересным рассказом о разных психологических заболеваниях в книге приведены развенчания известных мифов (например, о связи прививок с развитием у детей аутизма или об антидепрессантах как «таблетках счастья»), просто интересные факты (скажем, об однокоренном происхождении слов «истерия» и «матка», много веков влиявшем на сексистский медицинский стереотип), а также список фильмов и книг – для тех, кто хочет в целом больше узнать о психиатрии. Эта книга, как и ни одна другая книга о психике, ни в коем случае не заменит профессиональной психологической помощи и тем более медикаментозного лечения. Но она может как минимум помочь более терпимо относиться к людям вокруг или наконец понять, почему который месяц подряд так тяжело встать с кровати и начать делать дела.

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