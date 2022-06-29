Билингвальный голос поколения

Вопрос идентичности в казахской поэзии Ануара Дуйсенбинова – один из ключевых. Именно казахской (несмотря на то, что сам автор не может дать ответа, русский он поэт или казахский), поскольку Ануар, живший в казахоязычной среде и окончивший казахскую школу, думает и переживает «за казахский по-русски», за казахскую культуру и нацию (к тебе обращаюсь бедный мой / измученный запутавшийся казах / к тебе искалеченный мой / качающий свои комплексы из земли), его «фантом родного языка как призрачный змеиный двоится и дрожит», а потому и стихи его – не просто двуязычные, но между языками настолько тесная связь, что убери что-нибудь одно – посыплется вся конструкция смыслов и звучания (выставочный центр корме и трактуй как хочешь / ясное дело что корме означает выставка / но это не отменяет того что корме значит и не смотри / … то же самое с сетью магазинов алма (в переводе с казахского языка «алма» – это и «яблоко», и «не бери» – В.). Ануар Дуйсенбинов не просто включает в свои тексты казахскую речь, он еще и экспериментирует, и эти эксперименты не кажутся абсурдными и чуждыми, а наоборот – понятны и гармонично звучат в стихотворениях: сауірақпан (апрельфевраль) тілечь (от «тіл» и «речь») АЭФ бітпейтін фигня (Астанинский экономический форму нескончаемая фигня), байтеркек (байт + еркек [мужчина]), сулык (неологизм, придуманный автором).





с другой стороны не кажется ли вам что в тілечи

обернутая в слоистую раковину двух языков и множества культур

может лежать жемчужина будущей действительной толерантности

а не просто политического слогана





Американская славистка Наоми Каффи называет вызовом и провокацией использование автором одновременно казахских и русских слов в одном тексте. Но именно это, на ее взгляд, заставляет читателя иначе взглянуть на вопрос идентичности: «Стихи Дуйсенбинова беззастенчиво выбивают русский язык из колеи и предлагают читателю заглянуть в такую прекрасную, динамичную и многогранную субъективность. Его творчество заставляет читателя задуматься: так ли это ужасно – быть отчужденным от языка, или существовать за пределами понятия «носитель языка» или родного языка? Ограничивает ли нас это расстояние, или, с другой стороны, открывает ли вселенную возможностей, или приближает ли нас эта вселенная возможностей к сущности общения, принадлежности и человеческого бытия? Эти стихи предлагают взгляд на жизнь неравномерно двуязычному постколониальном обществу, читателю приходится работать, находить интерпретации, и это не только интересно – это бывает и больно, и смешно, и страшно, и тяжело, и даже радостно».