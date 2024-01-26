Казахстанские пришельцы из космоса

«Это пришелец из космоса, который к нам прилетел волей судьбы, ему 4,6 млрд лет. Кстати, с помощью изучения метеорита была установлена точная дата рождения нашей Земли, до этого оценка была установлена в 3,6 миллиарда лет. Это удивительно, что эти твёрдые тела, объекты, проделавшие такой путь, вот здесь, в руках», - Халитов показывает на свою коллекцию казахстанских метеоритов.

Метеоритное хобби

Ильдар Халитов свое образование называет гуманитарным, он не связан с астрономией, окончил бизнес-школу в США, был в самом первом потоке программы «Болашак», после работал маркетологом в крупных международных компаниях, сейчас занимается семейным бизнесом – электронной коммерцией.

«Мне через пару недель будет 50 лет, я уже реализовался как отец, как менеджер, как бизнесмен в своём бизнесе, мне кажется, люди очень стандартно живут: работа да всякие соцсети. И однажды 15-летний сын мне сказал, что пап, тебе не хватает какого-нибудь уникального хобби», - вспоминает Халитов.