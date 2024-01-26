Казахстанские пришельцы из космоса

Мы встречаемся утром 23 января, после нескольких землетрясений. «Хочу сразу предупредить, они никак не связаны с метеоритами», - смеясь на всякий случай предупреждает Ильдар Халитов, автор только что вышедшей книги «Казахстанские метеориты», где собрано 23 задокументированных находки из космоса.
«Это пришелец из космоса, который к нам прилетел волей судьбы, ему 4,6 млрд лет. Кстати, с помощью изучения метеорита была установлена точная дата рождения нашей Земли, до этого оценка была установлена в 3,6 миллиарда лет. Это удивительно, что эти твёрдые тела, объекты, проделавшие такой путь, вот здесь, в руках», - Халитов показывает на свою коллекцию казахстанских метеоритов.
Метеоритное хобби
Ильдар Халитов свое образование называет гуманитарным, он не связан с астрономией, окончил бизнес-школу в США, был в самом первом потоке программы «Болашак», после работал маркетологом в крупных международных компаниях, сейчас занимается семейным бизнесом – электронной коммерцией.
«Мне через пару недель будет 50 лет, я уже реализовался как отец, как менеджер, как бизнесмен в своём бизнесе, мне кажется, люди очень стандартно живут: работа да всякие соцсети. И однажды 15-летний сын мне сказал, что пап, тебе не хватает какого-нибудь уникального хобби», - вспоминает Халитов.
В конце 2021 года он прочитал статью про самые популярные хобби среди мужчин, где среди прочего была метеоритика – наука на стыке астрономии и геологии. Халитов зашел на сайт OLX, нашел там несколько объявлений о продаже метеоритов, одно из которых его заинтересовало. Так он познакомился с Валерием Миллером, нашедшим в Карагандинской области метеорит весом в 17,5 кг. Миллер рассказал много интересного про метеориты и смог увлечь Халитова. Позже тот помог Миллеру зарегистрировать находку – теперь метеорит носит название «Шокай».
Халитов начал изучать метеориты, читать о них книги и постепенно пришел к тому, что необходимо специализироваться на казахстанских метеоритах. Когда он собрал базу данных, его осенило - нужно писать книгу:
«В детстве у меня была мечта стать известным детским писателем, даже начинал писать. По-моему, это книга про Незнайку так на меня повлияла. Когда я начал изучать метеориты, то купил много книг, и букинистических в том числе, на английском языке на Амазоне много покупал. Мне понравилась советская писательница Любовь Кузнецова, она семь книг написала про метеориты, была в тесной связи с учеными, хорошо писала и рассказывала очень интересно, меня это вдохновило», - вспоминает автор «Казахстанских метеоритов».
В его книге рассказывается о 23 официально задокументированных метеоритах, упавших на территории Казахстана за последние 183 года. Одни из них когда-то были частью астероидов, другие – осколками погибших планет. Большинство метеоритов сгорают в атмосфере, но ежегодно до поверхности Земли долетает около 500. Халитов приводит в своей книге такую статистику: из этих 500 только 20 будут найдены, 350 исчезнут в океанах, а 130 будут потеряны на суше.
Есть люди, профессионально занимающиеся поисками этих космических пришельцев: благодаря достижениям науки они знают даже предварительную траекторию падения метеорита. Найденные камни продают коллекционерам, музеям или же ювелирам, которые используют их в украшениях. Но самое важное - благодаря метеоритам ученые узнают очень многое о нашей Вселенной.
При регистрации метеоритам дают имена: как правило, по названию ближайшего населенного пункта, озера, реки и т.д. В основном метеориты бывают трех классов: каменные, железные и железокаменные.
Через международную базу официально зарегистрированных метеоритов Халитов вышел на казахстанских находчиков и начал коллекционировать кусочки наших метеоритов: часто большой камень распиливают на части – так легче продать этот «привет из космоса». 1 грамм метеорита стоит около $1.
Коллекция Халитова началась с метеорита под названием «Березовка» - он был найден в 2013 году в Павлодарской области, вес находки был приличный – 35 кг 650 граммов. Сейчас его основная масса хранится в Москве, в Музее истории мироздания.
«Это стандартный каменный метеорит, хондрит, он тяжёлый, у него плотность выше, чем у обычного камня, потому что здесь много никелистого железа, - Ильдар Халитов показывает «Березовку». - Видите, здесь есть блёстки, это никелистое железо, в земных породах только 1-2% никеля, а в метеоритах от 5%, поэтому простым анализом содержания никеля можно уже понять, что это не земная порода. Здесь 620 г, я купил его за $620. Если он имеет название, то его цена повышается. Если покупать сразу целый камень в несколько килограмм, то цена за грамм будет дешевле. Но такие больше подходят для музеев».
Из Павлодарской области в Чикаго
Когда Халитов начал изучать казахстанские метеориты, то обнаружил, что их нет в казахстанских музеях. Камни, прилетевшие с неба, продолжают свое путешествие теперь по миру: так, например, метеорит «Каракол», упавший в 1840 году на территории Восточно-Казахстанской области, находится в Москве, а «Ямышева», найденный в 1885 году в Павлодарской области, и вовсе оказался в музее в Чикаго.
«Наверное, это неудивительно, потому что в советское время все метеориты собирала Академия наук, находящаяся в Москве, у них закрытые хранилища, туда не попасть. У них есть небольшой музей, где выставлено несколько метеоритов, в том числе наши. Они отсняли для меня наши метеориты и папки с документами по ним, это помогло уточнить какие-то вещи», - в своей книге Халитов прослеживают судьбы метеоритов и людей, которые находили и изучали их.
Понимая, что для будущей книги важны иллюстрации, он связывался с музеями по всему миру:
«Я со всеми мировыми музеями связался, большинство ответили, некоторым я даже названивал, потому что наши исторические метеориты конца XIX века попали в руки дилеров и ушли в музеи. Практически все предоставили фотографии и данные бесплатно, только музею из Венгрии я отправил символические 10 евро, и они отсняли для меня всё и отправили даже исторические лейблы, немного поврежденные в шестидесятые годы, когда там горело здание. Я писал книгу для молодёжи, но внимание сейчас короткое, я понял, что информацию надо подавать максимально доходчиво, с массой иллюстраций, чтобы заинтересовать читателя».
В книге есть и QR коды, которые ведут на видео в YouTube, где запечатлены моменты падения метеоритов.
Научным редактором книги стал Михаил Генералов, кандидат геолого-минералогических наук, главный хранитель Минералогического музея РАН им. А.Е. Ферсмана – он сам написал несколько детских книг про метеориты. Помимо этого, Халитова консультировали два специалиста по метеоритам, а позже прочитал рукопись известный российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин, недавно выступавший с лекциями в Казахстане.
Книгу тиражом в 400 экземпляров Ильдар Халитов выпустил полностью за свой счет. Сначала он пытался участвовать в государственном конкурсе, но не прошел: «Это кстати, стимулировало меня, потому что дедлайн был - конец мая. Я начал работу над книгой в декабре и поэтому это меня стимулировало закончить рукопись, чтобы участвовать в программе. Я не прошел, сократили бюджет и отобрали только 100 книг. Было очень много участников, по-моему, чуть ли не тысяча. С частными издательствами я тоже пытался, они меня мурыжили - ни да ни нет. Я понял, что самиздат - нормальная история для первой книги. Это первая в Казахстане книга вообще про космос, не только про метеориты, здесь есть главы про астероиды, про кометы. Мне кажется, интерес сейчас к этому есть, потому что в новостях постоянно пишут про какой-то астероид, который потенциально может навредить Земле, про Илона Маска, про его планы. При этом людям все же хочется читать местный контент. Книгу я сейчас продаю в минус. Мне показалось, что она получилась хорошая, я хочу, чтобы люди могли с ней познакомиться, почитать, это вообще не коммерция для меня, возможно, я отобью только часть расходов».
Если вы нашли метеорит
Ильдар Халитов создал карту, на которой указаны места падения и обнаружения метеоритов в Казахстане. Наиболее богатым на такие находки оказался север страны. Скорее всего, это связано с тем, что земля там активно вспахивалась, и метеориты находили чабаны или сельчане.
«Падают метеориты куда угодно, но больше всего их собирают в Антарктиде, на втором месте - пустыни в Чили, куда я планировал поехать. 23 находки в Казахстане - это то что официально зарегистрировано. Разумеется, их падало больше. У нас просто влажный климат и если метеорит упадет, то что через некоторое время он может разрушиться».
В своей книге Халитов отвечает на самые популярные мифы о метеоритах: они не радиоактивны и не становятся причиной пожара. Кроме того, он дает советы как определить, нашли ли вы метеорит или это обычный камень. Признаков метеорита несколько, но наиболее точный - если содержание в нем никеля больше 5%. В пунктах приема металла есть прибор, который показывает состав.
«Есть внешние признаки метеорита: первый - ямочки, как будто их продавили пальцем. Второй - скорлупа, вот эта кора плавления чёрного цвета, видите, это необычный камень уже. Третий: он должен магнититься, но магнититься могут быть ещё магнетиты, которые не являются метеоритами, и еще бывают такие метеориты, как наш герой на обложке – «Каракол». Он имеет так называемую ориентированную форму, он как снаряд летит под одним углом и, соответственно, приобретает конусовидный вид. Ну и никель. В случае, если протравить железный метеорит, то будет такой видманштеттеновый узор, то есть такого не будет с нашим железом, даже если очень постараетесь, ничего у вас не получится. Ну а что касается палласита, который самый красивый из метеоритов, это понятно, что в природе такого не будет».
После обнаружения метеорита его можно зарегистрировать. Халитов помог зарегистрировать два казахстанских метеорита: «Шокай» и «Ащиколь». Последний был найден геологом еще в 1987 году.
Регистрация происходила через специалистов во Франции: «Им нужно всего, не поверите, 5-6 граммов, они делают маленький шлиф, очень тоненький, и потом под микроскопом изучают метеорит на состав и его классифицируют».
Для регистрации необходимо предоставить координаты, где упал камень, указать вес, дать ему название, которое ты хочешь и рассказать про историю находки.
Ильдар Халитов выкладывал несколько видео на YouTube, после чего к нему стали обращаться люди, которые думают, что нашли метеорит: «99% - это не метеориты. У меня много обращений, большинство людей думают, что они нашли метеорит, кстати, на OLX больше половины - это какие-то камни, за которые просят 100 000 тенге и больше».
Халитов и сам пытался искать метеориты, говорит, что для этого нужно прилагать неимоверные усилия и лучше искать там, где упал метеорит, потому что некоторые из них падают несколькими кусками.
В Казахстане никак не регулируется вывоз метеоритов. Так в книге Халитов описывает падение метеорита «Аблакетка» в Восточном Казахстане 16 февраля 2018 года. Жители Усть-Каменогорска слышали громкие звуки и гул, болид видели и в других городах страны. Падение это было даже снято на видеорегистратор локомотива. Однако никто из казахстанцев искать метеорит не спешил, его фрагмент случайно нашел бизнесмен, который катался на снегоходе. Другие же осколки метеорита обнаружила российская команда охотников за этими небесными камнями, они теперь хранятся в музее в Москве, а часть выставлена на продажу. В казахстанских музеях фрагментов «Аблакетки» нет.
Халитов считает, что упавшие в Казахстане метеориты должны оставаться в стране. Сам он думает о том, что в будущем, может быть, предоставит свою коллекцию какому-нибудь музею: «Неплохо бы в музее установить шкафчик с метеоритами, где будет моя коллекция, она будет принадлежать мне, но хочется, чтобы люди видели метеориты».
Поиск метеоритов привел Халитова к другому хобби – birdwatching. Теперь он мечтает написать книгу о казахстанских птицах. Там тоже будет много иллюстраций и все будет написано доступным языком. В прошлом году он сфотографировал 248 разных видов птиц. Но и за метеоритами он продолжит следить: сейчас на регистрации находятся еще два казахстанских метеорита, которых нет в книге. Еще Халитов мечтает пополнить свою коллекцию более историческим метеоритом: так фрагмент «Каракола» (упал в 1840 году) был выставлен на продажу в США, но его владелица не заинтересовалась предложением Халитова.
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