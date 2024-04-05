«Купание в пруду под дождем»: семь рассказов, чтобы снова полюбить читать

Начать свое обещание хочется с того, что это одна из тех книг, которые не очевидны. О ней, кажется, не много писали в прессе, а сама я узнала о ней из тиктока. Вроде как англоязычного — придется вам простить ненадежного рассказчика внутри меня. Эта книга неочевидна еще и тем, что одновременно относится и к самоучителям по написанию рассказов, и к литературоведческим трудам о русских классиках, и просто к добрым, терапевтичным эссе о жизни.

Но начнем с начала. Обычно, чтобы написать рецензию, мне приходилось прошерстить большой массив информации об авторе и контексте написания его книги в интернете, однако для этой рецензии я ограничусь тем, что советует использовать при чтении короткого жанра сам Джордж: только то, что дает нам сам рассказ, и ни слова больше или меньше.

Тогда получится, что Джордж Сондерс — уже двадцать лет как преподаватель русского рассказа XIX века в Сиракузском университете, а до этого — инженер, работавший на нефтяных месторождениях и просто сильно любивший читать. Чтение спасло Джорджа, и он решил отблагодарить мир тем же: «Несколько лет назад после очередного занятия (скажем, меловая пыль плавала в осеннем воздухе, в углу урчала старомодная отопительная батарея, где-то вдали репетировал духовой оркестр) я осознал, что лучшие мгновения моей жизни, мгновения, когда я по-настоящему чувствовал, что предлагаю миру нечто ценное, случились у меня на этом русском курсе».

Здесь я поступлю, как Тургенев, которого ругают чаще, чем хвалят, за внезапные отстраненные вставки — Джордж, кстати, блистательно объясняет, зачем они нужны. Вернусь к неочевидности моего совета познакомиться с этой книгой. Она вышла в 2022 году — и последние два года мир за пределами России непрерывно задается почти Шекспировским вопросом: отменять или не отменять русскую культуру, язык и все с ними связанное. Этим вопросом задавалась и я. Задаюсь до сих пор: российские политики делают действительно потрясающую работу по вызыванию к своей культуре острой неприязни. И конечно, я понимаю всех, кто дойдя до этого момента и окончательно убедившись, что Джорджем в книге разбираются семь рассказов русских авторов (а особенно — тех авторов, которыми нас всех неумело пичкали в школе), сначала выругаются, а потом закроют статью. Я это пойму и приму — это действительно висящий неоднозначным ребром вопрос.