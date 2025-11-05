Стиль жизни / Книги
5 ноября 2025
Анастасия Белоусова, литературовед

​В поисках голоса: зачем читать «Соло Айгуль»?

Эволюция вместо революции — что происходит в новой книге социологини Камилы Ковязиной

«Соло Айгуль» я проглотила за один вечер – и облизнулась. В начале пришлось немного раскачиваться, но удачно начать текст – редкий дар, поэтому стоит давать автору романа фору хотя бы в пару-тройку страниц. Если превозмочь первое предложение («Как же она его любила»), выхватить образ сухости между ног во время близости в юности и добраться до третьей сцены, где трусы становятся влажными от одного взгляда на учителя младшего сына – становится интересно. Текст довольно быстро разгоняется и интригует, ведь Айгуль живёт в Казахстане и годами успешно избегает уята: она состоявшаяся казахская женщина, которой позавидовало бы большинство келин.

Но что книга делает регулярно, так это наращивает обороты. С каждой страницей, главой и частью она становится лучше, глубже. И, что удивительно, как-то безопасно говорит об уязвимости. Погружая нас в неочевидно страшные темы, создавая тревожные ситуации, она избегает напрашивающихся сюжетных ходов, остросюжетности, сериальности. Тема запретной любви замужней женщины и матери троих детей к другому мужчине – ну разве не богатая почва для очередной «Санта-Барбары»? Тем не менее, в тексте не будет ни сладостной борьбы со своими желаниями, кончающейся поражением в объятиях нового возлюбленного, ни однозначно плохих персонажей, ни банального хэппи-энда.

Айгуль препарирует себя на глазах у читателя, но первый надрез совершает не она – чувство, которое постучалось из другого, «чужого» мира, который, когда присматриваешься, оказывается тоже щемяще своим, но забытым, уснувшим. Миром теней прошлого, в котором были музыка, страсть и жажда жизни. Миром индивидуальности, от которого пришлось отказаться, не пытаясь примирить с реальностью традиционной, семейственной. В тексте затрагивается важная тема: как казахской женщине быть собой, если некоторые её стороны не подходят идеально под представления ментальности, мнение рода, который она любит? Трудность Айгуль в том, что, хоть она и испытывает давление «уята», она знает и другую сторону принадлежности к большой общности – чувство единения, тепла, уюта.

Сцена, когда она с абысынками (жены братьев) готовит бешбармак для праздника, очень приятная и вызывает нежность и ностальгию. От неё так и веет вкусом и запахом бешбармака, теплом на щеках, родством. Встроенностью в нечто большее, где никто не одинок, и все заботятся друг о друге. И то, что из-за прорывающегося другого мира Айгуль ощущает, что начинает отделяться от этого всего, она страдает.

Меняясь, Айгуль не очерняет абысынок, которые сплетничают и говорят неприятные вещи о женщине, которая развелась с мужем и ушла к другому. Они становятся для неё дальше, но – не врагами, и это очень ценно в книге. Вместо того, чтобы представить персонажа, который осознал потребность в борьбе против системы, Ковязина знакомит нас с женщиной, которая не хочет ничего разрушать. Она хочет создавать новое и отчаянно ищет возможности для примирения между искрящимся и своенравным «я» и давящим, родным «мы», ищет способы для эволюции вместо революции. Но из-за противоречий между общностью и индивидуальностью теряется чувство безопасности. Начинается поиск источника страха, сковывавшего Айгуль большую часть сознательной жизни.

Это отчасти детектив, но ожидать катарсиса от развязки не стоит, потому что важнее всего процесс. Ничего неожиданного в ответе, к которому приходит главная героиня, нет, но то, как она к нему идёт, очищающе.

Это путь от сухости к влаге, от пустыни к плодородным землям, бег по линии кругов Эллера, в попытке найти область пересечения между собой и другими – вырваться из ада.

Картина, которую мы видим в начале – откровенно скучная, если не считать того, что начинает сквозь неё просачиваться. Если бы не влажная деталь про трусы, упорно поднимающаяся раз за разом, это бы напоминало обыденный сон – один из тех, которые ещё помнишь, едва проснувшись, но забываешь к обеду. Но Айгуль напряжённо рефлексирует, начинает приглядываться к своему телу, а затем – к запрятанным частям личности, и постепенно её мысли, оптика, образы становятся интересными.

Айгуль из тех людей, которые шлют в чат мотивирующие картинки. Работает в банке, запрещает дочери яркий макияж, в общем – делает то, что все делают, живёт не только в ограничениях общественных – но и в мысленных. Когда думает о любви, она делает это в рамках банальных образов: «Что, если они были рождены друг для друга или были теми самыми половинками целых людей, которых когда-то боги наказали за высокомерие и разделили?». Под конец книги происходит уже совсем другое: ««Жапырағым», — думала она про него ласково. Ее красивый осенний листочек. Да нет же, никогда теперь она не станет прежней Айгуль». Так нежно, точно и аутентично говорить о чувствах – дорогого стоит. И способность видеть и подмечать проклёвывается в главной героине, как почки после долгой зимы, как старая новая жизнь, затаившаяся в глубоком сне, чтобы пережить заморозки. Она вспоминает, что была когда-то жаждущей, бесшабашной, обожала книги Жюля Верна, играла в детектива.

Язык книги меняется вместе с героиней, удивляться можно до самого конца. Она начинается с откровенной сцены, и, казалось бы, рассказчик должен быть искренним. Но название романа – «Соло Айгуль», а о том, что она любит петь и мечтала делать это со сцены, мы узнаём не меньше, чем через 200 страниц, то есть две трети текста. Героиня открывается постепенно, и, кажется, не только читателю, но и самой себе. Одни и те же ситуации прошлого сначала подаются издалека, намекая на причины ограничений Айгуль, а затем появляются снова немного с другой перспективы, дополняя каждый раз новыми деталями – так испуганное, но любопытное животное нарезает круги вокруг человека, приближаясь медленно, останавливаясь, принюхиваясь. Желая прийти в чужие руки, но не зная, примут ли они, будут ли добры. Книга осторожно раскрывает оптику, доверяя её читателю, который прошёл вместе с Айгуль её путь, подпуская к ядру, к самому уязвимому.

Дальше – спойлеры, если вы их боитесь, самое время остановиться.

На фоне мирного и почти не предвещавшего беды повествования последняя часть поражает сохранением спокойной подачи при переходе на жуткие темы. Крючки, вытягивающие на сцену тьму, встречались и раньше, но ненавязчиво, теряясь в остальном потоке. В четвёртой же части нам сообщают: «Мама уже дважды пыталась убить себя, и поэтому Айгуль сразу поняла, что значит, я «пойду туда»». И от обыденности подачи забываешь, как дышать. Особенно, потому что в предыдущем абзаце мать сказала дочери: ««Тут есть залив, совсем недалеко. Я пойду туда, пойдешь со мной?». Это ключевая сцена, необходимая для понимая книги. В ней отражается то, каким Айгуль видит мир, состоявший на тот момент уже не только из матери и отца, но сформированный ими и только-только начинавший расширяться. В этом мире едва не происходит катастрофа, но не оттого, что мошенники обманули мать, не из-за того, что женщина с ребёнком в чужом городе осталась без денег – при других обстоятельствах это было бы всё так же неприятно, но – выносимо. Что для матери Айгуль невыносимо – так это признаться мужу, что оказалась в такой ситуации. Неизвестно, что именно он сказал, когда та позвонила ему и попросила выслать деньги, однако мы знаем, что ответ побудил женщину позвать дочку топиться в Финском заливе.

Айгуль постепенно усваивала, что мир – сильный и небезопасный, и женщина в нём – слабая и зависимая от мужчины, и её может просто раздавить тяжестью обстоятельств, если только партнёр не решит поддержать. А партнёр может и не решить.

Айгуль научена на примере отца, что, если с ней случится беда, мужчина не спасёт, а обвинит (изнасилованную девушку тот назвал шлюхой, даже не вникая в обстоятельства). И она решает, что быть собой – опасно. Наряжаться, петь – проявлять себя искренне, а не в рамках не уятного поведения, чревато привлечением внимания, и не всегда оно желательно. Ценой безопасности для Айгуль становится её самость, связь с телом и желаниями. Много лет она платит, пока неожиданное чувство не обращает её внимание на «счета». Айгуль начинает понимать, что это для неё слишком дорого и разворачивает осторожное исследование.

Она учится принимать себя и других, а также – отталкивать тех, кто очерчивал и держал невидимые границы в голове. И отрадно, что при этом в книге нет абсолютного зла. Даже её отец оказывается отталкивающим мужчиной, но не монстром. Пройдя важную часть пути, Айгуль видит: «Это был не тот человек, который каждое 9 мая, да и чаще, бил маленькую Айгуль. Это был старик — слабый, немощный, который, может, даже казался кому-то добрым и мудрым. Может, даже и был таким. Ее дети аташку любили, по крайней мере». Героиня высказывает ему всё, что думает, не заботясь о том, что тот её не понимает, но делает это не ради мести или справедливости, а только для того, чтобы поставить точку и манифестировать свободу.

Также автор не демонизирует мужа Айгуль. Да, Бауржан плохо понимает её, иногда относится с высокомерным снисхождением, больше внимания уделяет работе, чем жене. Она с ним чувствовала себя, как будто мёртвая, поскольку выбирала не жить рядом с мужем, а существовать, как функция. И, тем не менее, Айгуль не спешит решительно отказываться от Бауржана, когда начинает меняться. Она не помнит точно, почему, но знает, что когда-то выбрала его, и даёт шанс, когда муж понимает, что Айгуль теперь «другая и такая красивая», и он не знает, как к ней подступиться. Она делает первый шаг, и Бауржан начинает понемногу показывать свою уязвимость, открываясь по-новому. И выясняется, что с ним тоже может быть влажно между ног.

При этом роман не даёт конкретных ответов, героиня не выбирает ни одного из мужчин. Главное, что находит Айгуль – это сам поиск. Ведь, если хочешь строить, но по-новому, это займёт гораздо больше времени, чем охватывает текст. Выбор состояния неопределённости требует смелости встретиться со страхами и ограничениями, жить с ними, прощупывать. Но иначе невозможно найти свой голос.

Айгуль не отказывается звучать в хоре, но хочет узнать, как она будет чувствовать себя соло. И троекратное «привет», которым завершается книга, может отозваться во многих казахстанках, которые когда-то знали, но забыли, что умеют петь.

