​В поисках голоса: зачем читать «Соло Айгуль»?

Айгуль научена на примере отца, что, если с ней случится беда, мужчина не спасёт, а обвинит (изнасилованную девушку тот назвал шлюхой, даже не вникая в обстоятельства). И она решает, что быть собой – опасно. Наряжаться, петь – проявлять себя искренне, а не в рамках не уятного поведения, чревато привлечением внимания, и не всегда оно желательно. Ценой безопасности для Айгуль становится её самость, связь с телом и желаниями. Много лет она платит, пока неожиданное чувство не обращает её внимание на «счета». Айгуль начинает понимать, что это для неё слишком дорого и разворачивает осторожное исследование.

Она учится принимать себя и других, а также – отталкивать тех, кто очерчивал и держал невидимые границы в голове. И отрадно, что при этом в книге нет абсолютного зла. Даже её отец оказывается отталкивающим мужчиной, но не монстром. Пройдя важную часть пути, Айгуль видит: «Это был не тот человек, который каждое 9 мая, да и чаще, бил маленькую Айгуль. Это был старик — слабый, немощный, который, может, даже казался кому-то добрым и мудрым. Может, даже и был таким. Ее дети аташку любили, по крайней мере». Героиня высказывает ему всё, что думает, не заботясь о том, что тот её не понимает, но делает это не ради мести или справедливости, а только для того, чтобы поставить точку и манифестировать свободу.

Также автор не демонизирует мужа Айгуль. Да, Бауржан плохо понимает её, иногда относится с высокомерным снисхождением, больше внимания уделяет работе, чем жене. Она с ним чувствовала себя, как будто мёртвая, поскольку выбирала не жить рядом с мужем, а существовать, как функция. И, тем не менее, Айгуль не спешит решительно отказываться от Бауржана, когда начинает меняться. Она не помнит точно, почему, но знает, что когда-то выбрала его, и даёт шанс, когда муж понимает, что Айгуль теперь «другая и такая красивая», и он не знает, как к ней подступиться. Она делает первый шаг, и Бауржан начинает понемногу показывать свою уязвимость, открываясь по-новому. И выясняется, что с ним тоже может быть влажно между ног.

При этом роман не даёт конкретных ответов, героиня не выбирает ни одного из мужчин. Главное, что находит Айгуль – это сам поиск. Ведь, если хочешь строить, но по-новому, это займёт гораздо больше времени, чем охватывает текст. Выбор состояния неопределённости требует смелости встретиться со страхами и ограничениями, жить с ними, прощупывать. Но иначе невозможно найти свой голос.

Айгуль не отказывается звучать в хоре, но хочет узнать, как она будет чувствовать себя соло. И троекратное «привет», которым завершается книга, может отозваться во многих казахстанках, которые когда-то знали, но забыли, что умеют петь.