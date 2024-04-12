«5 лет». Книга о женщинах, рожденных в 80-х — начале 90-х

И все же, объединенные новым для них опытом материнства, они создают чат, чтобы оставаться на связи после выписки из роддома. В новых ролях, других обстоятельствах героинями книги предстоит пройти через испытания, и удивительным образом именно этот чат станет для них опорой, а новые подруги — соратницами, у которых есть чему поучиться.

«5 лет» — не только о материнстве и сестринстве (хотя это центральные темы книги), поскольку Камила Ковязина не только писательница, но и социологиня. В полотно ее романа вплетена общественная повестка и наиболее острые ее проблемы: неработающие социальные лифты, сексизм, вербовка в Сирию и экономическое неравенство. Где-то это сделано очень тонко, где-то нет, но роман от этого только выигрывает: становится более выпуклым, вступает с диалог не просто читатель_ницами, а с граждан_ками Казахстана, прямо говорит с ними.

Думаю, что Камила Ковязина, которая сейчас уже работает над новой книгой и это хорошая новость, стала голосом своего поколения — голосом казахстанских женщин, рожденных в восьмидесятых и начале девяностых. Это женщины, которые детьми застали свободный дух девяностых, яркость и жар нулевых, а затем обнаружили себя в мизогинном патриархальном обществе, которое влияет на их жизнь очень разнообразно, дотягиваясь до самых укромных уголков приватной жизни. Ковязина же описывает это, дает названия удушливым явлениям, возвращает внимание своих читательниц к самим себе.

Важно упомянуть обстоятельства появления романа «5 лет». Он во многом стал возможным благодаря курсу «Пост-колониальный феминистский роман» Лили Калаус, который организовал проект Fem Writing Workshops Almaty — один из немногих казахстанских проектов, который регулярно поддерживает центрально-азиатских писательниц, и который имеет понятную и актуальную образовательную программу. Сборник «Причинное место» увидел свет в 2022 году, и в нем помимо романа Ковязиной, были опубликованы большие форматы других писательниц.

Важность этой инфраструктуры переоценить невозможно, но совершенно очевидно, что она очень нужна для того, чтобы современных казахстанских писательниц, которые хотят писать актуально, смело и открыто о том, что значит быть казах(стан)ской женщиной, становилось больше.