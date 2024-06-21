Ночь в библиотеке

Слева от выхода расположен регистрационный пункт. Нас встречает библиотекарша ночной смены Аида Нуржан, которая работает здесь больше года. Сейчас она как раз регистрирует двух новых читателей.

Читательский билет выдается посетителям старше 14 лет, дети до этого возраста могут зарегистрироваться вместе с родителями. По словам Аиды, получивший читательский билет в одном из 28 филиалов КГУ «Централизованной библиотечной системы Алматы», может посещать все государственные библиотеки с этим билетом.

Рядом с ресепшеном в зале ожидания сидят несколько людей - они ждут, когда появятся свободные места. Больше всего посетителей было в мае, отмечает библиотекарь, связывая это с окончанием семестра в вузах.

«Если мест нет, ждут в зале ожидания. На самом деле такое случается не так часто, сейчас такие очереди бывают, потому что в большом зале ремонт», – рассказывает Аида Нуржан, указывая в сторону зоны библиотеки для групповых занятий.