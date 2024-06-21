Ночь в библиотеке

С 1 сентября 2023 года в Алматы две библиотеки стали работать круглосуточно – это центр Alatau Creative Hub и Городская юношеская библиотека имени Жамбыла Жабаева. На днях на такой же режим перешла библиотека №4.
«Власть» отправилась в Городскую юношескую библиотеку, чтобы увидеть ее изнутри, понять как её смогли переформатировать под новое время и поговорить с читателями.
Внутри
Городская юношеская библиотека имени Жамбыла Жабаева расположена на проспекте Назарбаева между улицами Райымбека и Маметовой. Она открылась еще в 1976 году, но только в 2018 году в ней провели капитальный ремонт стоимостью 145 млн тенге. Теперь библиотека может обслуживать в среднем 25 000 читателей в месяц и 300 000 читателей в год.
Несмотря на то, что мы отправились библиотеку в конце мая, когда у многих учеников и студентов закончился учебный год, в 21:30 часов внутри было много людей.
На входе вывешено объявление о приеме книг, а также информация о том, что последний четверг каждого месяца – санитарный, а в остальные дни библиотека работает круглосуточно.
Нас встречают навигационные стрелки – библиотека разделена на разные отделы: тихая зона, индивидуальная зона, групповая зона, зал ожидания и атриум.
Рядом есть гардеробная, где кроме верхней одежды необходимо оставить большие сумки и взять специальный небольшой шоппер.
Слева от выхода расположен регистрационный пункт. Нас встречает библиотекарша ночной смены Аида Нуржан, которая работает здесь больше года. Сейчас она как раз регистрирует двух новых читателей.
Читательский билет выдается посетителям старше 14 лет, дети до этого возраста могут зарегистрироваться вместе с родителями. По словам Аиды, получивший читательский билет в одном из 28 филиалов КГУ «Централизованной библиотечной системы Алматы», может посещать все государственные библиотеки с этим билетом.
Рядом с ресепшеном в зале ожидания сидят несколько людей - они ждут, когда появятся свободные места. Больше всего посетителей было в мае, отмечает библиотекарь, связывая это с окончанием семестра в вузах.
«Если мест нет, ждут в зале ожидания. На самом деле такое случается не так часто, сейчас такие очереди бывают, потому что в большом зале ремонт», – рассказывает Аида Нуржан, указывая в сторону зоны библиотеки для групповых занятий.
Во время последних землетрясений на стенах групповой зоны и атриума появились небольшие трещины и в день нашего визита эта зона была закрыта для ремонта. А в открытый день эта зона предназначена для тех, кто приходят не одни, а с группой и обсуждают общие проекты.
Кроме того, в этой зоне проводятся различные мероприятия такие, как презентация книг, встречи с писателями, также раз в неделю проходят бесплатный speaking club на английском языке и курсы по математике, физике для подготовки к ЕНТ.
Помимо больших читальных залов, есть отдельная закрытая комната для проведения небольших конференций. Её надо заранее бронировать у администрации библиотеки.
Книжный фонд библиотеки составляет 101 000 экземпляров – от художественной литературы до научных книг. Самая большая коллекция книг – это казахская литература. Книги можно брать на 15 дней, но при необходимости можно продлить еще на 10 дней. Но есть некоторые отраслевые книги, которые не предназначены для выдачи.
Кроме традиционной выдачи литературы здесь функционируют два электронных аппарата. Первый – это электронный реестр книг, который предназначен для того, чтобы читатели самостоятельно могли как найти нужную книгу, так и вернуть её.
Другой аппарат – это один из 27 электронных автоматов для выдачи книг, расположенных в Алматы. Через пластиковый читательский билет можно самостоятельно брать книги, которые есть внутри аппарата и вернуть их можно в любой из 27 автоматов по городу.
В читальном зале один уголок посвящен книгам о поэте Жамбыле Жабаеве, чье имя носит библиотека и также произведениям самого поэта.
Коворкинг центр
У Аиды Нуржан ночной рабочий график работы начинается с 20:00 вечера и длится до 8:00 утра. В ее обязанности входит обслуживание посетителей и организация мероприятий.
По ее мнению, переход работы библиотеки к круглосуточному режиму это большой плюс как для читателей, так и для самой библиотеки.
«Нас больше людей стали посещать, к тому же и уровень растет. Среди посетителей мы проводили опрос и они указали, что плюсом нашей библиотеки считают ее расположение, то, что мы находимся ближе к центру и то, что можно приходить в любое время», – говорит Аида.
В читальном зале все в основном были погружены в ноутбуки. Мало кого можно заметить с книгами. Аида Нуржан рассказывает, что большую часть посетителей библиотеки составляют студенты в возрасте 16-24 лет, среди них также много иностранных студентов.
По ее словам, библиотека сейчас одновременно является коворкинг центром, где есть все удобства и бесплатный интернет.
20-летняя Аяулым, одна из немногих, кто сидел с книгой, сегодня впервые посетила юношескую библиотеку. Она об этом месте узнала от подруг, которые часто бывают здесь.
«Мне очень нравится читать книги в ночной атмосфере. Здесь нашла книгу, которую я когда-то начала читать. Поскольку я тут впервые, пока не успела полностью осмотреть здание. Алматы – большой город, здесь много студентов, поэтому я думаю, что такие места необходимы студентам», – считает она.
Ее подруга Шеслана Кусаинова сегодня пришла сюда поработать. Она студентка университета международных отношений и мировых языков. Ей здесь больше нравится атмосфера тишины.
«Знаете же, атмосферу дома, есть кровать, – смеется она. – А в библиотеке все ваше внимание сосредоточено. То, что библиотека работает ночью, это очень круто. Не у всех дома есть должные условия для учебы, бывает интернет плохо работает, здесь есть бесплатный Wi-Fi. Бывали случаи, когда я уходила отсюда в 5-6 утра», – рассказывает Кусаинова.
По ее словам, иногда здесь невозможно найти свободное место, а ехать в другой круглосуточный центр Alatau Creative hub – далеко. Также один из плюсов этой библиотеки – близость к метро.
«Хотелось бы, чтобы таких мест было больше. Я часто прихожу сюда делать домашнее задание и писать статьи. А книги мне нравится читать, отмечая там нужные места маркерами, поэтому я покупаю их. А это место более удобно в качестве коворкинга», – говорит она.
У студентов медицинского университета в мае проходили курсовые экзамены, один из корпусов вуза расположен недалеко от библиотеки. Так 24-летний Даурен, оканчивающий четвертый курс, рассказал, что днем он бывает в Национальной библиотеке и библиотеке имени Чехова, а вечером приходит сюда и находится здесь до 23:00 часов.
«Я прихожу в эту библиотеку три раза в неделю, но о том, что она работает и ночью, узнал недавно. Нам удобно в ночное время учиться, поэтому мы приходим сюда. В основном во время экзаменов или чтобы делать домашние задания. Поскольку все студенты знают про эту библиотеку, бывает трудно найти свободное место. А мы обычно приходим по 2-3 человека. Хотелось бы, чтобы увеличили пространство или открыли бы еще такие центры».
Еще одному студенту медицинского университета 18-летнему Сатбеку нравится то, что здесь то, что сюда можно приходить группами и свободно обсуждать общие проекты.
«Если нужно одному учиться и нужна тихая атмосфера, то иду в Национальную библиотеку, а здесь атмосферно и удобно для дискуссий. Тем не менее книжный фонд и здесь хороший. Я прихожу сюда читать книги вне занятий, в основном художественную литературу, а медицинские книги приносим собой».
«Когда я спросил в январе, мне сказали, что книги о бизнесе выдаче на руки не подлежат, сейчас не знаю как. Но такие книги можно брать с этого электронного аппарата», – отметил он.
Его друг Диас добавил, что во время сессии им приходятся оставаться учиться в ночной библиотеке до утра.
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