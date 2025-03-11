Тилек Ырысбек, документалист: «Замалчивание проблем - это бегство от свободы»

А: Были ли сложности с финансированием фильма?

На два документальных фильма потратили в пять раз меньше денег, чем минимальная сумма, которую выделяет фонд «Казахфильма», – даже пяти миллионов не набралось. Бюджет небольшой, но мы занимаемся искусством, помогаем людям. Бюджет не так важен, однажды мы снимали документальный фильм на музейную камеру за 2500 тенге.

А: Для вас важно показать фильм на мировых фестивалях?

В принципе, фестиваль – это трамплин. Он влияет на распространение картины, рекламу. Поэтому фестиваль можно рассматривать как будущее ленты. Если она попадет на хорошие фестивали, это станет толчком, что скажется на съемке следующих фильмов и их распространении. В Казахстане тоже начнут писать об этом.

В целом, как я понял, независимое кино – это очень абстрактное понятие. Чтобы снять независимый документальный фильм, в любом случае ты ориентируешься на фестивали, выбираешь темы, которые соответствуют их направлениям. Недостаток фестивалей в том, что в течение трех лет твой документальный фильм, кроме десяти человек, никто не увидит. Он три года путешествует по фестивалям, может получить награды, а может и нет. Через три года актуальность картины может исчезнуть. Проблема, поднятая в ней, может потерять значимость. И это не говоря об этических дилеммах.

А если сказать: «Нет, я независим, залью документальный фильм на YouTube, буду работать сам на себя», то тогда ты зависишь от алгоритмов YouTube. Иногда он покажет фильм миллионам людей, а иногда – всего тысяче зрителей.

Но формат документальных фильмов, который я выбираю, – это media documentary, то есть распространение, съемки реальной жизни и информации. После выхода такого фильма его судьба не заканчивается, а должна только начинаться. Мы связались с Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности, показали счет для помощи, вместе обратились в посольство Узбекистана для оформления документов. В будущем планируем продолжать эту работу. Этот подход также открывает второе дыхание документального фильма через современные медиа, а также помогает его героям. В одном из документальных фильмов о жителях Синьцзяна, «В мире Жумагуль», мы с помощью медиа помогли героине получить гражданство.

В документалистике, в целом, всегда есть этические дилеммы. Известный режиссер Роберт Флаэрти снял документальный фильм «Нанук с Севера». Он приехал в Канаду в поисках полезных ископаемых и увидел эскимоса Нанука и его семью, затем начал снимать их жизнь. Использовал в основном постановочные элементы. Когда режиссер закончил съемки, он уехал, а позже Нанук умер от голода. По некоторым данным, он потратил все силы на съемки фильма и не успел подготовить запасы на зиму.

Аналогично, Сергей Дворцевой объяснял свой уход из кино тем, что во время съемок документального фильма он следил за незрячим человеком, а в это время к нему на улице начали приставать хулиганы. Тогда у режиссера был выбор: сохранить кадр или спасти человека. Если помочь, никто не узнает, что такое могло произойти – что его могут избить прямо на улице. А если снять, то это значит просто стоять и наблюдать за избиением. Таких этических дилемм очень много.