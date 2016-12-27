Vласть объясняет: Что делать вкладчикам и заемщикам ликвидируемого банка

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Итак, что делать сразу после того, как объявлено о ликвидации банка?

После того, как Нацбанк объявил об отзыве лицензии у банка, он обращается в суд. Суд должен вынести решение о принудительной ликвидации банка. Оно обязательно будет афишировано в СМИ или, как минимум, на сайте Нацбанка. После того, как решение будет вынесено, нужно выждать 30 календарных дней – срок, после которого оно вступает в силу. После, в срок 14 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда, должен быть определен банк-агент – банк, который будет проводить те самые выплаты, которые гарантирует КФГД. После объявления банка-агента, вкладчики ликвидированного банка могут в любом отделении банка-агента подавать заявление на выплату.