Vласть объясняет: Что делать вкладчикам и заемщикам ликвидируемого банка
Во вторник Нацбанк отозвал лицензию у Казинвестбанка. Отзыв лицензии у коммерческого банка происходит в Казахстане не впервые, но явление это довольно редкое. Vласть в 12 вопросах и ответах напоминает о том, что ждет вкладчиков и заёмщиков банка, который лишился лицензии.
У банка, в котором я обслуживаюсь, отозвали лицензию. Что это значит?
Во-первых, надо перепроверить информацию и внимательно прочитать новости. Нацбанк может приостановить лицензию банка на определенный вид деятельности. Если же Нацбанк действительно сообщил, что у вашего банка отозвали лицензию, это фактически означает, что банк прекращает свое существование. Впереди его ждет судебное разбирательство. Суд в таких случаях назначает ликвидационную комиссию, которая занимается завершением всех сделок банка, и в том числе выплатой средств вкладчиков.
А что делать, если у меня в этом банке есть сбережения?
Ликвидация банка не означает, что ваши сбережения потеряны. Согласно законодательству, если банк имел лицензию на прием депозитов, открытие и ведение счетов физических лиц (а такую лицензию имеют все банки в казахстане, кроме исламских; без нее невозможно принимать депозиты, открывать и обслуживать счета), он автоматически входит в систему обязательного гарантирования депозитов. Это значит, что ваш депозит защищен гарантиями Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).
В чем именно роль этого фонда и как в него обратиться?
КФГД был создан в 1999 году, его единственный учредитель и акционер - Нацбанк. Упрощенно говоря, КФГД – это орган, который гарантирует вкладчикам казахстанских банков, что их деньги на счетах и депозитах будут им возвращены в случае ликвидации банка. А если такой случай настал – именно КФГД возвращает клиентам их сбережения в пределах определенных сумм.
В пределах каких именно сумм?
Если речь идет о счетах или депозитах в тенге, полностью возмещаются вклады до 10 млн тенге. В случае с валютными депозитами и счетами – суммы, эквивалентные 5 млн тенге, по курсу на день, когда у банка отозвали лицензию.
Если у меня несколько депозитов в этом банке, возврат по каждому будет отдельно?
Если у вас несколько депозитных или текущих счетов, возможно даже в разных валютах, в одном банке, сумма возмещения не будет превышать 10 млн тенге. В то же время, если бы эти депозиты находились в разных банках – даже в случае их единовременной ликвидации возмещение происходило бы отдельно – в каждом случае в пределах 5 или 10 млн в зависимости от валюты.
А что будет с деньгами на карточках?
Система гарантирования распространяется на срочные депозиты, условные депозиты и депозиты до востребования, а также на текущие счета и платежные карты. Кредитные карты в этот перечень не входят.
Кстати, а что будет с вознаграждением по моему депозиту? Оно тоже застраховано?
Страхование распространяется на основную сумму вклада. Вознаграждение к нему не относится. Однако, если ваш вклад с ежемесячной или даже ежедневной капитализацией, то ежемесячно или ежедневно ваше вознаграждение становится частью основной суммы депозита и попадает под гарантии. В таких случаях ваши условные потери не превышают сумму ежедневного или ежемесячного вознаграждения.
Если сумма моего депозита, например, 15 млн тенге. Оставшиеся 5 млн я никогда не получу?
Получите, но не так скоро, как первые 10 млн. Вначале выплачиваются суммы, гарантированные КФГД. Остаток выплачивать будет ликвидационная комиссия. Конечно, для этого необходимо будет обращаться с заявлением и ждать выплаты. Часто для выплат кредиторам требуется реализовывать имущество банка, это занимает время и сроки выплат устанавливаются в каждом случае индивидуально. Оптимизм внушает то, что ребования физлиц по депозитам и счетам стоят третьими в очередности – после страховых и выплат заработных плат сотрудникам.
А что, если мой бизнес тоже обслуживается в этом банке? Он попадает под гарантии КФГД?
Если вы ведете его как физическое лицо (то есть как индивидуальный предприниматель), гарантии КФГД действуют и на эти счета и возмещаются сумму в тех же размерах. При этом юридические лица – АО, ТОО – не попадают под гарантии Фонда.
Итак, что делать сразу после того, как объявлено о ликвидации банка?
После того, как Нацбанк объявил об отзыве лицензии у банка, он обращается в суд. Суд должен вынести решение о принудительной ликвидации банка. Оно обязательно будет афишировано в СМИ или, как минимум, на сайте Нацбанка. После того, как решение будет вынесено, нужно выждать 30 календарных дней – срок, после которого оно вступает в силу. После, в срок 14 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда, должен быть определен банк-агент – банк, который будет проводить те самые выплаты, которые гарантирует КФГД. После объявления банка-агента, вкладчики ликвидированного банка могут в любом отделении банка-агента подавать заявление на выплату.
Как скоро банк-агент вернет мне деньги?
В течении 5 рабочих дней с момента, когда вы подадите заявление и предоставите документы, подтаерждающие ваши права на эту выплату (договор с ликвидированным банком, удостоверяющий личность документ).
Ситуация с вкладами понятна. А как быть, если я брал в ликвидированном банке кредит?
Ликвидация банка не означает ликвидацию вашего кредита. Чаще всего ликвидационная комиссия принимает решение о продаже кредитного портфеля банка третьей стороне. Это может быть другой банк, коллекторская организация, ипотечная компания или другой финансовый институт, имеющий лизензию на кредитование. В любом случае, с вами должны связаться и пригласить на подписание договора с новой структурой.