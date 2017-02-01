Vласть объясняет: что такое всенародное обсуждение?
Данияр Молдабеков, Vласть
Фото Жанары Каримовой
На прошлой неделе президент обратился к народу со специальным заявлением, где говорил о реформах – в первую очередь о перераспределении полномочий между президентом, правительством и парламентом. Он сказал, что этот вопрос вынесут на всенародное обсуждение. Что это такое - всенародное обсуждение?
Юридические словари, если коротко, так объясняют суть этого термина: это форма демократии, когда разными способами (выступлениями, митингами, обсуждениями, круглыми столами и т.д) народ, организации, представляющие определенные группы народа, дают власти свои рекомендации по тому или иному вопросу. Но раз это рекомендации, то власть не обязана принимать их во внимание.
Всенародное обсуждение, как нам говорят, необходимо для конституционных реформ. Говорится ли в Конституции страны что-нибудь о такой форме как «всенародное обсуждение»?
Прямо в Конституции об этом ничего не сказано. «Как таковой формы, такого конституционного механизма – всенародное обсуждение – нет», - сказал Vласти адвокат Искандер Алимбаев. С другой стороны, юрист и правозащитник Евгений Жовтис отметил, что, да, прямо о «всенародном обсуждении» Конституция не говорит, но, согласно главному закону страны, источником власти является народ. Поэтому, в общем-то, такая форма уместна. Поэтому ее и применяют.
Исторически оправдана ли такая форма как всенародное обсуждение?
Приведем примеры. В 1922 году именно таким образом обсуждался вопрос о создании СССР. В 1936 году (уже начались сталинские репрессии, которые усилились в 37-м) на всенародное обсуждение вынесли проект новой, «сталинской», Конституции. Руководство СССР предприняло огромные меры для того, чтобы текст проекта услышали и прочитали все советскими граждане . Уже через день после окончания пленума центрального комитета партии, по радио шли передачи, посвященные проекту новой Конституции. Еще через два дня типографии печатали текст на двух сотнях языков. К этой кампании подключили как государственные, так и партийные органы. Так что: во всенародном обсуждении как таковом нет ничего плохого, тем более, что его вариантом может быть мирный митинг, как это регулярно происходит в реальных демократиях. Исторически, на пространстве Евразии форма всенародного обсуждения работает далеко не всегда. Чему свидетельство – приведенные выше примеры.
Если всенародное обсуждение носит рекомендательный характер, зачем оно вообще нужно?
Так власть может «прощупывать почву», чтобы понять настроения людей. Логично было бы провести референдум, на который можно вынести конкретные формулировки. Вот о референдуме, как раз таки в Конституции говорится. «Только это понятие – референдум – то есть голосование, принятие решения по важным государственным вопросам регламентировано Конституцией», - подчеркнул адвокат Алимбаев.
Что такое референдум?
Референдум - это когда перед гражданами ставят четкий вопрос, они на него отвечают – да или нет, - а потом их ответ, по сути, принимает силу закона. Например, «Брекзит». Британцев спросили, хотят ли они выходить из Евросоюза или нет? В Казахстане тоже были референдумы. Например, в 1995 году их было сразу два. Сначала, 29 апреля, перед казахстанцами поставили вопрос: «Согласны ли Вы продлить до 1 декабря 2000 года срок полномочий Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, всенародно избранного 1 декабря 1991 года?». 95,46% ответили, что согласны. Второй, августовский, референдум касался принятия Конституции. Ее также приняли подавляющим большинством голосов. Правда, сейчас вероятность референдума довольно трудно спрогнозировать. Это в том числе означает, что предложения казахстанцев по поводу перераспределения полномочий между ветвями власти вполне могут не учесть. По крайней мере, они не обязаны этого делать.