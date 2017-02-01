Vласть объясняет: что такое всенародное обсуждение?

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Что такое референдум?

Референдум - это когда перед гражданами ставят четкий вопрос, они на него отвечают – да или нет, - а потом их ответ, по сути, принимает силу закона. Например, «Брекзит». Британцев спросили, хотят ли они выходить из Евросоюза или нет? В Казахстане тоже были референдумы. Например, в 1995 году их было сразу два. Сначала, 29 апреля, перед казахстанцами поставили вопрос: «Согласны ли Вы продлить до 1 декабря 2000 года срок полномочий Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, всенародно избранного 1 декабря 1991 года?». 95,46% ответили, что согласны. Второй, августовский, референдум касался принятия Конституции. Ее также приняли подавляющим большинством голосов. Правда, сейчас вероятность референдума довольно трудно спрогнозировать. Это в том числе означает, что предложения казахстанцев по поводу перераспределения полномочий между ветвями власти вполне могут не учесть. По крайней мере, они не обязаны этого делать.