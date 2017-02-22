Vласть объясняет: Что такое экономическая дипломатия

1

«Экономическая дипломатия» - это какой-то новый вид дипломатии?

Отнюдь. Еще в древние времена для того чтобы товары и торговцы могли свободно передвигаться по главным транспортным магистралям, государства, через которые проходили эти пути, должны были подписывать соглашения о защите торговли. Представители эпохи Просвещения и вовсе были убеждены, что в будущем государствам вообще не нужно будет заключать политические соглашения - мир без войн будет держаться исключительно на торговых соглашениях. Надеждам, очевидно, не суждено было сбыться. Да и торговая дипломатия как прообраз экономической давно канула в лету.