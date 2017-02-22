Vласть объясняет: Что такое экономическая дипломатия
Маргарита Бочарова, Vласть
Нурсултан Назарбаев в своем послании поручил правительству до 1 сентября подготовить национальную инвестиционную стратегию, а также «перестроить и активизировать работу экономической дипломатии». Пока министерство иностранных дел не предложило никаких конкретных мер для реализации последнего, Vласть рассказывает, как экономическую дипломатию понимают в Казахстане и в мире.
«Экономическая дипломатия» - это какой-то новый вид дипломатии?
Отнюдь. Еще в древние времена для того чтобы товары и торговцы могли свободно передвигаться по главным транспортным магистралям, государства, через которые проходили эти пути, должны были подписывать соглашения о защите торговли. Представители эпохи Просвещения и вовсе были убеждены, что в будущем государствам вообще не нужно будет заключать политические соглашения - мир без войн будет держаться исключительно на торговых соглашениях. Надеждам, очевидно, не суждено было сбыться. Да и торговая дипломатия как прообраз экономической давно канула в лету.
Какие задачи сейчас решает экономическая дипломатия?
В наши дни экономическая дипломатия направлена, в первую очередь, на то, чтобы обеспечить той или иной стране, как минимум, равноправные условия для интеграции в мировое хозяйство и, как максимум, добиться выгод и привилегий в международном торгово-экономическом сотрудничестве.
Экономическая дипломатия - это больше экономика или политика?
Фактически речь зачастую идет об экономических инструментах внешней политики. Если страна вводит торговые санкции против другой с целью заставить ее отказаться от создания ядерного оружия - это экономическая дипломатия. Если страна оказывает политическое давление с целью заставить другую снизить ограничения на импорт – это внешнеэкономическая политика. Разумеется, на практике четко отличить одно от другого редко удается наверняка.
Что характеризует экономическую дипломатию в Казахстане?
Она сосредоточена, главным образом, на привлечении иностранных инвестиций в Казахстан (как сказал президент, «мы не такая держава, чтобы определять мировую политику и дипломатию»). Под председательством премьер-министра функционирует Инвестиционный штаб, при президенте учрежден Совет иностранных инвесторов. С 2012 года во всех загранучреждениях Казахстана работают специальные советники по инвестициям, с 2006 года в 8 странах функционирует институт таможенного атташата, в пяти странах открыты фронт-офисы KAZNEX INVEST.
Похоже, все идет хорошо. Зачем же президент поручил перестроить работу экономической дипломатии?
Во-первых, глава государства еще в 2015 году выражал свое недовольство профессиональным уровнем отечественных дипломатов, утверждал, что те не то чтобы экономику - «свое дело не знают». Между тем, экономическая дипломатия нуждается в переговорщиках, которые на компетентном уровне разбираются в вопросах тарифов, таможенных тонкостях, преодолении нетарифных барьеров. Во-вторых, бывший министр иностранных дел Ерлан Идрисов в свое время обращал внимание на необходимость повышения качества межведомственной координации в Казахстане и обеспечения выполнения достигнутых договоренностей на высшем уровне.
А разве дипломаты действительно обязаны обладать экономическими знаниями?
По-другому, к сожалению для дипломатов, уже нельзя. Как пишут авторитетные исследователи, в некоторых странах до 60% своего времени дипломаты вынуждены отводить именно экономическим вопросам. Да, в конце 19 века дипломаты-аристократы полагали, что хотя дипломат и должен обеспечивать лучшие условия для торговли и предпринимательства, но бегать за выгодными заказами не входит в его обязанности. С углублением процессов глобализации такие суждения стали выглядеть, как минимум, наивными.
Только лишь дипломаты должны заниматься экономической дипломатией?
Нет. Экономическая дипломатия предполагает совместные усилия государства и бизнеса. Однако в Казахстане на официальном уровне определено, что именно министерство иностранных дел выполняет роль «первого контактного лица» при взаимодействии с иностранным бизнес-сообществом. Не секрет, что министр иностранных дел, премьер-министр или глава государства, как правило, выезжают за границу в сопровождении целой свиты отечественных бизнесменов. Вероятнее всего, сейчас такая практика вполне оправдана - пока только государство может реально защитить корпоративные интересы национального бизнеса на международных переговорах.
Разве сможет государство защитить казахстанский бизнес от транснациональных корпораций?
Это действительно большой вопрос. ТНК стали не просто акторами экономической дипломатии, но полноценными участниками международных отношений. Некоторые эксперты даже бьют тревогу, опасаясь подчинения экономической дипломатии транснациональному корпоративному планированию. ТНК, очевидно, не вписываются в рамки традиционной дипломатии - тем актуальнее пересмотр подходов к ней. Пока же отечественное внешнеполитическое ведомство занимается только тем, что пытается привлечь ТНК в приоритетные сектора экономики страны.