ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Совместно с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Vласть объясняет: когда выгоднее брать залоговый кредит?

1

Мне нужен кредит, и я пытаюсь разобраться в том, какой – залоговый или беззалоговый – выгоднее оформить. Наверное, нужно отталкиваться от моих целей?

Начинать с анализа вашей цели – вполне логично. При этом нужно понимать, что практически на любые нужды можно взять как залоговый, так и беззалоговый кредит. Конечно, ремонт или путешествие можно устроить, не закладывая квартиру в банк, и это выглядит более комфортно с психологической точки зрения. Однако, если вы задумали глобальную перестройку или большой евротур, оформив залоговый кредит, вы определенно заплатите меньший процент. Поэтому начните с определения масштаба вашей цели.

2

А можно подробнее про проценты? Беззалоговые кредиты значительно дешевле?

В сравнении с беззалоговым, залоговое кредитование подразумевает более длительные сроки кредитования, большую сумму займа, а также дополнительные расходы, связанные с оценкой, страхованием и регистрацией залога в уполномоченном органе. Таким образом, ставки вознаграждения по залоговым займам устанавливаются с учетом этих факторов, но при этом обычно они ниже ставок по беззалоговому займу.

3

А какие суммы и сроки доступны по залоговым кредитам?

В Банке ВТБ (Казахстан) доступны суммы до 75 млн тенге для жителей Астаны и Алматы и до 50 млн тенге для жителей других регионов. По срокам вариантов тоже достаточно – от года до 10 лет.

4

А можно в залог поставить автомобиль или какое-то еще имущество?

При кредитовании под залог недвижимого имущества, то автотранспорт в залог не принимается. Однако залоговым обеспечением могут выступать как жилая, так и коммерческая недвижимость.

5

Значит, рассмотрение кредита занимает много времени?

Залоговый кредит оформляется дольше, чем беззалоговый, по вышеуказанным причинам. Однако рассмотрение кредита по залоговым займам пройдет быстрее при предоставлении клиентом полного пакета документов.

6

Банку важно, где я работаю и сколько зарабатываю, если я ставлю в залог, например, свою квартиру?

Когда запрашиваемая вами сумма обеспечивается недвижимостью, банк может рассмотреть и даже выдать вам кредит без оценки вашей платежеспособности. Однако, в ваших же интересах не забывать основы финансовой грамотности, и даже если банк не оценивает вашу платежеспособность, всегда стоит оценивать ее самому.

7

Если обобщить, когда залоговый кредит выгоднее?

Во-первых, залоговый кредит всегда дешевле, и при большой сумме и длительном сроке это ощущается сильнее. Во-вторых, у вас обязательно должен быть залог, подходящий требованиям банка. И последнее, что понадобиться вам, какой бы кредит вы не выбрали, четкий план и расчёт его погашения. Сделать его можно вместе с менеджером банка.

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