Vласть объясняет: когда выгоднее брать залоговый кредит?

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Мне нужен кредит, и я пытаюсь разобраться в том, какой – залоговый или беззалоговый – выгоднее оформить. Наверное, нужно отталкиваться от моих целей?

Начинать с анализа вашей цели – вполне логично. При этом нужно понимать, что практически на любые нужды можно взять как залоговый, так и беззалоговый кредит. Конечно, ремонт или путешествие можно устроить, не закладывая квартиру в банк, и это выглядит более комфортно с психологической точки зрения. Однако, если вы задумали глобальную перестройку или большой евротур, оформив залоговый кредит, вы определенно заплатите меньший процент. Поэтому начните с определения масштаба вашей цели.