Центр исследования правовой политики Совместно с Центром исследования правовой политики (LPRC)

Vласть объясняет: Почему о КСО важно знать не только бизнесменам

Маргарита Бочарова, Vласть

Принято считать, что корпоративная социальная ответственность - термин, который должен быть известен, в первую очередь, предпринимателям, однако на практике это понятие включает в себя трехстороннее взаимодействие, где государству и гражданскому обществу отводится не менее значимая роль.

1

Какое значение для меня, как гражданина, имеет тот факт, придерживается компания принципов КСО или нет?

Для начала нужно понимать, что КСО - понятие обширное. Социальная ответственность в организации включает в себя шесть основных составляющих: права человека, трудовые практики, окружающую среду, честную конкуренцию, права потребителей и развитие сообществ. Иногда в этот перечень также включают корпоративное управление и повышение роли малого и среднего бизнеса.

Иными словами, это означает, что если вы работаете в компании, которая придерживается принципов КСО, вы будете получать справедливую заработную плату без задержек, не будете подвергаться опасности на своем рабочем месте, сможете рассчитывать на социальный пакет от своего работодателя и помощь от сотрудников в случае критических ситуаций, сможете уделять достаточно времени повышению своей квалификации, в случае увольнения получите все законные выплаты. Если вы - клиент такой компании, вы будете уверены в том, что приобретаемая продукция соответствует высочайшим стандартам качества, была произведена с уважением к окружающей среде и без использования детского труда. Если вы - поставщик или партнер такой компании, у вас нет поводов опасаться недобросовестного поведения со стороны ее руководства.

2

Имею ли я право как работник, клиент или поставщик требовать от компании следования принципам КСО?

Нет, у граждан Казахстана нет никаких правовых рычагов для того, чтобы требовать от предпринимателей внедрения практик КСО. В республике нет отдельного закона или государственной структуры, которые бы регулировали правоотношения в этой сфере. Отсылки к КСО так или иначе присутствуют в целом ряде не связанных между собой нормативно-правовых актов и кодексов, к которым и стоит прибегать, отстаивая свои права.

3

Что казахстанцы могут сделать для развития КСО?

Участвуя в работе неправительственных организаций, можно несколькими способами ускорить внедрение лучших практик КСО в Казахстане. Во-первых, НПО могут своевременно сигнализировать государству и бизнесу о нарастающем социальном напряжении, чтобы те имели возможность оперативно устранить его причину. Во-вторых, НПО могут провести мониторинг нужд населения в тех случаях, когда та или иная компания пожелает реализовать какой-либо социальный проект. В-третьих, НПО могут информировать местных жителей о том, что те могут и вправе участвовать в принятии решений крупными компаниями региона.

4

А без участия в работе НПО как-то можно повлиять на ситуацию?

Разумеется. Достаточно всего лишь быть хорошо осведомленным о своих правах и не допускать их нарушения. Государство не первый год борется за то, чтобы привить казахстанцам ответственность за собственное благополучие. Эксперты в области КСО, кроме этого, акцентируют внимание на значительной неосведомленности граждан. Ни рядовые казахстанцы, ни чиновники, как правило, не имеют понятия о содержании концепции КСО. Более того, население не интересуется тем, поступают ли социальные инвестиции от предприятий, в каком размере, на что они расходуются, оправданы ли расходы на ту или иную социальную сферу.

5

В целом, какую роль гражданам отводит государство в продвижении принципов КСО в Казахстане?

В 2008 году Нурсултан Назарбаев, выступая на республиканском форуме, посвященном вопросам социальной ответственности, дал всеобъемлющий ответ на этот вопрос: «Казахстан всегда стремился к созданию сильных инструментов влияния гражданского общества. Законодательное усиление роли партий, профсоюзов, СМИ - это шаги, направленные на укрепление социальной справедливости, оптимального баланса интересов всех социальных групп общества. Особенно важна роль профсоюзов, которые должны взять на себя роль общественного контроля на предприятиях».

6

Чиновники и бизнес готовы прислушиваться к мнению гражданского общества?

На этот вопрос, к сожалению, нет однозначного ответа. Среди представителей профсоюзов и НПО бытует представление, что и государство, и предприниматели в общественности видят, в первую очередь, своих противников. Не все компании готовы воспринимать общественную критику конструктивно и извлекать из этого выгоду. Между тем, опыт компаний, которые не пренебрегают мнением гражданского общества, демонстрирует исключительно позитивные последствия в виде снижения рисков.

7

Что делать, если компания, вопреки формально декларируемой приверженности принципам КСО, идет на нарушение, например, трудовых прав?

Если работодатель нарушает ваши права как работника, государство обязывает вас сначала прибегнуть к возможностям досудебного урегулирования спора. Собрав доказательства нарушения прав, вам необходимо, во-первых, оформить жалобу в местную инспекцию по труду, и во-вторых, обратиться с требованием о восстановлении нарушенных прав в согласительную комиссию компании. Эта комиссия создается на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников и рассматривает спор в течение 15 рабочих дней. Если вы не согласны с решением согласительной комиссии в целом или в части, а также в случае неисполнения решения согласительной комиссии, вы вправе обратиться за защитой своих законных интересов в суд.

Определенное содействие в отстаивании прав могут оказать также уполномоченный по правам человека, комиссия по правам человека при президенте, уполномоченный по правам ребенка, национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике, банковский, страховой, инвестиционный омбудсмены, уполномоченный по защите прав предпринимателей, профсоюзы.

8

А много ли отечественных компаний придерживаются принципов КСО?

Никакой статистики на этот счет в Казахстане нет. Оценить, сколько казахстанских компаний руководствуются принципами КСО или, наоборот, всячески их попирают, не представляется возможным. Подобного рода исследования (на выборочной основе) в Казахстане проводят исключительно неправительственные организации. Официальные данные имеются лишь по отдельным аспектам - например, задолженности по заработной плате. Так, согласно данным Генеральной прокураторы, на начало 2017 года просроченная задолженность на сумму 1,2 млрд тенге имелась в 94 предприятиях перед 3 тыс работников.

В подготовке материала использованы данные из исследования «Корпоративная социальная ответственность по-казахстански: госорганы, бизнес и гражданский сектор как ключевые участники построения системного подхода к КСО»

  • 178 просм.
  • 0 комм.

Другие материалы