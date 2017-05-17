Vласть объясняет: Почему о КСО важно знать не только бизнесменам
Маргарита Бочарова, Vласть
Принято считать, что корпоративная социальная ответственность - термин, который должен быть известен, в первую очередь, предпринимателям, однако на практике это понятие включает в себя трехстороннее взаимодействие, где государству и гражданскому обществу отводится не менее значимая роль.
Какое значение для меня, как гражданина, имеет тот факт, придерживается компания принципов КСО или нет?
Для начала нужно понимать, что КСО - понятие обширное. Социальная ответственность в организации включает в себя шесть основных составляющих: права человека, трудовые практики, окружающую среду, честную конкуренцию, права потребителей и развитие сообществ. Иногда в этот перечень также включают корпоративное управление и повышение роли малого и среднего бизнеса.
Иными словами, это означает, что если вы работаете в компании, которая придерживается принципов КСО, вы будете получать справедливую заработную плату без задержек, не будете подвергаться опасности на своем рабочем месте, сможете рассчитывать на социальный пакет от своего работодателя и помощь от сотрудников в случае критических ситуаций, сможете уделять достаточно времени повышению своей квалификации, в случае увольнения получите все законные выплаты. Если вы - клиент такой компании, вы будете уверены в том, что приобретаемая продукция соответствует высочайшим стандартам качества, была произведена с уважением к окружающей среде и без использования детского труда. Если вы - поставщик или партнер такой компании, у вас нет поводов опасаться недобросовестного поведения со стороны ее руководства.
Имею ли я право как работник, клиент или поставщик требовать от компании следования принципам КСО?
Нет, у граждан Казахстана нет никаких правовых рычагов для того, чтобы требовать от предпринимателей внедрения практик КСО. В республике нет отдельного закона или государственной структуры, которые бы регулировали правоотношения в этой сфере. Отсылки к КСО так или иначе присутствуют в целом ряде не связанных между собой нормативно-правовых актов и кодексов, к которым и стоит прибегать, отстаивая свои права.
Что казахстанцы могут сделать для развития КСО?
Участвуя в работе неправительственных организаций, можно несколькими способами ускорить внедрение лучших практик КСО в Казахстане. Во-первых, НПО могут своевременно сигнализировать государству и бизнесу о нарастающем социальном напряжении, чтобы те имели возможность оперативно устранить его причину. Во-вторых, НПО могут провести мониторинг нужд населения в тех случаях, когда та или иная компания пожелает реализовать какой-либо социальный проект. В-третьих, НПО могут информировать местных жителей о том, что те могут и вправе участвовать в принятии решений крупными компаниями региона.
А без участия в работе НПО как-то можно повлиять на ситуацию?
Разумеется. Достаточно всего лишь быть хорошо осведомленным о своих правах и не допускать их нарушения. Государство не первый год борется за то, чтобы привить казахстанцам ответственность за собственное благополучие. Эксперты в области КСО, кроме этого, акцентируют внимание на значительной неосведомленности граждан. Ни рядовые казахстанцы, ни чиновники, как правило, не имеют понятия о содержании концепции КСО. Более того, население не интересуется тем, поступают ли социальные инвестиции от предприятий, в каком размере, на что они расходуются, оправданы ли расходы на ту или иную социальную сферу.
В целом, какую роль гражданам отводит государство в продвижении принципов КСО в Казахстане?
В 2008 году Нурсултан Назарбаев, выступая на республиканском форуме, посвященном вопросам социальной ответственности, дал всеобъемлющий ответ на этот вопрос: «Казахстан всегда стремился к созданию сильных инструментов влияния гражданского общества. Законодательное усиление роли партий, профсоюзов, СМИ - это шаги, направленные на укрепление социальной справедливости, оптимального баланса интересов всех социальных групп общества. Особенно важна роль профсоюзов, которые должны взять на себя роль общественного контроля на предприятиях».
Чиновники и бизнес готовы прислушиваться к мнению гражданского общества?
На этот вопрос, к сожалению, нет однозначного ответа. Среди представителей профсоюзов и НПО бытует представление, что и государство, и предприниматели в общественности видят, в первую очередь, своих противников. Не все компании готовы воспринимать общественную критику конструктивно и извлекать из этого выгоду. Между тем, опыт компаний, которые не пренебрегают мнением гражданского общества, демонстрирует исключительно позитивные последствия в виде снижения рисков.
Что делать, если компания, вопреки формально декларируемой приверженности принципам КСО, идет на нарушение, например, трудовых прав?
Если работодатель нарушает ваши права как работника, государство обязывает вас сначала прибегнуть к возможностям досудебного урегулирования спора. Собрав доказательства нарушения прав, вам необходимо, во-первых, оформить жалобу в местную инспекцию по труду, и во-вторых, обратиться с требованием о восстановлении нарушенных прав в согласительную комиссию компании. Эта комиссия создается на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников и рассматривает спор в течение 15 рабочих дней. Если вы не согласны с решением согласительной комиссии в целом или в части, а также в случае неисполнения решения согласительной комиссии, вы вправе обратиться за защитой своих законных интересов в суд.
Определенное содействие в отстаивании прав могут оказать также уполномоченный по правам человека, комиссия по правам человека при президенте, уполномоченный по правам ребенка, национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике, банковский, страховой, инвестиционный омбудсмены, уполномоченный по защите прав предпринимателей, профсоюзы.
А много ли отечественных компаний придерживаются принципов КСО?
Никакой статистики на этот счет в Казахстане нет. Оценить, сколько казахстанских компаний руководствуются принципами КСО или, наоборот, всячески их попирают, не представляется возможным. Подобного рода исследования (на выборочной основе) в Казахстане проводят исключительно неправительственные организации. Официальные данные имеются лишь по отдельным аспектам - например, задолженности по заработной плате. Так, согласно данным Генеральной прокураторы, на начало 2017 года просроченная задолженность на сумму 1,2 млрд тенге имелась в 94 предприятиях перед 3 тыс работников.
В подготовке материала использованы данные из исследования «Корпоративная социальная ответственность по-казахстански: госорганы, бизнес и гражданский сектор как ключевые участники построения системного подхода к КСО»