Vласть объясняет: Почему о КСО важно знать не только бизнесменам

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Какое значение для меня, как гражданина, имеет тот факт, придерживается компания принципов КСО или нет?

Для начала нужно понимать, что КСО - понятие обширное. Социальная ответственность в организации включает в себя шесть основных составляющих: права человека, трудовые практики, окружающую среду, честную конкуренцию, права потребителей и развитие сообществ. Иногда в этот перечень также включают корпоративное управление и повышение роли малого и среднего бизнеса.

Иными словами, это означает, что если вы работаете в компании, которая придерживается принципов КСО, вы будете получать справедливую заработную плату без задержек, не будете подвергаться опасности на своем рабочем месте, сможете рассчитывать на социальный пакет от своего работодателя и помощь от сотрудников в случае критических ситуаций, сможете уделять достаточно времени повышению своей квалификации, в случае увольнения получите все законные выплаты. Если вы - клиент такой компании, вы будете уверены в том, что приобретаемая продукция соответствует высочайшим стандартам качества, была произведена с уважением к окружающей среде и без использования детского труда. Если вы - поставщик или партнер такой компании, у вас нет поводов опасаться недобросовестного поведения со стороны ее руководства.