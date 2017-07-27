Vласть объясняет: Как купить квартиру в новостройке по программе «Нурлы жер»

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А есть ли вообще список застройщиков, которым доверяют банки, и в чьих новостройках я могу взять квартиру в ипотеку?

Такого списка нет. Банки работают со всеми застройщиками без исключения. Есть только три требования к приобретаемой недвижимости: это должно быть первичное жилье (то есть покупать его вы должны именно у застройщика); дом, в котором вы покупаете квартиру, должен быть уже введен в эксплуатацию (проекты в процессе строительства не подходят для программы); цена квартиры должна быть приемлемой для вас: нужно помнить, что максимальная сумма займа 20 млн тенге для Алматы и Астаны и 15 млн тенге для регионов.