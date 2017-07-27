Vласть объясняет: Как купить квартиру в новостройке по программе «Нурлы жер»
Казахстанские банки начали прием заявок на ипотеку в рамках новой государственной жилищной программы «Нурлы жер». В числе первых, запустивших льготную ипотеку – «АТФБанк».
С какой минимальной процентной ставкой можно оформить ипотеку в банке по этой программе?
Конечная процентная ставка для заемщика составляет 10%. Механизм работает так: банк предлагает вам ипотеку, например, под 15,5% годовых, из которых не более 5,5% финансируется государством, а оставшиеся 10% выплачиваете вы. ГЭСВ составляет от 16,7%. Максимальный срок кредита составляет 15 лет, а период, в течение которого государство будет субсидировать ставку, – 10 лет. При этом требуется первоначальный взнос – не менее 30% от стоимости жилья. Максимальная сумма ипотечного займа равна 15 млн тенге в регионах и 20 млн тенге в Алматы и Астане.
Если у меня уже есть жилье, я могу воспользоваться условиями «Нурлы жер» для покупки новой квартиры?
Программой «Нурлы жер» может воспользоваться любой гражданин нашей страны и не имеет значение, какая недвижимость имеется у него в собственности. Также не нужно будет откладывать, накапливать средства на специальных сберегательных счетах и стоять в очереди. Именно в рамках этого направления участвуют в программе банки второго уровня и «АТФБанк», в частности.
Могу ли я предоставить дополнительный залог вместо первоначального взноса?
Правила программы устанавливаются государством и не могут изменяться банками, которые по ней работают. Как пояснили в «АТФБанке» – одном из 7 банков, выдающих кредит в рамках «Нурлы жер» – замена первоначального взноса залоговой недвижимостью возможна в стандартных ипотечных кредитах, которые предлагает банк. Но по условиям «Нурлы жер», первоначальный взнос в размере не менее 30% от стоимости приобретаемого жилья – обязательное условие. Дополнительный залог не заменит его.
А есть ли вообще список застройщиков, которым доверяют банки, и в чьих новостройках я могу взять квартиру в ипотеку?
Такого списка нет. Банки работают со всеми застройщиками без исключения. Есть только три требования к приобретаемой недвижимости: это должно быть первичное жилье (то есть покупать его вы должны именно у застройщика); дом, в котором вы покупаете квартиру, должен быть уже введен в эксплуатацию (проекты в процессе строительства не подходят для программы); цена квартиры должна быть приемлемой для вас: нужно помнить, что максимальная сумма займа 20 млн тенге для Алматы и Астаны и 15 млн тенге для регионов.
Какие документы нужны банку для оформления ипотеки по этой программе?
В «АТФБанке» попросили предоставить стандартный пакет документов для рассмотрения заявки на участие в программе: заявление на заем и на субсидию, удостоверение личности, свидетельство о браке и о рождении детей, адресную справку, справку о заработной плате и иные документы по доходу при необходимости, отчет об оценке приобретаемой недвижимости. Такой же пакет документов должен предоставить созаемщик, если вы привлекаете третьих лиц к получению кредита. От застройщика нужно запросить правоустанавливающие документы и информацию о стоимости квартиры, которую вы хотели бы купить.
Сколько времени мне нужно ждать, чтобы узнать, одобрена моя заявка или нет?
В механизме госпрограммы заложено 2 уровня одобрения – банком, в который вы обратились, а после – Казахстанской ипотечной компанией (КИК). Банк в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами, проводит оценку вашей платежеспособности и оценку залогового обеспечения, как правило, это занимает 10 рабочих дней. Если банк принимает положительное решение, ваши документы направляются в КИК, которая в течение 5-ти рабочих дней после получения от банка ходатайства о предоставлении заемщику субсидии осуществляет проверку ваших документов на соответствие требованиям, установленным программой и в течение последующих 3-х рабочих дней направляет решение в банк. Также несколько дней займет оформление ипотечного договора, договора субсидирования и подписание их всеми сторонами. Договор субсидирования вступает в силу с даты его подписания.
И, самое важное, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить одобрение?
В этом вопросе госпрограмма достаточно гибка. Во-первых, потому что вы можете привлекать неограниченное число созаемщиков – ваших родственников, которые, фактически ручаются за вас перед банком. Одобрение вашей заявки зависит главным образом от того, как ваша зарплата соотносится со стоимостью приобретаемого жилья, какова сумма первоначального взноса и какие еще постоянные расходы у вас есть. В любом случае каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке.