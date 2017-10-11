Новые правила оказания скорой медицинской помощи. Как это работает?
Елизавета Цой, Vласть
В Казахстане вступили в силу новые правила оказания скорой медицинской помощи. Что изменилось?
Новые правила подразумевают четыре категории срочности, от которых будет зависеть скорость прибытия бригады скорой помощи. Эти правила закрепляют за скорой помощью право приезжать на вызов в течение часа с момента вызова. До часа скорую помощь могут ожидать пациенты «без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного». 1, 2, 3 категории будут относиться к скорой помощи и время ее ожидания - 10,15,30 минут соответственно. 4-ая категория будет относиться к отделению неотложной медицинской помощи. Таким образом, новые правила предполагают дифференцированный подход к оказанию скорой и неотложной помощи. Первая помощь до приезда бригады скорой помощи может оказываться лицами без медицинского образования: сотрудниками полиции, патрульной службы, образования, транспорта, промышленных предприятий, социальной сферы и др. В условиях приемных отделений будет введена новая врачебная специальность – врач приемного отделения.
Кто определяет категорию срочности вызова СМП?
Вызовы, поступающие на станцию скорой медицинской помощи, принимает диспетчер-фельдшер станции скорой медицинской помощи, он и определяет категорию срочности вызова, сообщили Vласти в Минздраве. Для консультирования (при необходимости) и в целях проведения контроля обоснованности определения категории срочности за диспетчерами службы скорой медицинской помощи закреплены старший врач смены диспетчерской службы и врач-консультант оперативного отдела службы скорой медицинской помощи.
А как же человеческий фактор, который может повлиять на неэффективное определение категории срочности вызова скорой и неотложной медицинской помощи?
В целях правильного определения экстренности вызовов, каждый звонок будет оцениваться опытным диспетчером - фельдшером службы скорой медицинской помощи под курированием старшего врача станции скорой медицинской помощи. «Определение срочности вызова, несмотря на воздействие таких факторов, как сверх эмоционального состояния лица, осуществляющего вызов, экстренность состояния и др. является частью профессиональной подготовки диспетчеров станции скорой помощи. Кроме того, одним из приоритетных вопросов данной реформы является проведение на постоянной основе обучения диспетчеров скорой медицинской помощи», - проинформировали Vласть в Минздраве.
Кто понесет ответственность за ухудшение состояния больного или летальный исход в случае, если диспетчер неверно определит категорию срочности вызова?
Правильность определения категории вызовов является зоной ответственности станции СМП. В то время как за своевременность и качество обслуживания вызова будут отвечать: 1-3 категория – станции СМП, 4 категория – поликлиники. Состояние пациента, чей вызов был переадресован в поликлинику, будет уточняться каждые 15 минут.
Какие симптомы соответствуют каждой категории срочности вызова скорой помощи?
К 1 категории относится, например, потеря сознания, остановка дыхания, остановка сердца, закупорка дыхательных путей, шок, судороги, боли в груди (подозрение на инфаркт), множественные травмы с кровотечением, обширные ожоги и обморожения и т.п. Ко второй категории - отравление токсическими веществами, нарушение ритма сердца, высокая температура у детей до 3-х лет выше 38 градусов, сыпь на фоне высокой температуры и т.п. К 3 категории - изолированная травма без кровотечения, острые боли в животе, высокая температура, не купируемая самостоятельно, физиологические роды, боли в животе у беременных (угроза прерывания беременности), ограниченные ожоги и обморожения у детей и т.п. И к 4 категории- невысокое повышение температуры (без лихорадки), респираторные синдромы (насморк, кашель без признаков отдышки и др.), легкие травмы (неглубокие раны, ушибы, ссадины и т.д.), расстройства пищеварения (рвота, жидкий стул) без признаков обезвоживания, интоксикации, а также обострения хронических заболеваний (когда отсутствует угроза жизни).
Будет ли больной оповещен, к какой категории срочности отнесли его вызов?
Каждый пациент по завершению телефонного разговора с диспетчером службы скорой медицинской помощи должен быть проинформирован о следующем: какая организация будет обслуживать вызов (станция скорой медицинской помощи или поликлиника), в какой временной период ожидать прибытие бригады.
Врачи какого профиля будут назначены по специальности «врач приемного отделения» в больницах?
Врач приемного отделения – лицо, имеющее высшее медицинское образование, сертификат специалиста по специальности «Скорая и неотложная медицинская помощь».
Планируется ли введение данной специальности в перечень специальностей в медицинских университетах страны?
Обучение будет проводиться по двум направлениям: краткосрочное обучение и подготовка специалистов в рамках резидентуры по специализации «врач неотложной помощи», которая будет организована на базе медицинского университета в городе Семей совместно с университетом Saint Louise (США).
Сохранится ли единый номер СМП?
Все вызовы будут приниматься единой диспетчерской скорой медицинской помощи по номеру 103.
Каким образом будет изменена система ответов на вызовы СМП?
В Минздраве обещают, что система приема и передачи вызовов бригадам СМП и поликлиник будет усовершенствована в части автоматизации определения свободной бригады, в соответствии с ее профилем и местоположением, формирования отчетов и т.д. «Данная система уже внедрена в отдельных городах и областях Республики Казахстан, однако на сегодняшний день мы планируем повсеместное внедрение автоматизированной системы обработки вызовов, что благотворно отразится в первую очередь, на оперативности работы службы СМП», - говорится в ответе на запрос Vласти.