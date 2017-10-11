Новые правила оказания скорой медицинской помощи. Как это работает?

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Какие симптомы соответствуют каждой категории срочности вызова скорой помощи?

К 1 категории относится, например, потеря сознания, остановка дыхания, остановка сердца, закупорка дыхательных путей, шок, судороги, боли в груди (подозрение на инфаркт), множественные травмы с кровотечением, обширные ожоги и обморожения и т.п. Ко второй категории - отравление токсическими веществами, нарушение ритма сердца, высокая температура у детей до 3-х лет выше 38 градусов, сыпь на фоне высокой температуры и т.п. К 3 категории - изолированная травма без кровотечения, острые боли в животе, высокая температура, не купируемая самостоятельно, физиологические роды, боли в животе у беременных (угроза прерывания беременности), ограниченные ожоги и обморожения у детей и т.п. И к 4 категории- невысокое повышение температуры (без лихорадки), респираторные синдромы (насморк, кашель без признаков отдышки и др.), легкие травмы (неглубокие раны, ушибы, ссадины и т.д.), расстройства пищеварения (рвота, жидкий стул) без признаков обезвоживания, интоксикации, а также обострения хронических заболеваний (когда отсутствует угроза жизни).